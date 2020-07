Megelőzhető népbetegség szedi áldozatait: ebbe hal bele minden második magyar

Az Európai Unió országaiban az elhalálozások nagy részének hátterében a keringési rendszer betegségei állnak - kivéve Dániát, Írországot, Franciaországot és Hollandiát, ahol a daganatos betegségek szedik a legtöbb áldozatot. Magyarországon csaknem minden második elhalálozás hátterében valamilyen keringési rendszert érintő probléma áll, minden negyedik halálozás pedig összefüggésben van valamilyen rákos megbetegedéssel.

Magyarországon a vezető halálokok közül a keringési rendszer betegségei jelentik a legnagyobb fenyegetést. Minden második elhunyt szenved ilyen típusú betegségben (49,8%). Ezzel Európában a 7. helyen állunk - Szerbia (51,9%), Románia (58%), Bulgária (66,4%) megelőz minket, míg Szlovákia (45,3%), Csehország (44,5%), Horvátország (43,9%) szorosan a nyomunkban van.

Az EU-ban a leginkább Bulgáriában okoz gondokat a keringési rendszer megbetegedése, míg legkevésbé Dániában, ahol a haláleseteknek csak 23,4 százalékában van szerepe. A rák leggyakrabban Szlovéniában fordul elő a megbetegedések közt (31,6%), viszont Bulgáriát érinti legkevésbé rosszul (16,1%) az Eurosat legfrissebb, 2017-es átfogó adatai szerint:

A magyarországi helyzetről 2018-as adatok is rendelkezésre állnak, a Központi Statisztikai Hivatal információi szerint a 131 045 elhunyt halálának 32 586 esetben rosszindulatú daganat (24,9%), 26 269 esetben ischémiás szívbetegség (20%) állt a háttérben - fontos, hogy ez utóbbi csak az egyéb keringési betegségeken belül képez egy nagy részt, arról viszont nincs adatunk, mennyi lehet az összes keringési betegség következtében történt halálozás. Viszont ebből látszik, hogy a rák is milyen hatalmas problémát jelent.

1990-től 2015-ig körülbelül a harmadával, hatmillióról kilencmillióra nőtt a rákos megbetegedésekben elhunytak száma a világon - mondta korábban Pajkos Gábor, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke. Elsőszámú közellenségnek a tüdőrákot nevezte, megjegyezve, kialakulásának hátterében főként a dohányzás áll, vagyis egy olyan tényező, ami az adott emberen múlik.

A veleszületett tényezők miatt kialakuló rák aránya kevesebb mint 10 százalék, míg a daganatos megbetegedések mintegy 40 százaléka megelőzhető lenne

- hangsúlyozta a társaság elnöke. A statisztikai adatok szerint a világon mintegy 1,3 milliárd ember dohányzik. A dohányzás felel a tüdőrákos halálozások 90-95 százalékáért, az összes rákhalálozás 30-35 százalékáért, és az idült gyulladásos légúti betegségek 80-85 százalékáért.A koszorúér-betegségeknek mintegy 30 százaléka írható a cigarettázás számlájára. A dohányzással összefüggő betegségek következtében évente mintegy ötmillió ember hal meg világszerte, ebből 40 ezer Magyarországon.

A sokakat érintő idült hörghurut és a tüdőtágulás (COPD) előfordulásának 80 százaléka is a dohányzással függ össze. Magyarországon a felnőtt lakosság egyharmada dohányzik rendszeresen, a személyenkénti cigarettafogyasztás meghaladja a kétezer szálat.

A szívet, a keringési rendszert is károsítja



Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak, kiugróan magas a betegek és az ilyen megbetegedésben elhunytak száma is az EU más országaihoz képest. Havonta akár 4000 is lehet azoknak a pácienseknek a száma, akik szív- és érrendszeri megbetegedés következtében hunynak el. Magasvérnyomás-betegségben pedig a lakosság 30-35 százaléka szenvedhet, amely szintén magas érték Európa más országaival összevetve.

A dohányzás következtében ereink, szívünk károsodása is markáns, mivel a lappangó érelmeszesedés mentén a szív koszorús ereiben, az agyat ellátó erekben és a végtagi artériákban is támad szűkület. De a füstölés beleszól a vérkeringésbe azáltal, hogy thrombózishajlamot okoz és a kiserekben a vérsűrűséget növeli. Ezért a lassan kialakuló koszorúér-elzáródás és a hirtelen fellépő és közvetlenül életet veszélyeztető szívinfarktus kialakulásáért is felelős.

Hazánkban a halálozás kb. felét okozzák a szív és érrendszeri betegségek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2018-ban koszorúérmeszesedés okozta szívbetegségben több, mint 26 ezren, heveny szívinfarktusban több, mint 5800-an, míg szélütés következtében több, mint 11 ezren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy havonta kb. 3600-4000 személy veszti életét a keringési betegségek miatt. Ez egyébként az Európai Unió-s átlagot jelentősen meghaladja

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak dr. Járai Zoltán, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke, aki azt is ismertette, hogy a magasvérnyomás-betegség (azaz a hipertónia) Magyarországon nagy előfordulási gyakoriságú: az Európai Kardiológiai Társaság 2019 évi felmérése szerint az európai országok között a leginkább érintettek között vagyunk.

Címlapkép: Getty Images