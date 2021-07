Ingyen is lehet plasztikáztatni itthon: itt a leggyakoribb műtétek toplistája

Nem lehetetlen, de komoly indok kell ahhoz, hogy egy-egy plasztikai műtétet a tb támogasson, vagyis finanszírozza a NEAK. Az ilyen műtétekre orvosilag indokolt esetben kerülhet sor. Mutatjuk, hogy milyen beavatkozásokat támogat a társadalombiztosítás, és hogy mennyibe kerülnének magánúton a legnépszerűbb plasztikai műtétek.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) akkor támogatja az egyes plasztikai beavatkozásokat, ha azok orvosilag indokoltak, vagyis szakorvosi vélemény alapján. Ez viszont nem is olyan ritka, mint gondolnánk: a mellkisebbítő műtétre pl. indok lehet a gerincbántalom, hátfájás; a baleseti sérülések, hegek helyreállító műtétei, szemhéjmegereszkedés korrekciója, de az anyajegy-eltávolítások is ide tartoznak. Nem finanszírozható viszont a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás - tehát pl. a mellnaggyobbítás vagy a ráncfelvarrás. Ezekért már mélyen a zsebbe kell nyúlni.

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az életminőség javítása érdekében, az egyén sajátos helyzetének figyelembe vételével lehetőség van méltányosságon alapuló támogatást nyújtani egyes beavatkozásokhoz. A közös társadalmi kockázatviselés és a méltányosság elve alapján – az Egészségbiztosítási Alap nyújtotta keretek közt – a NEAK méltányosságból is átvállalhatja egyes orvosi ellátásokért fizetendő díjat, vagy annak egy részét, ha a térítést az ellátást megelőzően kérik (méltányossági kérelemmel), és az ellátást finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál kívánják igénybe venni.

A kérelmet az ellátás igénybevételét megelőzően kell benyújtani, hiszen a térítési díj átvállalására kizárólag a NEAK egyedi méltányossági határozata alapján kerülhet sor az abban foglalt feltételek teljesülése esetén. Fontos, hogy kizárólag olyan ellátás díjának megtérítése kérhető, amelyet finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál tervez igénybe venni a páciens.

Ha olyan műtetre vállakozna tehát valaki, amely gyógyító célú, megelőzi az egészségromlást, vagy javítja az életminőséget, akkor először érdemes szakorvossal konzultálni. Az orvosi vélemény lesz döntő abban, finanszírozza-e a műtétet a tb, NEAK. Ha alapvetően nem finanszírozza, akkor még mindig be lehet nyújtani méltányossági kérelmet, ha magánúton elvégezteti valaki a beavatkozást.

A legnépszerűbb még mindig a mellműtét

A Nemzetközi Esztétikai Plasztikai Sebész Társaság (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS) felmérése szerint a plasztikai műtétek közül a mellnagyobbítás a legnépszerűbb - az összes szépészeti beavatkozás 15,8 százalékát adja -, ezt a zsírleszívás (15%) és a szemhéjműtét (11,1%).

A világon legnépszerűbb plasztikai műtétek között több olyan van, amelyre itthon akár tb-támogatást is lehet szeretni, mint a már említett mellkisebbítő műtét, vagy a megereszkedett szemhéj. Viszont ha nem indokolt orvosilag a beavatkozás, akkor kénytelen fizetni érte a páciens.

A Arsmedicánál egy teljes arc- és nyakplasztika 680-800 ezer forintba kerül, a teljes hasplasztika 750-900 forint, a hegplasztika 60 ezer, mellfelvarrás 600-700 ezer, mellkisebbítés 700-900 forint, a mellnagyobbítás implantátummal 850 ezer - 1,2 millió forint, az altatásért pedig külön kell fizetni, ami ezeken felül még 98-450 ezer forint kiadás lehet. Az Aesthetic plasztikai sebészeten a mellnagyobbítással implantátummal (altatásban) 990 ezer forint, mellfelvarrás 830 ezer, mellkisebbítés 890 ezer forint. Orrplasztika 790 ezer forint, szemhéjműtét 320-650 ezer forintba kerül.

A népszerű zsírleszívásért is 240-500+ ezer forintot is elkér a magánklinika.

A mellnagyobbítás a pécsi Da Vinci magánklinikán is 820 ezer forint, a mellkisebbítés 770 ezer forint. A zsírleszívás 295-690 ezer forint, a szemhéjplasztika 200-400 ezer forint. A ráncfeltöltés (lipofilling) 420 forint. A nyíregyházi fMedicalnál is 200 ezer forinttól kezdődik a szemhéjplasztika, a mellkisebbítés 550 ezer forinttól, a -nagyobbítás már 950 ezer forintttól.

Akárhogy is nézzük az árakat, a szépségért, fiatalodásért nem kevés pénz kell fizetni a magánklinikákon. Viszont zek között a műtétek között lehet olyan, amelyet ingyen is elvégeztethet a páciens, ha ennek egészségügyi oka van, vagy javítja az életminőségét. Mielőtt kifizetne valaki súlyos százezreket szemhéjplasztikára, mellkisebbítésre, hegműtétre, vagy balesetek, betegségek okozta elváltozások eltüntetésére, kérdezzen meg egy szakorvost, hogy van-e lehetőség, hogy a NEAK finanszírozza a műtétet, illetve nyújtson be méltányossági kérelmet a NEAK felé, ha úgy érzi, indokolható a támogatás megítélése.