Diétázók, figyelem! Ezekkel az egészséges és finom kajákkal készülhettek a strandszezonra

Nem kell a diétának sem kínzásnak lennie, ha néhány egyszerű alapelvet betartunk. Hisz a cél nem az öngyötrés, hanem az, hogy egészségesen étkezzük, és jól érezzük magunkat a bőrünkben! Az általunk mutatott receptekkel garantáltan jóízűen készülhetsz fel a nyárra és az azt követő időszakra, hisz az egészséges étkezés alapköveit is lefektetjük. - írja a HelloVidék

Sokan próbáltuk már a diéták számos formáját, de inkább hasonlítottak egy kínzásra, mint az élvezetek bármelyikére. Ennek itt most vége! Elhoztuk azokat a fogyókúrás recepteket, amelyek isteniek, a kilók pedig csak úgy olvadnak. Tapasztalatból mondhatom, léteznek azok a fogások, amelyeket bátran ehetjük, nem ártanak a vonalainknak. Nagyanyám jó kis mondása persze erre rácáfolna:

Csak attól nem hízunk, amit nem eszünk meg!

A hölgyek többsége biztosan, de sok férfi ismerősöm is odafigyel az alakjára, életmódjára. Mondhatom, hogy ennyi főzés és folyamatos receptírás mellett egyáltalán nincs könnyű dolgom nekem sem. Aki pedig váltig állítja, hogy még ennél is nehezebb helyzetben van, az maga András. Én a főzéssel valamelyest "jóllakom", de András elé csak úgy érkeznek a kész tányérok, napjában többször is. Kell tehát valami, ami ellensúlyozza mindezt. Természetesen rögtön rávágja az orvos, dietetikus és a szomszéd is, hogy: "Mozogni kell, barátom!" – de az sem mindig olyan egyszerű. Bevezettük tehát azokat a fogásokat az étrendünkbe, amelyek látványosak, finomak, kevés kalóriát tartalmaznak, és nem utolsó sorban egészségesek.