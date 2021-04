Operatív törzs: indul a vakcina-dömping, rengeteg oltóanyag érkezik Magyarországra

Közeledik az az időpont, amikor az első oltást megkapók száma eléri a 3,5 milliót. Müller Cecília ismertette, a regisztráltak 69 százaléka már kapott legalább egy oltást. Most több mint 4,3 millióan regisztráltak az oltásra. Többféle vakcina érkezett, és további szállítmányok is várhatók.

Közeledik az az időpont, amikor az első oltást megkapók száma eléri a 3,5 milliót, amennyiben ez megtörténik, akkor a teraszok és kerthelységek reggel 5 és este fél tíz között lehetnek majd nyitva - mondta Kiss Róbert. Kint a teraszon nem kell maszkot viselni, de belűl igen, ha rendelni, vagy mosdóba megyünk. A vendéglétóhely összes alkalmazottjának kötelező a maszk viselése - hívta fel a figyelmet az alezredes. A szállodákban csak az üzleti céllal tartózkodókat szolgálhatják ki.

A rendőrségi statisztikák:

537-en közterületen nem viseltek maszkot.

Balotaszálláson egy presszóban megszegték a szabályokat, már második alkalommal, ezért egy évre bezárták a presszót.

214 ember szegte meg a kijárási tilalmat.

Müller Cecília elmondta, a regisztráltak 69 százaléka már kapott legalább egy oltást. Most több mint 4,3 millióan regisztráltak az oltásra. A tisztifőorvos kiemelte, a lakosság 33,4 százaléka már beltott, az EU-átlag 18,5 százalék. A védőoltások érvényesülő hatása vezet a csökkenő járványügyi számokhoz, a lakosság körében nő a bizalom és az igény az oltások iránt - tette hozzá.

A 65 év feletti regisztáltak 95 százaléka be van oltva, a fiatalok körében ez az arány 58 százalék. Folyamatos a vakcinák beszállítása: tegnap érkezett több mint 68 ezer Moderna, ami a második körös oltásokra megy, és a háziorvosok is olthatnak egy részével. A mai napon 72 ezer AstraZeneca érkezik, ezeket is második körös oltásokra használják fel. 248 040 Pfizer is érkezik, első és második adagos oltásra használják.

Éjjel érkezik második dózisos Szputnyik-vakcina, és a héten várunk még kínai oltóanyagot is. Müller Cecília szerint rövid időn belül minden regisztráltat be tudnak oltani. Arra kérte, hogy aki szívesen felvéenné az oltást, regisztráljon, ha még nem tette. A legesendőbbek már védettek, indulhat a szélesebb körű vakcinálás.

A napi adatok kapcsán elmondta, a platózást követően egy enyhe csökkenésnek vagyunk tanúi. A brit mutáns miatt azonban nehezebb a gyógyítás a kórházakban. Rendkívüli kihívás, nehéz feladat.

A járvány további alakulására a jellemző számok adnak információt: a szennyvízadatokban enyhe csökkenést tapasztalnak, de még mindig magas a koncentráció. Ebből arra lehet következtetni, hogy magas számban vannak fertőzöttek az országban, így az óvatosság és a szabályok betartása továbbra is nagyon fontos. Miskolcon enyhe emelkedésttapsztaltak, Debrecenben viszont csökken a tendencia.

Az előző heti adatokhoz képest csökkenés tapasztalható a legtöbb mutatóban. A ferőzöttek átlagéletkora 45 év volt az elmúlt héten. A 40-49 évesek között volt a legtöbb fertőzött a járvány kezdete óta. Budapesten regisztrálták a betegek 14, Pest megyében pedig a 13 százalékát a múlt héten. A 15. héten az előtte lévőhöz képest Somogy megyében 40, Tolna és Győr-Moson-Sopron megyében 34-34 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma.

Az esetleges oltási reakciók csak gyorsan múló kellemetlenségek, nem kell tőlük tartani. Ellenben a COVID-fertőzéssel, és a különböző variánsok egyre veszélyesebbek a korábbiaknál.

Fotó: Krizsán Csaba, MTI/MTVA