Irtó veszélyes tévhit terjed a delta variánssal kapcsolatban: aki ezt elhiszi, bele is halhat

A koronavírus negyedik hullámáról a szakértők eddig azt tudják biztosan, hogy a várható felfutását a delta variáns okozza majd, valamint hogy főleg azokat érinti, akik nincsenek beoltva. A koronavírus megjelenése óta az egyik legelterjettebb tévhit az, miszerint a természetes úton történő fertőzés nagyobb védelmet biztosít, mint a vakcina.

Ez a félreértelmezett részigazság azonban beláthatatlan következményeket vonhat maga után. Bár maga a fertőzés létrehoz immunválaszt, azonban az élő, vad kórokozó támadása életveszélyes is lehet, ráadásul a poszt-Covid szindróma hosszú távú káros hatásai így sem kímélik a pácienst.

Dr. Falusi András, Széchenyi - díjas immunológus, akadémikus, a Semmelweis Egyetem professzor emeritusa a 24.hu-nak elmondta, hogy a delta variánssal szemben is a vakcina jelenti a legnagyobb biztonságot. A delta variánst azok is elkaphatják ugyan, akik be vannak oltva, számukra azonban enyhébb tünetekkel járhat a vírus, és kisebb az esélye, hogy kórházba kerüljenek a fertőzéssel.

Amennyiben megfertőződünk, és szervezetünk a teljes, élő vírussal találkozik, úgy azt jobban megismeri, és fertőzés után komoly védelem alakulhat ki. Pont ez a reakció okozza a súlyos állapotot. Vakcinákkal azonban a vírus egyes, betegséget nem okozó darabjain keresztül nyer védettséget szervezetünk, de a hatékony vírusellenes reakciójában a szerzett immunitás dominál.

Az oltóanyagok erős immunválaszt váltanak ki, az eddigi vakcinák a negyedik hullámban 60 százalékkal csökkentik a tünetes megbetegedéseket, míg 90 százalékkal a kórházba kerülés esélyét, sőt, a halálozás minimális az oltottaknál.

Az új vizsgálatok azt mutatják, hogy

a legtökéletesebb védelmet az élvezi, aki be van oltva, és természetes úton is túlesett a fertőzésen

-foglalta össze a professzor.

Ez a természetes fertőződéshez kapcsolodó tévhitek valóságalapja, azonban ez a konklúzió veszélyes, és nem helytálló. Míg az oltások után enyhe tünetekkel kaphatjuk el a fertőző vírust, addig természetes úton ez hetekig tartó szenvedést jelentene, kórházi intenzív osztályt, sőt akár halált is. Azonban, ha oltás után fertőződünk meg tünetmentesen, vagy enyhe panaszokkal, úgy a védelmünk is megerősödhet.

Azonban erre sem szabad törekednünk, hiszen oltottként mi is terjeszthetjük a súlyos tüneteket okozó delta variánst, ráadásul a poszt-Covid szindróma hosszú távon keserítheti meg a felépülést.

A poszt-Covid szindrómáról jelenleg még keveset tudnak a kutatók, azonban az biztos, hogy létezik, és a tünetegyüttes hónapokkal a fertőzés után is fennállhat. A különböző tünetek, többek között a fáradékonyság, figyelemzavar és fejfájás a gyerekeket sem kíméli, amelyről korábban a Pénzcentrumban is írtunk. A betegségen átesettek mintegy öt százaléka számol be hosszan elhúzódó panaszokról, ez világszinten már most több mint tízmillió embert jelent.