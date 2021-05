Élet a covid után: ezektől a tünetektől szenvednek a legtöbben, a vizsgálatra várniuk kell

A koronavírus sok esetben nem tűnik el nyomtalanul, van, hogy a tünetek hosszú távon fennmaradnak, vagy épp a fertőzés után bizonyos idővel - akár 12 héttel később - egészen új tünetek jelentkeznek. Ebben az esetben beszélhetünk poszt-covid szindrómáról. Hogy pontosan hány embert érint, azt egyelőre nem lehet tudni, a WHO idén februárban még úgy becsülte, a covidon átesett betegek 10%-a szenvedhet a poszt-covid szindrómától, ugyanakkor bizonyos kutatások szerint ennél több, akár a koronavírus-fertőzöttek 30%-a is érintett lehet.

A COVID-19-cel kapcsolatban még mindig sok a nem teljesen megválaszolt kérdés, nem tudni például, miért van az, hogy bizonyos esetekben enyhe tüneteket okoz és szinte nyom nélkül eltűnik, más esetekben azonban a panaszok akár az akut fertőzést követően 4-6, vagy akár 12 hétig is megmaradnak, sőt, akár új tünetek is jelentkezhetnek. Hogy a koronavírus-fertőzöttek hány százaléka lehet pontosan érintett, azt egyelőre szintén nem lehet tudni, de egyre több kutatás lát napvilágot - írja a Portfolio.

Egy februárban publikált, 234 Covid-19-en átesett páciens részvételével készült tanulmány például arra jutott, hogy az esetek harmadánál számoltak be az érintettek 9 hónappal a betegség után is fennmaradó tünetekről. Egyelőre nem áll rendelkezésre magyarországi kutatás, azt viszont, mennyien lehetnek érintettek, jól mutatja, hogy április elején Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház főigazgatója arról beszélt, hogy

a covid utáni rehabilitációs részlegen a betegek 30 százalékánál észleltek poszt-covid szindrómát.

Nem meglepő tehát, hogy a privátszolgáltatók, reagálva a helyzetre és az igényekre, poszt-covid szűrőcsomagokat kínálnak a koronavíruson átesettek számára. Az általunk megkeresett szolgáltatókat általában a következő panaszokkal keresik fel a páciensek: gyakori tünet a mellkasi fájdalom, légszomj, köhögés, szívdobogásérzés, magas pulzusszám, izomfájdalmak, tartós fáradékonyság, memóriazavar, alvászavar, hangulatváltozások, szorongás, depresszió.

A fáradékonyság vírusfertőzéseket követő jellegzetes tünet, de jelezhet akár a koronavírus okozta szívkárosodást is, ezért javasolt a vizsgálat

– mondta Dr. Bencze Ágnes, a Budai Egészségközpont kardiológus főorvosa, ahol április 20-ig 467 vizsgálatot végeztek, és azt találták, különbség van a 2. és 3 . hullám pácienseinek az eredményei között. "A 3. hullámban történt fertőzéseket követően - vélhetőleg az epidemiológiai adatok alapján kimutatott domináns brit variáns miatt - gyakrabban látunk vérrög képződéssel járó szövődményeket (szívinfarktus, tüdőembólia). Ezek nemtől, kortól függetlenül jelentkeznek, akár enyhe lefolyású betegség után is” – mondta Dr. Bencze Ágnes, hozzátéve, a poszt-covid szindróma tünetegyüttesét is sokkal gyakrabban panaszolják a páciensek.

A kardiológiai vizsgálatra egy hónap a várakozási idő, míg a laborra egy hét, CT-re pedig 1-2 hét.

A Swiss Clinicnél április 1-től érhető el a szolgáltatás, eddig 40-en vették igénybe, és a betegek felénél érdemi károsodást nem találtak – tudtuk meg Dr. Kirschner András ügyvezetőtől. A többi esetben azonban fennálló gyulladást, valamint kezelést igénylő tüdőkárosodást, és szívkárosodást is találtak. "Az időben felfedezett és kezelt gyulladásokat tekintve a betegek várhatóan 80%-a meggyógyul és a kezeltek csak 20%-ában fog tartós hegesedés kialakulni" – mondta a Portfolio-nak Dr. Kirschner András.

A Kelen Kórházban 2020. december eleje óta 196-an kértek poszt-covid kivizsgálást. A legtöbb esetben tüdőgyulladással, szívizom károsodással és vérrögképződéssel kapcsolatos szövődményeket találtak. "Nagy az igény a vizsgálati csomagra, jelenleg a várakozási idő kb. 4 hét" – mondta Dr. Székely Tamástól, a kórház vezetője.

Dr. Havrancsik Csilla, a Dr. Rose Magánkórház kardiológusa szerint náluk eddig kb. hatvanan vettek részt szűrővizsgálaton, gyakran találkoznak a lezajlott tüdőgyulladás, esetleg tüdőembólia maradványtüneteivel, lezajlott szívizomgyulladás, szívburok- és szívbelhártyagyulladás maradványtüneteivel és májfunkció, valamint veseműködés csökkenésével.

Óriási az igény a kivizsgálásra, jelenleg nagyjából 10 napos várakozási idővel lehet számolni

– mondta el a szakember, hozzátéve, hogy a panaszok minden életkorban jelentkezhetnek, 18 éves páciensnél is találtak szövődményt.

Dr. Füstös Józseftől, a Wáberer Medical Center Komplex Esetek Központjának belgyógyász szakorvosa szerint tavaly november óta 100 gyerek és 400 felnőtt vett részt náluk poszt-covid kivizsgáláson, 10% alatti arányban fordult elő szívizomgyulladás, tüdőembólia, mélyvénás trombózis, tüdőfibrózis.

A harmadik hullámban jelentősen megemelkedett az igény a poszt-covid csomagokra, jelenleg megközelítőleg 2 hetes várakozási idő telik el a bejelentkezés és a vizsgálatok között

– mondta a szakember. A panaszok alapján különböző csomagok állnak rendelkezésre, enyhe tünetek esetén a szívizomkárosodás kimutatására alkalmas troponin és vénás mennyiségi antitest tesztet is magában foglaló rutin vérvétel, alacsony dózisú mellkas CT, EKG és belgyógyászati konzultáció szerepel. Súlyosabb panaszok esetén az extra csomag a fentieken túl kardiológiai és tüdőgyógyászati szakvizsgálatot is magában foglal. Mindkettő kiegészíthető neurológiai szakvizsgálatokkal, és hosszabbtávú, utánkövetésre alkalmas kontroll csomagokat is kidolgoztak.

A Doktor24-nél tavaly november óta három különböző felnőtt és gyermek csomag érhető el, amelyeken folyamatosan finomítanak a saját tapasztalataik és a nemzetközi ajánlások alapján. "Eleinte hetente páran vették igénybe, majd januárban megnövekedett a gyermek szűrőcsomagok iránti kereslet, mostanra pedig naponta több gyermek és felnőtt ügyfelet látunk el" – mondta Dr. Skorán Ottó, a Doktor24 stratégiai igazgatója, hozzátéve, egyértelműen a komplex szűrési csomag a legkelendőbb. Ha valaki kivizsgáltatná magát, egy héten belül kaphat időpontot.

Tapasztalataik szintén azt erősítik meg: bármilyen életkorban előfordulhatnak szövődmények, előélettől függetlenül, akár gyermekeknél is, és nemek szerint sincs jelentős eltérés.



Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Dr. Székely Tamás azt javasolja, mindenki vizsgáltassa ki magát, aki átesett a koronavírusfertőzésen és a fertőzés elmúltával egészségi, fizikai állapota nem éri el a fertőzés előtti szintet, vagy a fertőzést követően kialakult panaszai nem múltak el a fertőzés igazolását követő 4-6 héten belül.

"Feltűnő jele lehet a szövődmény kialakulásának a tartós fáradtság, a nehézlégzés, a terhelésre jelentkező fulladás" – jegyezte meg. Dr. Havrancsik Csilla hangsúlyozta, a Covid- fertőzés maradványainak, szövődményeinek felmérését az akut betegség lezajlása után, legalább 6 héttel a fertőzés kezdetét követően érdemes vizsgálni.