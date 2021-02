Itt garázdálkodik a legtöbb rabló, tolvaj: térképen a legveszélyesebb megyék

Rablások, illetve lopások tekintetében is Budapest vezeti az összegzéseket: 100 ezer főre vetítve mindkét bűncselekményből a fővárosban volt a legtöbb tavaly. Kiderült az is, hogy a keleti országrészben is jellemzőek ezek a fajta bűntettek.Térképen mutatjuk azt is, hogy melyik megyékben raboltak, loptak a lakosság arányában a legkevesebbet.

Messze Budapesten jutott a legtöbb rablás 100 ezer lakosra vetítve 2020-ban - derült ki a rendőrségi bűntérképből. A fővárosban 31 bűncselekmény per 100 ezer fő az arány, míg a második helyezett Borsod megyében 19, Hevesben pedig 19 ez a mutató. A térképen látni, hogy egyébként a középső országrészben kevésbé jellemzőek a rablások, legalábbis Pest és Fejér megyében csak 5 darab jutott 100 ezer lakosra - igaz, Bács-Kiskunban pedig 14.

Pest és Fejér mellett még Zalában volt 5-ös az arány, emellett Vas, Békés és Hajdú-Bihar megyékben is csak hat ilyen bűncselekmény jutott 100 ezer főre.

Lopások tekintetében is Budapest viszi a pálmát, egy év alatt 322 esetet regisztráltak 100 ezer lakosra, Borsodban pedig 203-at. A többi megyében 200 alatt maradt az arányszám, de Győr-Moson-Sopronban, Hevesben és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 170 feletti a mutató.

A lista másik végén veszprém megye áll, ahol 100 ezer főre mindössze 73 lopás jutott, Hajdú-Biharban 84 az arány, Zalában pedig 90.

13 ezer emberre vadásznak a rendőrök

Korábban kiderült, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság közérdekből nyilvános körözéseinek adatai szerint 2021. január 13-án 13 222 ember ellen van érvényben elfogatóparancs. A körözésnél megkülönböztetik a veszélyes, fegyveres bűnözőket, akiknél elfogásuk esetén támadásra is lehet számítani. A körözöttek tíz százaléka nő, akiket legtöbbször nem erőszakos, hanem vagyon elleni bűncselekmények miatt keresnek - szedte össze az adatokat a Magyar Nemzet.

Egy bűnözésből élő gyanúsított ellen több elfogatóparancs is érvényben lehet. A legutóbbi csúcstartó egy budapesti csaló, V. Róbert volt: tizenegy körözés volt érvényben vele szemben, amikor pár hete egy budai társasház lépcsőházában elfogták. A legtöbb körözést az ország különböző helyein, sorozatban elkövetett bűncselekmények elkövetői, betörők, csalók gyűjtik be.

Az abszolút csúcstartó egy somogyzsitfai férfi, akinek 2016-ban 31 körözést sikerült felhalmoznia.

A körözésekkel a rendőrkapitányságok, rendőrőrsök előadói, nyomozói foglalkoznak, napra készen ismerve a lakóhely szerint az illetékességi területükhöz tartozó keresettek listáját. A rendőrség elektronikus adatbázisában állandó frissítéssel elérhető az aktuális lista, amelyhez bármelyik járőr, nyomozó hozzáfér. A nagyobb rendőri egységeknek, megyei, kerületi kapitányságoknak vagy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának vannak speciális, célkörözési csoportjai, akik a kiemelt, nagyobb fajsúlyú ügyek elkövetőinek kézre kerítésére összpontosítanak.

