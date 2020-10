Koronavírus ide vagy oda, nem kell lemondani a futóversenyekről: bőven van lehetőség

A koronavírus tavasszal elsöpörte a futóversenyeket, idén ősszel azonban nem kell lemondaniuk a futóknak a semmihez sem hasonlítható élményről. Utánajártunk, a legnagyobb eseményeken, mint például a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon mire számíthatnak idén ősszel a versenyzők, hogyan készülnek a szervezők, hogyan alakulnak a nevezések és vajon melyik a legnépszerűbb táv.

Évről évre egyre népszerűbb sport a futás, egy három évvel ezelőtti felmérés szerint nagyjából 800-850 ezer magyar futott rendszeresen, de ez a szám Kocsis Árpád, a hazánk legnagyobb futóversenyeit - köztük a SPAR Budapest Maraton® Fesztivált - lebonyolító Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezető-vezérigazgatója szerint mára jóval több lehet, megközelítheti az egymilliót. Nem véletlen tehát, hogy rengeteg, nagyságrendileg ezer futóversenyt rendeznek Magyarországon évente.

A tavaszi szezont elsöpörte a koronavírus, de ősszel bőven van lehetősége megmérettetni magukat a hobbifutóknak. Október második hétvégéjén rendezik meg például a SPAR Budapest Maraton® Fesztivált, amelyre még lehet nevezni. Kocsis Árpád a Pénzcentrumnak elmondta, tavaly 31 ezren indultak, idén ez a szám kevesebb, jelenleg nagyjából nyolcezren neveztek.

A hiányzók jó része, közel ötezer futó külföldi. Még ha lett is volna kedvük Budapestre jönni a járvány idején, a határzár miatt ez szinte lehetetlenné vált

- mondta a szakember, hozzátéve, hiányzik az a mintegy hétezer iskolás is, akik rendszeresn részt vesznek a versenyeken, és érződik a céges csoportok számának csökkenése is. Ugyanakkor, hangsúlyozta, a két nap alatti 8-10 ezres létszám tökéletes arra, hogy bizonyos járványügyi óvintézkedéseket betartva, a kockázatokat minimalizálva, biztonságosan tudják lebonyolítani a versenyt.

Szeptember elején volt a Wizz Air Félmaraton, tapasztalatból mondom, hogy a hangulat ugyanolyan elképesztő volt, mint bármelyik korábbi versenyen. Most sem lesz ez másképp. Sőt, a futóverseny tökéletes kikapcsolódást biztosít, felemelő a légkör, ideális lehetőség arra, hogy kiszakadjunk kicsit a mindennapokból, megfeledkezzünk minden bajunkról

- mondta Kocsis.

Erre számíthatnak a versenyzők

A járványhelyzetre reagálva a szervezők átmenetileg bevezettek néhány új szabályt, védelmi intézkedést, ilyen például az, hogy a rajtszám átvételének feltétele a kitöltve leadott COVID-19 nyilatkozat, vagy, hogy a futást magát leszámítva mindenhol kötelező a maszk viselése, még a rajt előtti percekben is.

"A szeptember eleji versenyen láthatólag ez nem nagyon zavarta a résztvevőket. Igazság szerint a futók rendszerint fegyelmezettek és rugalmasak, hiszen koronavírustól függetlenül egy-egy versenyen vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartani. Ez most sincs másképp, évről évre vannak különböző változások a versenyeken, ahogy idén is" - mondta a szakember.

Ilyen változás az is például, hogy a frissítőállomáson nem adják kézbe a poharakba kitöltött vizet, isoitalt, hanem a versenyzőnek kell elvennie, a banánt, szőlőcukrot pedig kis poharakban helyezik ki az asztalokra.

Vagyis szinte teljesen érintésmentes a frissítés.

Az érmet sem akasztják a versenyzők nyakába, hanem a célba érés után a kezükbe kapják azt a futók.

A sport, ami bárki számára elérhető

A futás nagy előnye Kocsis szerint, hogy gyorsan lesz sikerélménye a sportmúlttal nem rendelkező átlagembereknek is, és gyorsan lehet fejlődni: a kezdő először eléri a stabil 3 kilométert, aztán jön az 5, majd a bűvös 10 kilométeres táv, és így tovább.

Az emberek a kihívást keresik, olyan célt tűznek ki maguk elé, amit el tudnak érni. Ha valaki stabilan fut 5 kilométert, onnan néhány hónap alatt el lehet érni a 10-et megfelelő edzéssel. 10 kilométer után jön a félmaraton, utána pedig a maraton

- magyarázta a szakember, kiemelve, a futás a stresszoldás egyik leghatékonyabb módja és Kocsis szerint a futáshoz kapcsolódó euforikus érzés hatványozódik egy versenyen.

Kezdő futók is találhatnak számukra megfelelő távot

A futóversenyekben az a jó, hogy a kezdők is bátran nevezhetnek, vannak ugyanis rövidebb, 2 kilométeres távok is.

A futás a türelemről is szól. Gyorsan lehet fejlődni, de lépésekben kell haladni

- mondta a szakember, aki hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy mindenki olyan távot vállaljon, amit biztosan gond nélkül tud teljesíteni, vagyis nem érdemes túlvállalni magunkat. Kocsis szerint a jó hangulatú rendezvény többeknek megadja a kezdő lökést ahhoz, hogy rendszeres futókká váljanak.

Idén eddig a legtöbben egyébként a 42 kilométeres maratoni távra neveztek, Kocsis szerint ez nem meglepő, a versenyeken mindig a leghosszabb táv a legnépszerűbb.

