Csak 1645 új fertőzöttet jelentettek: már 3 317 052 magyar kapott oltást

A vasárnapi megtorpanás után hétfőn visszaállt nagyjából az átlagosra az egy nap alatt beadott oltások száma. 3 317 052 fő kapott már vakcinát, közülük 1 400 703 fő már a második oltását is megkapta. 1645 az új fertőzöttek száma. Elhunyt 199 többségében idős, krónikus beteg, 8602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 317 052 fő, közülük 1 400 703 fő már a második oltását is megkapta - jelentette a koronavirus.gov.hu.

Eszerint a vasárnapi megtorpanás után (aznap csak valamivel több mint 13 500 első oltást adtak be) ismét belendült az oltás itthon, hétfőn 50 627 magyar kapott első oltást.



De vissza a keddi jelentéshez: 1645 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 199 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 580 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 461 181 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 268 072 főre csökkent. 8602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen.

Már a 4 millió 326 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 69%-a már meg is kapta az oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. Ma újabb vakcinaszállítmányok érkeznek.

Fotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA