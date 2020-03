Operatív Törzs: a rendőrök elsősorban nem büntetni lesznek az utcákon

Magyarországon április 28-án 00:00-tól kijárási korlátozás lép életbe. Többek között ennek részleteiről tartott tájékoztatást az Operatív Törzs.

A kijárási tilalommal kapcsolatban szeretném kihangsúlyozni, hogy a rendőrök utcai jelenléte kapcsán segítő, empatikus, lojási intézkedésekkel kívánjuk arra sarkallni a lakosságot, hogy közös érdekünk betartania az óvintézkedéseket

- mondta el a tájékoztatón Kiss Róbert rendőralezredes. Müller Cecília ezen felül arra is felhívta mindenki figyelmét, hogy "az egész lakosság védelmét szolgálja a most bevezetett döntés." A tisztifőorvos újságírói kérdésre elmondta azt is, "ennek a korlátozásnak nem maga a korlátozás a célja, hanem a csoportosulások és a kontaktok számának csökkentése."

Kis Róbert újságírói kérdésre a korlátozással kapcsolatban elmondta, a munkába igyekvőknek nincs szükségük munkáltatói igazolásra, mindenki szabadon járhat munkába. Müller Cecília egy másik újságírói kérdésre elmondta, kutyával más álattal mindenki annyit lehet lenn az utcán, amekkora mozgás igénye van annak az állatnak. A lényeg, hogy ne csoportosan sétáltassunk, és a szükségesnél többet ne legyünk lent az utcán - más esetben sem -.

A tisztifőorvos elmondta, az a cél, Magyarország elkerülje az olasz vagy spanyol járványügyi helyzetet. A szakember kitért arra is, hogy a településeken a polgárőrség is segíhet az élelmiszerellátásban.

