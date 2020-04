Szigorítás jön Budapesten a koronavírus-járvány miatt: hétfőtől még ez is kötelező lesz

Holnaptól Budapest számos területén (boltokban, piacokon, közlekedési eszközökön) kötelező lesz maszkot hordani. Kérdés, miként reagálnak erre az emberek. Egy felmérés szerint Európában annyira nem elterjedt még a maszkhordás, legalábbis több hországban sem szívesen veszik fel az emberek, ha kimennek otthonról. A magyarokat nem kérdezték erről, de mi most megtesszük: kérjük, mond el a véleményed te is alább!

Holnaptól új világ köszönt be Budapesten: nem csak a BKK járatain, hanem a főváros valamennyi kereskedelmi egységében, piacokon, üzletekben, élelmiszerboltokban és a taxik igénybevételekor is kötelező lesz maszkot, vagy arcot eltakaró kendőt, sálat viselni. Mindezt Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be a héten a Facebookon.

Döntésünket egyeztettem a kormánnyal is. Tudom, ez egy újabb kényelmetlen intézkedés, de egyben szükséges, mindannyiunk érdekében, ezért kérem az együttműködésüket. Óvjuk meg mások és saját egészségünket is

- indokolta a főváros döntését Karácsony.

<br />

Többek között azért is jutothatott erre az elhatározásra a főváros vezetése, mert amúgy szemmel láthatóan kevés magyar visel maszkot, pedig közterületen még a járványügyi szakemberek szerint is ajánlott. Nem vagyunk ezzel egyedül, legalábbis egy új Ipsos-kutatás szerint járvány ide vagy oda, az európaiak többsége nem szívleli az arcmaszkot. A felmérés április 9. és 12. között zajlott 15 országban, több mint 29 ezer válaszadó bevonásával.

A magyarokat nem kérdezték meg, de ezt mi most pótoljuk, úgyhogy kérjük, mond el te is a véleményedet a három szavazásunkon!

Európában Olaszország a kivétel, hiszen itt alakult ki elsőnek az európai gócpont, ami miatt több régióban kötelezővé is tették a maszkot: a felmérésre válaszadók 81 százaléka mondta, hogy a koronavírus okán felvették az arcmaszkot, ha mentek valahová. Hasonlóan magas az arány Kínában, Japánban Vietnamban és Indiában. Az Ipsos adatai szerint a vietnami emberek között a legnagyobb a maszkviselők aránya, 91 százalékos.

<br />

A kutatás rámutat, hogy az európai országok lakói sokkalta lassabban reagáltak a járványra, nem is tejedt el a felémérés készítésekor a maszkviselés. Kiderült, németek mindössze 20 százaléka használt szájmaszkot április 12-ig, ami valószínűleg növekszik majd, ahogy terjed a vírus és szigorodnak a szabályok. A maszk viselését hét amerikai államban szintén kötelezővé tették, az amerikaiak 50 százaléka legalább egyszer viselt is maszkot. Franciaországban az egész országban ajánlott a maszk viselése, a lakosság 34 százaléka hordja is azokat.

<br />

Az Ipsos szerint sok helyütt azért nem is próbálnak maszkot viselni az emberek, mert úgy tudják, nem nagyon lehet kapni, vagy túl drágán. Japánban 57 százalék mondta ezt, de a franciáknál (49%) és a németeknél, spanyoloknál (45-45%) is sokan gondolják ezt a szájmaszkról. Kiderült, leginkább a japánok (58%) és a vietnamiak (55%) várják el, hogy a többiek maszkot hordjanak körülöttük, az olaszoknál is az emberek több mint fele (53%-a) felelte azt, hogy elvárja másoktól is a maszkviselést. Eközben az ausztáloknál 46 százalék jelentette ki hogy nem látja értelmét a maszkhordásnak, ha valaki nem tapasztal tüneteket, az angoloknál is magas az arány (41%). Ez a vélekedés nem örvend nagy népszerűségnek Vietnamban (7%), Kínában (9%) és Spanyolországban (9%).

Címlapkép: Getty Images