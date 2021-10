Biosynex gyorsteszt: Ennyi minden derül ki egyetlen csepp vérből

Mióta a 2019-es koronavírus járvány globális szinten elterjedt problémává vált, hétköznapjaink során számtalan alkalommal találkozhatunk olyan eshetőséggel, amikor gyors eredményre van szükségünk, hogy kiderüljön, nem vagyunk-e fertőzöttek a vírussal. Az egyik legelterjedtebb, gyógyszertárban is beszerezhető koronavírus gyorsteszt a Biosynex auto test covid-19.

Cikkünkben a Biosynex gyorsteszt használatával kapcsolatban árulunk el fontos tudnivalókat. Tudd meg, hogyan történik a Biosynex teszt használata és pontosan mit deríthetünk ki a Biosynex teszt eredményeiből. A Biosynex mennyi idő alatt mutatja meg az eredményt és mire következtethetünk abból, ha a Biosynex teszt pozitív eredményt mutat. Negatív Biosynex teszt esetén megnyugodhatunk, hogy nem vagyunk koronavírussal fertőzöttek, vagy érdemes más vizsgálatokon is részt vennünk, hogy megtudjuk, koronavírus fertőzés áldozatai vagyunk-e?

A koronavírus tesztelése

A koronavírus kiszűrésére jelenleg két elterjedt covid tesztelési lehetőség áll rendelkezésünkre. Az egyik a sokak számára már ismerős PCR teszt, ami a légutak, konkrétan az orr és a garat nyálkahártyájából vett minta alapján mutatja ki, hogy jelen van-e a koronavírus RNS-e a szervezetünkben. Jelenleg a PCR teszt a koronavírus kiszűrésének a legelterjedtebb módja, ugyanis a PCR a szervezetünk pillanatnyi állapotát tükrözi – lappangó vírust azonban sajnos a PCR sem tud kimutatni, így az alapos vizsgálat érdekében érdemes két tesztet is elvégeztetnünk, néhány nap kihagyással, hogy biztosan kizárhassuk a fertőzést.

A PCR teszt mellett egyre elterjedtebb koronavírus szűrővizsgálat a covid antitest teszt, más néven covid antigén gyorsteszt, ami szintén lehetővé teszi a vírus azonosítását – a Biosynex gyorsteszt is ebbe a kategóriába tartozik. A Biosynex teszt más logikai úton működik: a PCR-rel szemben a Biosynex vérből mutatja ki a fertőzés jelenlétét. A vérminta alapú Biosynex sajátossága, hogy nem magát a koronavírust mutatja ki, hanem a koronavírus jelenlétére utaló, a szervezetünk által termelt ellenanyagokat, amelyek a fertőzést követő néhány napon belül válnak kimutathatóvá.

Az antitestekről bővebben

Amikor a koronavírus megfertőzi a szervezetünket, az immunrendszerünk megpróbálja leküzdeni azt, mégpedig úgy, hogy ellenanyagokat, azaz antitesteket termel. Az antitestek megjelenése időt vesz igénybe, így a Biosynex és más hasonló gyorstesztek csak akkor alkalmasak a koronavírus kimutatására, ha már javában jelentkeztek a tünetek, vagy ha a fertőzés lezajlása után járunk – éppen ezért ezt a típust nem feltétlenül javasolják, ha azonnal kell megbízható eredmény.

Az antitestek jelenléte szervezetünkben a koronavírussal való megfertőződést követő 14-28 nap között a legvalószínűbb. A korai ellenanyag (IgM) a covid fertőzés után 5-9 nappal, a késői ellenanyag (IgG) pedig a fertőzést követő 12-14 napon válik a vérből kimutathatóvá. Éppen ebből az okból kifolyólag egy negatív covid antitest teszt jelentheti azt is, hogy nincs (és az elmúlt hetekben nem is volt) jelen a koronavírus a szervezetünkben, illetve azt is, hogy jelen van, de ellenanyag még nem mutatható ki.

A Biosynex teszt kifejezetten alkalmas a „csendes” lefolyású koronavírus fertőzések kimutatására, ugyanis számos fertőzöttnél a tünetek sokkal visszafogottabb formában, más, kevésbé súlyos betegségekkel összetéveszthetően jelennek meg. Mielőtt használnánk a Biosynex auto test covid-19 nevű gyorstesztet, minden esetben olvassuk el a Biosynex teszt dobozában lévő részletes használati utasítást, gyerekeket pedig ne hagyjunk tesztelni egyedül!

A Biosynex auto test covid-19 használata

A Biosynex teszt egy egyszer használatos koronavírus gyorsteszt, ami az ujjbegyből kinyert vérminta alapján pozitív (van koronavírus ellenanyag a szervezetben) vagy negatív (nincs covid ellenanyag) eredményt mutat ki. A megtisztított és fertőtlenített ujjbegyet az ujjszúró lándzsa nevű eszközzel megszúrjuk, ennek hatására egy csepp vér (nyomással lehet rajta segíteni) serken ki a bőr alól. Ezt egy pipettával felvesszük és a Biosynex teszt munkafelületére cseppentjük. A Biosynex gyorsteszt tartalmaz egy folyékony reagenst is: ezt cseppentsük szintén a használati utasítás által leírt területre. Ez után nincs más dolgunk, mint várakozni, míg a Biosynex teszt el nem árulja az eredményt.

A Biosynex gyorsteszt mennyi idő alatt mutatja meg az eredményt?

A Biosynex teszt 10 perc elteltével már megmutatja, hogy valaki pozitív vagy negatív-e ellenanyag-termelés szempontjából. Fontos hangsúlyoznunk, hogy egy pozitív Biosynex teszt nem feltétlenül arra utal, hogy valaki koronavírusos, lehetséges, hogy a fertőzés lefolyása már megtörtént.

A Biosynex gyorsteszt kritikája

A Biosynex gyorsteszt és más antigén tesztek csak akkor mutatnak megbízható eredményeket, amikor a koronavírusos megfertőződés már megtörtént, és a szervezet reagált arra ellenanyag-termeléssel - vagyis, ha a betegség közepén, vagy a végén járunk, amikor már kimutatható az ellenanyag. Számos esetben a legbiztosabb megoldás az, ha mind a Biosynex teszt, mind a PCR teszt elvégzését megtesszük, így az RNS-t és az antigéneket is meg tudjuk vizsgálni.

További probléma az otthoni gyorstesztek kapcsán, hogy ezek nem csak a koronára reagálnak, hanem más, hasonló típusú vírusfertőzések eredményére is. Ugyanígy egy pozitív antitest teszt sem biztos, hogy azt jelenti, hogy éppen koronavírussal fertőzöttek vagyunk, hiszen az antitestek jóval a fertőzés után is jelen lehetnek a szervezetünkben, így a Biosynex teszt már lezajlott betegségre is utalhat – mindenesetre érdemes lehet elvégeznünk, ha meg szeretnénk bizonyosodni arról, van-e bennünk ellenanyag.

Biosynex teszt hol kapható?

A Biosynex gyorsteszt elérhető bármelyik magyar gyógyszertárban – vásárlás előtt érdemes érdeklődni, hogy biztosan kapható-e Biosynex teszt, vagy valamelyik más covid gyorsteszt -, illetve, ha nem szeretnénk gyógyszertárba menni, a Biosynex teszt online is beszerezhető, különféle internetes egészségügyi kereskedésekből.

A Biosynex gyorsteszt ára

A Biosynex teszt ára forgalmazótól függően körülbelül 5.000 forinttól indul (általánosságban 5-8.000 Ft között mozog a Biosynex gyorsteszt ára).