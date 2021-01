Meglepő dolog történt a hatósági áras PCR-tesztekkel: erre senki sem számított

2020. szeptembere óta hatósági árasak a magánszolgáltatóknál végzett koronavírus tesztek: 19 500 forintnál senki sem kérhet többet az orr- és garatváladékból vett minták elemzéséért. Ez akkoriban komoly felháborodást váltott ki, több laboratórium azonnal felhagyott a teszteléssel, mondván a laborköltségeket sem fedezi ez az összeg. Mostanra azonban még lejjebb mentek az árak, van olyan szolgáltató, amelyik 25 százalékkal csökkentett árait.

A koronavírussal újonnan megfertőződöttek száma Magyarországon napról napra folyamatosan változik, a legfrissebb adatok szerint tegnap 1358 fővel emelkedett a beazonosítottak száma, ez majdnem kétszerese az előző napinak. A csúcstartó november 27. volt, akkor (pontosabban az előző napon) 6819 új fertőzöttet regisztráltak.

Ha nem is csitul a járvány itthon látványosan, de már látszik az alagút vége: elérhető közelségbe kerültek a hatékony oltóanyagok, a tegnapi napon például újabb 51 ezer magyar oltására elegendő vakcina érkezett Magyarországra. Ez persze még mindig elenyésző szám, az összlakossághoz képest, de bizakodásra ad okot.

A mintavételek száma nem csökkent drasztikusan (kivéve persze az ünnepek alatt és között), még mindig bőven napi 10 ezer fölött van a számuk, talán csak a magánszolgáltatókat keresik fel kevesebben, hiszen

találni most már a hatósági árnál lényegesen olcsóbban elvégzett PCR teszteket is.

A Nemzetkzi Oltóközpont például 19 500forint helyett 15 ezer forintos áron végzi el, és ígéretük szerint az eredmény 24 órán belül meg is érkezik.



Egyelőre több akciós teszteléssel nem találkoztunk, de várható, hogy ezek után folyamatosan csökkenni fog az áruk. 2020. szeptember 21-től hatósági ár van érvényben a koronavírusfertőzést orr- és garatváladék alapján kimutató tesztekre, tehát a magánlaborok nem kérhetnek magasabb árat a PCR-szűrésért, mint 19 500 forint. Az akció már csak azért is érdekes, mert tavaly szeptemberben

több magánszolgáltató ara hivatkozva függesztette fel a tesztelséseket, hogy ilyen árak mellett már végképp neméri meg nekik elvégezni azokat.

(A hatósági ár bevezetése előtt nagyjából 30 ezer forintba kerül.t) A rendelet kihirdetése után több magánszolgáltató is felfüggesztette a tesztelést, és többen ki is vonultak a PCR piacról, ahogy azt a Pénzcentrum is megírta. Mindössze nagyjából a laborok fele folytatta a rendelet életbe lépése után a tesztelést a megszabott 19 500 forintos hatósági áron.

Leggyakrabban az volt az indok, hogy a laborköltséget, vagy azt sem fedezi a hatósági ár. Tudni kell, hogy a magánszolgáltatóknál általában csak a mintavétel történik, a vizsgálatot már egy megbízott labor végzi el. A szolgáltatók, amelyeknél volt információ a PCR-tesztek végzéséről, áráról, többnyire a Synlab, az Avidin, a Corden International, a Neumann Diagnostics, a Medicover Diagnosztikai Központ vagy a MikroMikoMed valamely laborjába küldik a mintákat.

Az azonos laborokkal szerződött helyek közt viszont van, ahol továbbra is végzik a vizsgálatokat, máshol felfüggesztették azokat. Természetesen azt nem tudhatjuk, milyen áron szerződött az egyes labor egyik vagy másik magánszolgáltatóval. Valószínű azonban, hogy míg némely magánklinikák "le tudják nyelni" a kiesést, máshol valóban olyan kicsi az árrés, hogy inkább a felfüggesztés, szerződés újratárgyalás mellett döntöttek.

