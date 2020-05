Itt az Operatív Törzs bejelentése: hétfőtől komoly tesztelés indul Magyarországon

A szokásos időpontban, 11 órakor megtartotta sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs a magyar koronavírus-helyzettel kapcsolatban. Élőben követtük az eseményt, ezek voltak a legfontosabb bejelentések.

Először is, a rendeleti változások apcsán Müller Cecília leszögezte, hogy az idősek számára felállított 9-12 órás idősáv az egész országban érvényben lesz, nemcsak Budapest környékén. Mint mondta, ezzel lehet kontroll alatt tartani a helyzetet. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy lassú felszabadítások jönnek, ennek érdekében

az egészségügyi szolgáltatások is beindulnak, illetve hétfőtől indulnak a lakosság körében a nagyobb tesztelések különböző laboratóriumi helyeken.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy nagy eredménynek tartják, hogy sikerült elkerülni a hirtelen nagy számú megbetegedést. "Időt nyertünk, ezért fel tudtunk készülni a legrosszabb forgatókönyvre is" - mondta Müller Cecília. Hozzátette, hogy a fertőzéseket kontroll alatt kívánják tartani, ehhez óvatosságra és mértékletességre van szükség.

Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a szabályokat továbbra is kérik betartani, különösen a Budapesten és Pest megyében élőket kérte arra Müller Cecília, hogy csak indokolt esetben hagyják el lakhelyeiket. A tisztifőorvos a vidékieket is arra kéri, hogy ne úgy értékeljék ezt a döntést, mint egy lazítást, tartsák be a szükséges óvintézkedéseket.

Müller Cecília tisztifőorvos elmondta, hogy immár 600 felett van azok száma, akik meggyógyultak a betegségből. Jelenleg 323 fő elhunytat tartanak nyilván - erről ma reggel a Pénzcentrumon is beszámoltunk. A tisztifőorvos hozzátette: ma 983 főt ápolnak kórházakban itthon, 49-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján Gion Gábor államtitkár is részt vett. Mint mondta, a magyar hiteltörlesztési moratórium egyedülálló a világon, a környező országokban bevezetett moratórium csak a bajba jutott adósokra vonatkozik, de a magyar mindenkire - mondta. Hozzátette, hogy a becsléseik szerint ezzel

3600 milliárd forintnyi likviditás marad a lakosságnál és a vállalatoknál.

A hitelkártya/folyószámla hitelek esetében azonban javasolják, hogy járjanak el a bankoknál, aki törleszteni szeretne, az könnyen be tudja ezt állítani online is - tette hozzá Gion Gábor. Hozzáteette: "Ha bárki később meggondolja magát és mégis igénybe venné a moratóriumot, bármikor megteheti."



Az államtitkár közlése szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az adósok 40 százaléka tovább fizeti hitelét, a vállalatok 60 százaléka legalább a kamatot fizeti, 30 százalék pedig a teljes hitelt. A lakosság megtakarítási rátája 12 százalék volt tavaly az éves jövedeleméhez viszonyítva - tette hozzá az államtitkár.