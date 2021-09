A gyerekek is megsínylik a hosszútávú COVID-ot: itt a leggyakoribb tünetek friss listája

A gyerekeket is érinti a koronavírus-fertőzés, azonban náluk a tünetek nem olyan súlyosak, mint a felnőtteknél. Több, mint 4,7 millió orvosi esettanulmány azt mutatja, hogy a vizsgált gyerekek mindössze két százaléka került kórházba Covid -19 fertőzéssel. Azonban, ahogy a felnőtteknél, úgy a gyerekeknél is kérdéses, hogy melyek a koronavírus-fertőzés hosszútávú következményei.

A koronavírus-fertőzés utáni tünetek sokakat érintenek, ám az orvosoknak még nem áll rendelkezésükre megfelelő mennyiségű adat arra, hogy ezt a kérdést jobban kivizsgálják. A fejfájás, nehéz gondolkodás, szédülés és gyengeség nem ritka melléktünetei a fertőzésnek, amely alól a gyerekek sem képeznek kivételt.

Dr. Diane Arnaout, a texasi gyermekgyógyász a Huffpostnak elmondta, hogy bár a gyerekeket kevésbé viseli meg a koronavírus-fertőzés, ez nem jelenti azt, hogy a fertőzést követően ők nem szenvednek hosszútávú, vagy akár krónikus megbetegedésben.

Az egyik leggyakoribb utóhatása a fertőzésnek gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt a fáradtság, és a nehéz légzés. Carey Lumeng, tüdőgyógyász megfigyelései alapján atléták is nehezebben futnak, teljesítenek Covid fertőzés után. Több gyerek számolt be fáradtságról, gyengeségről, miután felgyógyultak a fertőzésből. A szakértők azt is vizsgálják, hogy ez az állapot mennyire lehet hatással más, krónikus fáradtsággal járó betegségekre.

A felépülés után több páciens jelezte, hogy nehezen gondolkodnak, koncentrálnak, ami alól a gyermekek sem képeznek kivételt.

Gyerekeknél, és fiatal felnőtteknél ez olyan, mintha hirtelen koncentráció-zavarok lépnének fel hiperaktivitás nélkül.

-emelte ki az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia.

Ezek mellett a tartós szaglás- és ízvesztést, az izomfájdalmakat, valamint 200 további tünetet figyeltek meg az orvosok. A tüneteket nehéz felismerni, hiszen egyszerre több is jelentkezhet, és ezeket teszttel nem lehet kimutatni, csak a tünetet tudják kezelni az orvosok.

Jelenleg nincs megfelelő teszt, ami a hosszú-Covid tüneteket, mellékhatásokat vizsgálná, mint ahogy kezelés sincs rá

- mondta Dr. Lumeng, aki hozzátette, hogy a terminológia is még változik, viszont azt már most láthatjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek voltak tünetei a fertőzés alatt, általában a fertőzés után még 4 héttel is tapasztaltak hosszú-Covid tüneteket. Ráadásul a koronafertőzés mellékhatásai gyerekeknél tűnhetnek más betegségnek, azonban fontos ezekre figyelni.

A gyerekek számára jelentkezhetnek olyan tünetek, amelyek két, három hónapon keresztül is észlelhetnek. A kutatók azonban azt is kiemelik, hogy a járvány elejével ellentétben ma már van bizonyíték arra, hogy a koronafertőzés utáni tünetek kisebb számban jelentkeznek gyermekeknél, mint felnőtteknél.

A delta variáns változást hozhat

Míg a doktorok arra jutottak, hogy a hosszútávú tünetek gyerekeknél nem annyira számottevőek, addig a fertőzőbb delta variáns már a kiskorúakat is érinti. Bár új kutatások arra mutattak rá, hogy a gyerekek nem lesznek jobban betegek a delta variánstól, mint az előző variánsoktól, a kutatók mégis arra bíztatnak mindenkit, hogy vegyék fel a védőoltást, hiszen azok a gyerekek, akik nincsennek beoltva, nagyobb veszélynek vannak kitéve - írta korábban a Pénzcentrum.