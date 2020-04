Megszólalt a virológus: ezek a magyarok már védettséget szerezhettek a vírus ellen

Aki elkapta a koronavírust, az nem valószínű, hogy néhány héten vagy hónapon belül újrafertőződhetne - ezt mondta a Pécsi Tudományegyetem Youtube-csatornáján megjelent legfrissebb interjújában Dr. Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusa, a koronavírus kutatócsoport vezetője.

Jakab hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lehetünk ebben biztosak, ennek igazolására néhány év múlva kellene célzott vizsgálatokat végezni, viszont a szakirodalom és a koronavírusokról kialakult eddigi tudásunk szerint valószínűleg

1-3 évig valamilyen szintű védettséget mindenki kap, aki átesett a fertőzésen.

Az is valószínű viszont, hogy aki enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget, annak a védettsége is gyengébb lesz, de ezek is csak feltételezések. Mindenesetre azt mondta, hogy az olyan vizsgálatoknál, amelyek visszafertőződésről szóltak, például Dél-Koreában, inkább valamilyen technikai hiba miatt mutatták azt az eredmények, hogy visszafertőződtek a betegek.

