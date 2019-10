Kegyetlen népbetegség alatt nyög milliónyi magyar: rengeteg pénz ég el miatta

Magyarországon is óriási probléma az elhízás, egyfelelől rengeteg komoly betegségnek táptalajául szolgál, másfelől renkdívül költséges is, mind az állam, mind az egyén szemszögéből. Egy friss jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy fontos lenne olyan intézkedéseket ösztönözni, amik segítik az embereket abban, hogy egészséges testtömeggel rendelkezzenek, valamint, hogy ezt hosszú távon fenn is tudják tartani.

Három éve elindult el egy országhatárokon átívelő kampány, aminek célja olyan gyakorlati intézkedések ösztönzése és támogatása, amik segítik az embereket abban, hogy egészséges testtömeggel rendelkezzenek, valamint, hogy ezt hosszú távon fenn is tudják tartani. A kezdeményezéshez természetesen egy világnap is tartozik, amit október 11-én tartanak és az Elhízás Világnapjaként tartanak számon.

Az elhízás okozta egészségügyi világválságot egyébként mi sem jelzi jobban, mint egy frissen kiadott OECD-jelentés, ami többek között azt is bemutatja, hogy várhatóan milyen bődületes mértékben megnőnek majd az egyes országokban az egészségügyi kiadások csak azért, mert egyre több az elhízott ember a világon. A jelentés egyik súlyok megállapítása például, hogy az elhízott embereknek átlagosan 2,4-szer annyi receptet írnak fel, mint az egészséges testsúlyúaknak, továbbá a korházi tartózkodásuk is hosszabb, drágább, összetettebb kezelést igényel.

Az elhízás okozza például a cukorbetegség kezelési költségeinek 70 százalékát, a szív-érrendszeri betegségek költségeinek 23 százalékát, de a rákos betegségek 9 százalékát is. A túlsúly okozta betegségek kezelése átlagosa az OECD nemzeteinek összes egészségügyi kiadásának 8,4 százalékát teszi ki. A legdurvább helyzet ezen a téren egyébként az USA-ban várható, ott 2020-tól 2050-ig az elhízás miatt az egészségügyi rendszernek évente várhatóan 644 dollárjába fog kerülni egyetlen ember - és ez csak az elhízás -, ez az összes amerikai egészségügyi kiadás 14 százaléka - és ez még mindig csak az elhízás -. Összehasonlításképpen Kanadában ugyanebben az időszakban "csak" 295 dollárt kell majd költeni egy főre számítva az elhízás miatt, de Indiában például csak 16,4-et.

Ha megnézzük a statisztikákat Magyarországon is komoly kiadásokat fog okozni az elhízás. Az előrejelzés szerint 2020-2050 között egy főre 106,8 dollár egészségügyi kiadással lehet számolni, csak az elhízás miatt, ez jelenlegi árfolyamon forintosítva valamivel több mint 30 000 forint, ami a teljese egészségügyi kiadás 6 százalékát teszi ki. Az összesített OECD listán ezzel az eredménnyel egyébként a 35. helyen állunk.

Hazánkban egyébként rendkívül elkeserítő a helyzet, már ami az elhízást illeti. A WHO legfrissebb adati szerint a felnőtt lakosság majd 30 százaléka elhízott valamilyen formában, ami már milliós nagyságrend. Ez pedig az eddig olvasottak fényében igen komoly probléma, hiszen nem elég, hogy az elhízás rengeteg betegség forrása, anyagilag is roppant megterhelő, egyfelől az államnak, másfelől viszont az egyénnek is.