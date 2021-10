Kiderült, biztonságos-e a várandósoknak az AstraZeneca vakcinája

Egy friss tanulmány négy, folyamatban lévő kutatás időközi eredményeit értékeli, amelyeket Nagy-Britanniában, Dél-Afrikában és Brazíliában végeznek épp. A vizsgálat során bekövetkezett minden terhességet dokumentáltak és követték után a kismamákat a szülés után 3 hónapig.

Megérkeztek az első kutatási eredmények az AstraZeneca vakcina kapcsán is a termékenységgel és a terhességgel kapcsolatban. A The Lancet Correspondence tudományos folyóiratban megjelent, külső szakértők által ellenőrzött tanulmány szerint az oltás nem csökkenti a termékenységet és nem károsítja a terhességet - számol be a 24.hu

A 9755 résztvevő közül 121-en estek teherbe a vizsgálatok időtartama alatt. A termékenységi vizsgálatban 93 nő vett részt, közülük 50-en AstraZeneca, 43-an kontrollvakcinát kaptak. A terhességi kimenetelt vizsgáló kutatásokban 107 terhes nő közül 72 fő kapott AstraZenecát, és 35 kontrollvakcinát.