Itt áll feketén-fehéren: hiába kötelező, csak ennyi maszk jut a magyarokra

Egy magyarra 8300 forintnyi importált szájmaszk jutott 2020 első félévében, mialatt például Szlovéniában majdnem duplaennyi, és Ausztria is lakosonként mai árfolyamon kb. 13 ezer forintnyi védőeszközt vásárolt az első hat hónapban. Az EU-s lista végén Bulgária áll, ahol egy lakosra kb. ezer forintnyi maszk jutott.

A COVID-19 járvány terjedésének megakadályozása érdekében a világ országai számos korlátozó intézkedést hoztak, megnőtt a kereslet a világjárvány elleni küzdelmet segítő termékek iránt. A legnagyobb kereslet a szájmaszkok iránt volt, az Eurostat adatai szerint az uniós országok 2020 első hat hónapjában 14 milliárd euró (több mint 5 ezer milliárd forint) értékben importáltak a védőeszközökből.

Nyilván, a népesebb tagállamok többet vettek, de az uniós statisztikai hivatal adatai szerint az egy főre eső behozatal tekintetében is jelentős különbségek vannak az országok között. Luxemburgban a kormány azon volt, hogy minden állampolgár hordjon maszkot: Európában messze a legmagasabb itt az egy főre jutó, importált maszkok összértéke, 121 euró - tehát egy luxemburgira több mint 45 ezer forintnyi szájmaszk jutott.

Rajtuk kívül csak Belgiumban, Németországban és Franciaországban haladta meg ez az érték az 50 eurót (18 ezer forintot) lakosonként. Ezzel szemben Cipruson, Lengyelországban, Svédországban, Horvátországban, Görögországban és Bulgáriában lakosságarányosan az importmaszkok értéke 10 euró (3600 forint) alatt volt.

A régióban, illetve Európában is kb. a középmezőnyben van Magyarország, nálunk egy lakosra 23 eurónyi (8300 forint) importált szájmaszk jutott. Szlovénia majdnem duplaennyi maszkot importált lakosonként (42 euró, kb. 15 ezer forint/fő), de Ausztriában is egy lakosra 37 eurónyi (13300 forint) maszk jutott. Csehország is lakosonként 27 eurót (9700 forintot) költött maszkra.

A bolgároknál ezzel szemben 3 eurónyi (kb. 1100 forint) import szájmaszk jutott egy főre, de a horvátoknál is csak 7 eurónyi (2500 forint). Romániában ez az arány fejenként 14 eurónyi (kb. 5000 forint), Szlovákiában pedig egy lakosra 15 eurónyi (kb. 5360 forint) importált védőeszköz jutott.

Címlapkép: Getty Images