Ez a legnagyobb baj az indiai koronavírus-mutánssal: brutálisan terjed, hogy lehet kivédeni?

Jakab Ferenc virológus szerint már 19 országban kimutatták az indiai koronavírus-mutánst, ami gyorsabban terjed és feltételezhetően súlyosabb betegségeket is okoz, mint az eredeti vírustörzs – adta hírül az ATV.

Az indiai mutáns gyorsabban terjed és, hogy feltételezhetően súlyosabb betegséget okoz, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten az immunrendszert is képes kijátszani

- mondta el a pécsi professzor a csatornának adott interjújában. A szakember beszélt arról is, hogy szerinte jelen pillanatban mi futunk a vírus után, de biztos abban, hogy elérkezik az idő, amikor a vírus fut utánunk.

Jakab Ferenc kitért arra is, hogy mivel az indiai mutáns gyorsabban terjed és vélhetően veszélyesebb is, mint az eredeti vírus, ezért a most meglévő oltások hatékonysága valamelyest kisebb lehet vele szemben, ám ez nem azt jelenti, hogy az oltások egyáltalán nem védenek az új mutánstól.