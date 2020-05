Rendkívüli! 33 éves férfi a koronavírus legfiatalabb magyar áldozata

Tegnap egy 33 éves a magyar férfi is belehalt a koronavírus okozta COVID-19 betegségbe (avagy annak szövődményeibe) - szúrta ki a Pénzcentrum a kormányzati tájékoztatási oldalon közzétett adatokban. Mint eddig szinte minden hazai elhunytnak, neki is volt alapbetegsége, a tájékoztatás szerint hasnyálmirigy- és májgyulladással is küzdött.

Mint arról ma reggel beszámoltunk, tegnap 12 áldozatott szedett itthon a koronavírus-járvány. A tegnapi napra vonatkozó tájékoztatás szerint az összes elhunytnak volt valamilyen alapbetegsége, a magasvérnyomás és a különböző szív-és érrendszeri betegségek voltak a legjellemzőbbek.

Idehaza az elhunytak átlagéletkora jelenleg 78 év, és eddig 3 fő volt, aki nem töltötte be a 40. életévét.

