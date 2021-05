Kiderült, mennyire hatékony a Sinopharm vakcina: lehet rá alkoholt fogyasztani?

A legfontosabb kérdések és válaszok a Sinopharm vakcináról: mik a mellékhatások, tapasztalatok? Sinopharm oltóanyag és az alkohol fogyasztás, mutatjuk a betegtájékoztatót is!

A vilgájárvány alatt sokminden átalakult, bár "Dr. Google-nek" már a koronavírus megjelenése előtt is jelentős szerepe volt a magyarok életében, a pandémia, illetve a különféle oltóanyagok kapcsán még többen fordulnak az internethez a kérdéseikkel. A Pénzcentrum most igyekszik megválaszolni a leggyakrabban feltett kérdéseket a kínai Sinopharm vakcinájával kapcsolatban, amellyel rengeteg magyart beoltottak.

Ismert, többek között erre az oltóanyagra is lehet már időpontot foglalni az eeszt.gov.hu-n, szóval már tényleg bárkinek beadják. Ennek megfelelően a kérdések is megszaporodtak: a "Sinopharm vakcina" keresőszavakat az alábbiakkal egészítette ki a Google a trendek alapján:

Google keresések a Sinopharm vakcina kapcsán.

Látható, hogy a mellékhatása mellett az árára, illetve az összetételére is kíváncsiak a magyarok. Természetesen az "alkohol" sem maradhatott ki a keresőszavak közül, hiszen sokakat érdekel, lehet-e az oltás után alkoholt fogyasztani. Alább igyekszünk mindenre választ adni!

Sinopharm vakcina mellékhatásai

A legtöbben az oltóanyag mellékhatásaira kerestek rá, ami valahol érthető. Ezekről az OGYÉI szakembereknek kiadott tájékoztatójában olvashatunk bővebben. A 20 oldalas dokumentumban felsorolják az összes dukumentált mellékhatást, ami Sinopharm oltóanyag beadása után előfordulhat. Az injekció beadásának helyén ezeket tapasztalták:

Nagyon gyakori: fájdalom.

Nem gyakori: bőrmelegség, duzzanat, keményedés vagy csomó, bőrkiütés, viszketés.

Ritka: bőr kivörösödése.

Az egész szervezetet érintően pedig az alábbi mellékhatásokat sorolta fel a dokumentum:

Nagyon gyakori: fejfájás gyakori: láz, fáradékonyság, izomfájdalom, ízületi fájdalom, köhögés, nehézlégzés, hányinger, hasmenés, viszketés

Nem gyakori: szédülés, étvágytalanság, hányás, szájgaratfájdalom, nyelési nehézség, orrfolyás, székrekedés, túlérzékenység

Ritka: hirtelen kialakuló (heveny, akut) allergiás reakció, aluszékonyság, álmatlanság, tüsszögés, orrgaratgyulladás, orrdugulás, torokszárazság, influenzaszerű tünetek, érzéscsökkenés, végtagfájdalom, szívdobogásérzés, hasi fájdalom, bőrkiütés, bőrnyálkahártya-rendellenesség, pattanás (akne), szemfájdalom, kellemetlen érzés a fülben, nyirokcsomó-bántalom (limfadenopátia)

Nagyon ritka: hidegrázás, ízérzészavarok, ízérzet elvesztése, érzészavar (paresthesia), remegés, figyelemzavar, asztma, torokirritáció, mandulagyulladás, kellemetlen érzés a végtagokban, nyaki fájdalom, állkapocsfájdalom, nyaki duzzanat, szájfekély, fogfájdalom, a nyelőcső betegségei, gyomorhurut (gastritis), a széklet színének megváltozása, szemfájdalom, homályos látás, szemirritáció, látáscsökkenés, fülfájdalom, idegesség, magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, vizelettartási nehézség (vizeletinkontinencia), késlekedő menstruációs vérzés.

Sinopharm vakcina összetétele

Arra is sokan kerestek rá, hogy pontosan miből is készült a kínai oltóanyag. Nos, a koronavirus.gov.hu-n fellelhető lakossági tájékoztatóból kiderült, hogy a Sinopharm vakcina összetétele a következő:

Inaktivált SARS-CoV-2 (Vero Cell) vakcina alumínium-hidroxid adjuvánssal.

Fontos megjegyezni ennek kapcsán azt is, hogy bár az oltóanyag valóban tartalmazza magát a vírust, de csak inaktiváltan:

ennek köszönhetően pedig az oltóanyag megbetegedést nem okozhat. A szövődményekkel járó, illetve súlyos lefolyású, halállal végződő betegség kialakulása ellen nyújt védelmet.

Sinopharm vakcina alkohol

Nos, igen elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, amely vélhetően sokak számára kulcsfontosságú a COVID-védőoltások kapcsán: lehet-e alkoholt fogyasztani az injekció beadása után?

Korábban nagy port kavart, hogy az orosz egészségügyi hatóságok azt mondták, aki megkapja a Szputnyik V-t, az egy-két hónapig ne igyon alkoholt. Később ezt a gyártó finomította: szerintük csak pár napig érdemes mellőzni az alkoholt az oltás előtt és után.

Deborah Fuller, a Washingtoni Egyetem Orvostudományi Karának mikrobiológusa is úgy nyilatkozott, nem gondolja, hogy ne lehetne meginni egy pohár bort, vagy sört az oltást követő este: annyit érdemes tudni, hogy ha mellékhatásokat tapasztalsz, azokon az alkohol nem fog segíteni.

Richard Watkins, az Északkelet-Ohioi Orvosi Egyetem kutatója a téma kapcsán azt mondta: nincs bizonyíték arra, hogy az alkoholfogyasztás hatással lenne az antitestek képződésére, nem kell tartani attól, hogy a mértéktartó alkoholfogyasztás semlegesítené a vakcinák hatását. A tudós szernint maximum az oltás mellékhatásai lehetnek kellemetlenebbek, ha italozunk is mellettük.

Ugyanakkor a mértéktelen alkoholfogyasztás legyengítheti az immunrendszert, úgyhogy azért csak óvatosan!

Sinopharm vakcina hatékonyság

Az OGYÉI tájékoztatójából az is kiderül, hogy mennyire hatékony a Sinopharm vakcina: a második oltás után 14 nappal a vakcina hatásossága a COVID-19 megelőzését tekintve 79,34%-os volt a klinikai vizsgálatokon.

A Kínán kívül végzett III. fázisú vizsgálatban a vakcina hatásosságának időközi értékelésébe bevonható 60 évnél idősebb személyek aránya 0,63%, végpontot elérő eseteket ezidáig nem jelentettek és ennél a korcsoportnál erre a korcsoportra vonatkozóan a súlyos COVID-19-fertőzéssel szembeni védőhatás még nem megbecsülhető

- áll még a dokumentumban.

Hasonlóakat fogalmazott meg a héten közzétett értékelésében az Egészségügyi Világszervezet. Egész pontosan úgy fogalmaz a szervezet, hogy a dokumentumok alapján "alacsony mértékben bizonyosak" abban, hogy 60 év fölött hatásos a vakcina.

Azt viszont a WHO is megállapította, hogy 60 év alatti, egészséges embereknél a vakcina hatásosan előzi meg a koronavírus-fertőzést

Sinopharm vakcina tapasztalatok

A mellékhatásokkal fentebb már foglalkoztunk, a kialakult védettség mértékéről pedig a legfrissebb adat Szerbiából érkezett pár hete. A szerbiai Nukleáris Energetikai Intézet (INEP) is kíváncsi volt arra, mennyire hatékonyak az országban használt oltóanyagok, köztük a Sinopharm-vakcina. Az országban egébként pont ugyanazokat az oltásokat használják, mint Magyarországon, és az intézet vizsgálata arra jutott, hogy összes vizsgált oltóanyag hatékony védelmet biztosít a vírussal szemben

A Sinopharm oltóanyagáról kiderült, hogy a 20-65 éves korosztályban jó antitestválaszt váltott ki, amely két héttel az első oltás után jelentek meg a szervezetben, a második oltás után két héttel az oltottak több mint 90 százalékánál beindult az antitesttermelés.

Ennek kapcsán Marija Gnjatović, az INEP kutatója hozzátette, a kínai vakcinával oltott idősebb embereknél ugyan valamivel alacsonyabb antitestválaszt mértek, de Gnjatović szerint ez még nem jelenti azt, hogy ők ne lennének immunisak a vírusra, hiszen fontos aspektus a sejtes immunitás is, amit a kutató szerint meg kell vizsgálni azoknál az embereknél, akinek a szervezete az oltás után nem produkált megnyugtató mértékű ellenanyagot. A tudós szerint nincs ok aggodalomra, az oltások védelmet nyújtanak a vírus ellen, az ellenanyag-termelés pedig csak az immunrendszer egyik tényezője.

Sinopharm vakcina betegtájékoztató

Ezen a linken megtalálod.

Sinopharm vakcina gyártója

A BBIBP-CorV vakcina gyártója a kínai Sinopharm Group Co., Ltd. nevű vállalat, ezért is használja a köznyelv inkább a gyártó nevét.

Sinopharm vakcina ára

Magyarországon jelenleg minden koronavírus elleni oltás önkéntes és ingyenes, így a lakosságnak nem kell fizetnie a Sinopharm vakcináért sem. Februárban Gulyás Gergely egy kormányinfón elárulta azt, hogy mennyit fizetett az állam a kínai vakcináért. Ez az oltóanyag a legdrágább az itthon alkalmazottak közül, a miniszter szerint egy oltóanyag ára 10 ezer forint felett van.

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA