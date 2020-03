Most különösen ne vedd félvállról ezeket a tüneteket: olcsón, és drágán is megúszhatod

A koronavírus járvány rengeteg számítást áthúzott, rengeteg forgatókönyvet átírt, viszont mindenttől függetlenül van, amit a veszélyhelyzet sem írhat felül. Az allergia szezon például 2020-ban is ugyanúgy beköszöntött - a pollenek, por miatt jön a köhögés, tüsszögés, szemviszketés. Ez azonban különösen szerencsétlen a járvány idején. A Pénzcentrum most összegyűjtött minden hasznos információt, tanácsot, javaslatot allergiások számára: mire figyeljenek különösen a koronavírus miatt, hogyan kezeljék magukat és nem utolsó sorban azt is, hogyan tudnak spórolni az allergiagyógyszereiken, amelyek akár 8-10 ezer forintos kiadás is jelenthetnek egy hónapban.

Akár járvány van, akár hóesés márciusban, vannak dolgok, amik ígyis-úgyis beköszöntenek, ilyen a tavaszi felmelegedés és az allergiaszezon is. Évről évre nő az allergiás betegek száma Magyarországon, körülbelül minden negyedik magyar érintett. Allergia elleni készítményből, antihisztaminból április és szeptember között másfélszer annyit váltunk ki, tavaly áprilisban 560 ezer dobozzal vásároltak a betegek, antiallergén szemcseppből pedig tízszer annyi fogy, mint a téli időszakban. Havi szinten akár 8-10 ezer forintot is ott hagyhatunk a patikában allergiagyógyszerekre.

A koronavírus járvány idején különösen érdemes ott visszafogni a kiadásokat, ahol lehet, és különösen átgondolni a patikai vásárlásokat. Emellett viszont nem is szabad figyelmen kívül hagyni az allergiás tüneteket, mert más körülmények között nem lennének bajok egy kis tüsszögésből, vagy szemdörzsölésből, most nagy kockázatot jelent a vírus terjesztésében. Továbbá koronavírus járványtól eltekintve a kezeletlen allergia később gyulladásokat, arcüregproblémákat okozhat.

Ezért ne vegyük félvállról a tüneteket, kezeljük az allergiát és találjuk meg a nekünk leginkább megfelelő, pénztárcánknak is legjobb megoldást.

Allergiás köhögés, vagy koronavírus?

Sokan tapasztalhatták már az elmúlt hetekben, hogy ha picit köhögnek, vagy akár megköszörülik a torkukat nyilvános helyen, ahol mások is vannak, gyanakvó pillantásokat kapnak, esetleg távolabb húzódnak tőlük az emberek. Bizonyos szempontból érhetőek ezek a reakciók, hiszen a koronavírusos megbetegedések most már nem nyomon követhetőek, bárki lehet terjesztő, amihez ráadásul még tünetek sem feltétlenül társulnak. Az allergiaszezonban viszont egyre több lesz a köhögő és tüsszögő ember, ezért fontos, hogy akár mi produkáljuk ezeket a tüneteket, akár a környezetünkben valaki, ne essünk kétségbe. Főként, hogy a koronavírussal fertőzött betegek által produkált tünetek között nagyon kis százalékban szerepel a tüsszögés is, mint tünet.

A kínai adatok szerint a betegeknél csak 4,8 százalékos gyakorisággal fordult elő a tünetek között tüsszögés, ennél több mint tíz gyakoribb tünete van a koronavírus-fertőzésnek. A három leggyakoribb tünet, amit a betegek említettek: magas láz (87,9 százalék), száraz köhögés (67,7 százalék) és fáradékonyság (38,1 százalék). A további leggyakoribb panaszok: a váladékképződés, a nehéz légzés, az izom- vagy ízületi fájdalom, a torokfájás, a fejfájás, a hidegrázás, a hányinger, az orrdugulás és a hasmenés. Csak ezek után jön a tüsszögés.

Ez alapján nagyon könnyű eldönteni, és nem kell hozzá orvosnak sem lenni, hogy egyszerű szénanátha miatt tüsszög-köhög az ember vagy koronavírus miatt. Viszont a kutatók is arra figyelmeztetnek: jelen helyzetben a tüsszentés nagyon veszélyes lehet, mert aki megfertőződött, és például allergiás betegsége miatt tüsszög, jóval nagyobb mértékben tudja megfertőzni környezetét a koronavírussal. Emiatt azt javasolják, hogy az allergiások mindig szájmaszkot viseljenek, ha elhagyják otthonukat.

Hogyan kezeljük az allergiát?

A fentiek tükrében is látszik, mennyire fontos, hogy az allergiát ne hagyjuk kezeletlenül, és tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket. A szénanátha tünetei könnyen enyhíthetők gyógyszerekkel, illetve orrspraykkel. Az viszont fontos, hogy a megfelelő készítményt használjuk, hiszen akár többet árthatunk magunknak, mint amennyit használnánk, a nem megfelelő készítményekkel.

Egy átlagos allergiaszezon kezdetén - amikor nincs koronavírus járvány pl. - a szénanátha tüneteitől szenvedők rohannak a patikába szemcseppért, orrsprayért és tablettákért. Az allergia miatt azonban kevesen fordulnak közülük orvoshoz, így a gyógyszerekről jobb esetben csak a patikában, vagy rosszabb esetben a reklámokból tájékozódnak.

Most külön szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy - bár más esetben ezt ajánlanánk - ne menjen el a háziorvoshoz, és ne rohanjon ész nélkül a patikába sem! Most a legfontosabb, hogy mindenki, akinek nincs rá alapos indoka, maradjon otthon!

A Budai Allergiaközpont szakemberei szerint a járvány ideje alatt is szedhetünk antihisztamint az allergiás tünetek kezelésére, sőt, kifejezetten érdemes folytatni a szedését az orvosunk által javasolt dózisban. Ugyanis az antihisztamin nem gyengíti az immunrendszer működését, tehát nem tesz fogékonyabbá a fertőzésre, a kezeletlen allergia viszont szövődményekhez is vezethet.

Az orrcseppekkel, orrspraykkel viszont érdemes vigyázni. Sok ilyen késztmény recept nélkül kapható a gyógyszertárban, és nátha esetén érdemes is használni, ha ugyanis az orrdugulást nincs kezelve, egyéb betegségek - például fül- és arcüregproblémák - is jelentkezhetnek. Az úgynevezett dekongesztánsok az orrnyálkahártyában lévő ereket összehúzzák, így szüntetik meg a duzzanatot, ami az orrdugulást okozza. Viszont nagyon fontos, hogy ezeket a készítményeket csak a betegtájékoztatóban leírt gyakorisággal és ideig, általában

maximum 7-10 napig szabad használni, különben károsíthatják az orrnyálkahártyát.

Az ajánlott időn túl alkalmazva a készítmények orrcseppfüggőséget okoznak: egyre gyakrabban kell alkalmazni őket, hogy az érösszehúzó hatást kifejtsék, és amikor a beteg nem használja, akkor folyamatos dugulás, duzzanat érzése van az orrában. Egy idő után az allergiások azt tapasztalhatják, hogy orrspray nélkül már nem is kapnak rendesen levegőt az orrukon. Ennek viszont csúnya vége is lehet: akár már csak műtéttel helyrehozható orrnyálkahártya-károsodáshoz vezethet a túlzott orrcsepp, orrspray használat.

Ezért rendkívül fontos, hogy allergiások orrdugulás esetén hosszú távon is biztonsággal használható készítményeket alkalmazzanak a tüneti kezelésre, így ilyen esetben a szteroidtartalmú orrspray a jó választás. Ezek a készítmények nem az orrnyálkahártyában lévő ereket húzzák össze, hanem a gyulladást csökkentik, így szüntetik meg az orrdugulást. Sok beteg mégis idegenkedik ezektől a készítményektől a szteroidtartalmuk miatt, erre azonban a szakemberek szerint nincs ok.

Ne csak a hatóanyagot, a márkát, hanem az árat is vegyük figyelembe

Nem csak a koronavírus járvány idején fontos, hogy a patikai kiadásainkat minimalizáljuk, azonban ebben a helyzetben különösen javallott, hogy ne dobjunk ki feleslegesen pénzt az ablakon, hanem képezzünk annyi tartalékot, amennyit csak tudunk. Sok allergiás azonban nem tájékozódik megfelelően arról, hogy egyes készítmények között mekkora az árkülönbség, mikor hatásukban és hatóanyagukban teljesen megegyeznek. Itt az ideje, hogy most nagyobb figyelmet fordítsanak a betegek erre is, illetve hogy ne az tartsa vissza őket az allergiás tüneteik kezelésétől, hogy egyes orrsprayk 3-4 ezer forintba is kerülhetnek.

Ne csak a reklámokból ismert készítményekben bízzunk meg, kérjük szakember segítségét!

Az árkülönbséget az egyes termékek között az az egyszerű tény okozza, hogy vannak vényre kapható, fix áras, és vény nélküli, úgynevezett szabadáras termékek, amelynek az árát a patikák szabják meg. Példákon keresztül szemléltetjük, mennyit lehet megtakarítani azzal, ha felíratjuk az orvossal az egyes készítményeket, és nem az ismert márkákat részesítjük előnyben.

Minden olyan gyógyszer, amin tb-támogatás van, fix áras. Ilyenek például a Cetirizin Hexal, a Mometason Sandoz, a Loratadin Hexal, minden patikában ugyanannyiba kerülnek. Amin nincs támogatás, azok úgynevezett szabadáras termékek, patikánként eltérő árban vannak, akciósan olcsóbbak is lehetnek néha, mint a fix árasak. Ilyenek pl. a Claritine tabletta, vagy az Allergodil orrspray

- mondta el korábban egy a Pénzcentrumnak nyilatkozó gyógyszerész. A loratadine hatóanyagú szerek közül a Loratadin Hexal (10 mg), vagy a Loratadin Ratiopharm (10 mg) 30 szemes kiszerelés vény nélkül 966 forint, míg vényre 724 forint: ezek fix áras termékek. A szintén loratadine hatóanyagú Claritine (10 mg) 10 szemes körülbelül 1350 forint, a 30 szemes átlagosan 2700 forint, a 60 szemes pedig 4900 forint is lehet, mivel a Claritine szabadáras termék. Ebből következik az is, hogyha felírják vényre, akkor is ugyanennyibe kerül.

A cetirizin hatóanyagú szerek közül a Ceirizin Hexal (10 mg) 30 szemes vény nélkül kb. 700 forint, vényre pedig 530 forint fix áron, míg a Zyrtec (10 mg) 30 szemes kiszerelése 2700 forint körül van átlagosan.

A fexofenadin hatóanyagú Allegra Forte (180 mg) szabadáras, a 30 szemes kiszerelése 3500 forint körül van. A kevésbé ismert Telfast (180 mg) szintén 30 szemes, vény nélkül 2355 forint, míg vénnyel 1969 forint. Az ugyancsak ismeretlenebb, 30 szemes Fexgen (180 mg) vény nélkül kb. 1300, vényre viszont 947 forint.

Tehát az ugyanolyan hatóanyagú és mennyiségű ismertebb, valamint az ismeretlenebb készítmények ára között lehet akár 2500 forint különbség is.

A desloratadine hatóanyag sokáig csak vényre volt kapható (pl. az Aerius vagy a Desloratadin Stada/Ratiopharm/Teva), nagyjából 600-1500 forint körüli áron. Azóta a KRKA piacra dobta vény nélkül kapható szabadáras formában ugyanezt a hatóanyagot Dassergo néven, melynek legalább 2100 forint doboza.

Tehát végeredményben érdemes egyes készítményeket vényre felíratni az orvossal, illetve figyelni vagy megkérdezni, hogy a számunkra bevált hatóanyagú szerből van-e ugyanolyan hatóanyagú, de olcsóbb készítmény. Így több ezer forintot is spórolhatunk az allergiaszezonban.

Azonban rendkívül fontos, hogy a háziorvost emiatt jelen helyzetben ne keressük fel személyesen, hiszen éppen a járvány miatt lehetőség van telefonon konzultálni, és e-receptet íratni, melyet a patikában kiválthat a beteg. Az e-recept kiváltásához továbbra is személyi igazolvány és TAJ-szám szükséges. Amennyiben valaki nem a saját nevére írt gyógyszert váltaná ki, akkor a beteg TAJ-számára lesz szükség, de annak is kellenek a fent említett adatai, aki elmegy kiváltani a gyógyszert, nem csak annak, akinek a nevén a gyógyszer van.