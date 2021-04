Diétázók, figyelem! Ezzel a trükkel juthattok féláron édesítőszerhez

A cukorfogyasztás káros egészségügyi hatásait évtizedek óta kezeljük tényként, azonban az étrendből való eltávolítása mégsem megy olyan könnyen. A világon - és Magyarországon kifejezetten - egyre több ember küzd túlsúllyal, kóros elhízással és ennek nyomán kialakuló más krónikus betegségekkel, melyeken sokat segítene a testsúly egészséges mértékűre való csökkentése. Helyes lenne a táplálék cukortartalmának csökkentése. Ezen túlmenően, egyre több a cukorbeteg is, akik számára a cukorfogyasztás nem ajánlott.. Napjainkban számos cukorpótló áll a diétázók és cukorbetegek rendelkezésére, azt viszont kevesen tudják, hogy ehhez a patikában is hozzájuthatnak - esetenként féláron. A Pénzcentrum utánajárt, hogy milyen lehetőségeik vannak a betegeknek, tudnak-e ezekkel valójában élni, vagy sem.

Akár cukorbetegség miatt, akár más egészségügyi okból diétát tartók számára nagy segítség lehet, ha az étrendből eltávolítandó cukor pótlására való termékekhez kedvezményesen juthatnának hozzá. Valójában erre van is lehetőség: akár a háziorvos is felírhatja receptre az édesítőszert, amelyet a beteg a patikában TB-támogatással válthat ki. Erről a lehetőségről azonban kevesen tudnak, és valószínűleg ez sem véletlen.

A Pénzcentrum megkereste Dr. Hidvégi Tibor belgyógyászt, diabetológust annak kapcsán, hogy mely szereket írhatja fel az orvos a pácienseknek és hogy ezeket szakorvosként egyébként ajánlaná-e a betegnek. Lapunk kérdésére a következő választ kaptuk a szakembertől:

"A cukor helyettesítésére először Németországban sikerült a szaharint előállítani 1879-ben, édesítő hatása a cukorénál 300-szor erősebb. Ma már önmagában alig használják, fémes utóíze és hő hatására elbomló tulajdonsága miatt.

A mesterségesen előállított édesítőszereknek nincs, vagy elhanyagolható szénhidrát és kalória tartalmuk, nem emelik a vércukor szintjét, ezek az energiamentes édesítőszerek. Cukorbetegek, testsúlyukat csökkenteni kívánók számára elsősorban ezeket ajánljuk.

A szaharin mellett az aszpartám, ciklamát, aceszulfám a legismertebb vegyületek. A természetes cukorpótlókat alapvetően növényekből vonják ki, szénhidrát és kalóriatartalmukat a diétába be kell számítani. Ilyen a fruktóz (gyümölcscukor), xilitol (nyírfacukor), szorbitol, eritritol. Igen népszerű a jázminpakócából előállított sztívia, édesítőereje 300-szor nagyobb, mint a cukoré, hő stabil, sütés-főzésre használható, sem kalória, sem szénhidrát tartalmát nem kell beszámítani a diétába.

Jelenleg vényre normatív támogatással az eritritol és a szorbitol írható fel, közgyógyellátásra jogosultak számára is. Szakmai szempontból inkább az eritritol javasolható, a szorbitol napi engedélyezett mennyisége maximum 30 gramm, ennél több puffadást, hasmenést okozhat. Fontos tudni, hogy a hazánkban forgalmazott édesítőszerek biztonságosan fogyaszthatók, azonban a helyes életmód, a diéta és mozgás mind cukorbetegek, mind a súlyproblémákkal küzdő személyek számára nélkülözhetetlen

- mondta el Dr. Hidvégi Tibor. Válaszából kiderült, hogy a vényre kapható szorbitolnak van szénhidrát és kalóriatartalma. A felírható szerek közül inkább az eritritol ajánlott, mivel nem emeli a vércukor szintjét és kalóriamentes. A szakember arról is tájékoztatott:

vényre bármely orvos, akár a háziorvos is felírhatja ezeket a szereket, és nem csak cukorbetegek számára.

Nem sok beteg megy a patikába édesítőért

Arra is kíváncsiak voltunk, vajon mennyire jellemző, hogy a betegek, diétázók feliratják az édesítőszert, és patikában váltják ki. Betértünk egy budapesti patikába, ahol arról tájékoztattak: alapvetően nem tartanak édesítőszert, de meg tudják rendelni - illetve rendelni is csak szorbitolt tudtak volna, mert a gyógyszernagykereskedő, amellyel kapcsolatban állnak, csak azt forgalmaz. Eleve már a kérdés is kiváltott némi megütközést a gyógyszerészből.

Megkerestük Marjai Tamást, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnökét is azzal kapcsolatban, hogy mennyire jellemző, hogy betegek vényre kapható édesítőszert váltsanak ki a patikákban, illetve ajánlanák-e azokat a szereket, amelyekhez TB-támogatott formában hozzá lehet jutni.

A szakember elmondta: "A cukorbetegség gyógyszeres kezelése mellett a betegeknek érdemes speciális diétát is tartaniuk, mellyel lassíthatják az állapotuk romlását. Ebben a speciális diétában kaphatnak kiegészítő szerepet az édesítőszerek is. Ezek egy része a gyógyszertárakban is elérhető."

A gyógyszertári gyógyszerkészítéshez több olyan alapanyag is felhasználható, melyeknek szerepe lehet édesítőszerként vagy cukorpótlóként egy cukorbeteg diétájában. Ilyen anyag például a szorbit, a mannit, az eritrit, a xilit és a szacharin. Ha ezeket az alapanyagokat az orvos rendeli a beteg részére, akkor a jogszabályi rendelkezések alapján 50%-os támogatás jár rájuk

- tájékoztatta lapunkat Marjai Tamás, viszont hozzátette: a gyakorlatban azt tapasztalják a gyógyszertárakban, hogy a támogatás ellenére sem túl népszerűek ezek a készítmények. "Az orvosok leggyakrabban szorbitot írnak fel, amit egy kis szacharinnal kevertetnek el az édesebb íz kedvéért. Nagyon nagy mennyiségben korábban sem volt igény a betegek részéről ezekre az anyagokra, és az elmúlt időszakban ez az igény kifejezetten csökkent. Ennek oka valószínűleg az, hogy az édesítőszerek ára támogatással sem kedvező, és oda kell figyelni a felhasználásukra is" - mondta el a szakember.

Az egészség mindennél többet ér

A cukorpótló szerek, sőt a cukormentes termékek a drogériákban, élelmiszerboltokban valóban nincsenek kedvező áron a cukorhoz képest, és a patikai édesítők 50 százalékos támogatással sem tudják felvenni a versenyt az olcsó cukorral. (A cukorbetegek pedig még évi 100 ezer forint adókedvezményben is részesülhetnek.) Azonban az ilyen árösszehasonlítás csak ebben a felállásban állja meg a helyét. Ugyanis ha belegondolnánk abba, mennyi pénzt költünk majd el különböző orvosoknál, patikában a cukorfogyasztás káros hatásai miatt, máris másként állna a mérleg.

Éppen a koronavírus-járvány világított rá, hogy ha már kialakult egy-egy krónikus betegség - akár szívbetegség az elhízás következtében, akár cukorbetegség - akkor annak minden kockázatával, hátrányával kell együtt élniük a betegeknek. Ez azt is jelentheti, hogy egy ilyen fertőző vírusos megbetegedés rájuk sokkal nagyobb fenyegetést jelent.

Egyes cukorbetegség-fajták hátterében pedig egyértelműen az egészségtelen életmód, túlzott szénhidrát-fogyasztás áll, az elhízás pedig a legtöbb esetben egyértelműen visszavezető a helytelen táplálkozásra. A már gyerekkorban kialakított rossz mintáktól pedig felnőttként már nagyon nehéz megszabadulni: a túlsúlyos gyerekek száma pedig egyre nő: 2014-ben még a 15-19 éves korosztálynak 16,9 százaléka volt túlsúlyos vagy elhízott, ma viszont már Magyarországon minden harmadik felső tagozatos gyerek túlsúlyos.

Magyarországon a felnőtt lakosság 30 százaléka elhízott, a túlsúlyosak aránya pedig ennél is több, ezzel Magyarország rendelkezik a legrosszabb mutatókkal Európában

- tudatta a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság. Ez a rossz arány pedig megmutatkozik a cukorbetegek és a szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdők számában is.

Bár úgy tűnhet, hogy az egészség megőrzéshez szükséges alapanyagok, termékek drágábbak, így elérhetetlenek, később az egészségtelen életmód miatt kialakult betegségek okán sokkal több pénzt kell majd elköltenie az embernek gyógyszerekre és vizsgálatokra. Az életmódváltás valóban nem könnyű, azonban meg lehet hozzá találni az anyagi segítséget is - és a kevés is több, mint a semmi.