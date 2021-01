Iszonyatos várólisták a kórházakban: a járvány után csak rosszabb lesz a helyzet

A koronavírus-járvány rendkívüli intézkedéseket kívánt, és a kórházak tehermentesítését, a fertőzés tovább terjedésének megakadályozását. Így a nem életmentő, akut műtétek, beavatkozások halasztásra kerültek, az olyan operációk, mint szürkehályog-, a gerinc-, a térd- és csípőízületi műtétek tavasszal szinte teljesen leálltak. A kórházak csökkent kapacitása és a vírusvédelmi előírások miatt más műtétekből is jelentősen kevesebb került elvégzésre 2020-ban, így az újévre a várólisták kilóméteres hosszúságúra nőttek. Szürkehályog műtétre 9400-an várnak, csípőprotézisre 5000-en, térprotézisre 6200-an. Utóbbi műtét esetében a tervezett várakozási idő több, mint egy év: 471 nap átlagosan az országban. Sőt a Nyugat-Dunántúli régióban ennél is több: majdnem 22 hónap a várakozási idő. Egy darabig még nem is valószínű, hogy csökkeni fognak a sorok.

A kórházi várólisták az egyes műtétek esetében már a járvány előtt sem voltak éppen rövidek, az egyes műtétekre akkor is irreálisan sokat kellett várniuk a betegeknek. A tavaszi bő két hónapos kiesés azt eredményezte, hogy az így is borzasztó hosszú műtéti várólisták még inkább meghosszabbodtak. 2020 nyarán, a járvány terjedésének visszaszorítása után kinyithattak a szakrendelések, ezzel - bár szigorúbb feltételek mellett, de - lehetőség nyílt a kórházi munka folytatására, és a nem akut beavatkozások elvégzésére is.

Azonban nyáron még mindig jobb volt a helyzet, mint jelenleg - ősszel ugyanis jött a járvány újabb hulláma, az újabb lezárás, a kórházi kapacitás a koronavírus-osztályok felállítása miatt csökkent. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján, amíg június elején egy térdprotézis műtétre 389 nap volt a tervezett várakozási időországos átlagban, addig most január elején már 471 nap. Csípőprotézis műtétre az átlagos tervezett várakozási idő 324 nap volt fél éve, mostanra 371 napra duzzadt, egy laparoszkópiás epekő műtétre pedig akkor még "csak" 127 napot ígértek átlagosan az országban, 2021 januárjában már 177 napot.

A legnagyobb tervezett várakozási idővel a csípő- és térdprotézisműtéteken túl jelenleg az urológiai kisműtétek (436 nap), a transzkatéteres szívbillentyű beültetések (516 nap) és a szaruhártya műtétek (843 nap) esetén kell számolniuk a betegeknek. Ez utóbbi két év, négy hónap! A letöbb beteg szürkehályog, térd- és csípőprotézis, illetve gerincműtétre várakozik jelenleg.

A kórházi várólisták hosszát 2020 júniusában, és 2019-ben is vizsgálta a Pénzcentrum, és az elmúlt évek adatai alapján azt láthatjuk, hogy a tervezett várakozási idő jelentősen nőtt, vagy stagnál, csökkenést nem találtunk. Az nem fordulhat elő, hogy a várólisták torzítanak, hiszen a NEAK korábban azt közölte: az intézményi várólistarendszer olyan valós idejű alkalmazás, amely a jellegénél fogva egy ilyen rendkívüli helyzetben is biztosítja az ellátás területén bekövetkezett változások folyamatos követését, és lehetőséget ad az elmaradt ellátások számbavételére, az ellátás újratervezésére.

Látható, hogy a szürkehályog műtétek kivételével mindenhol emelkedett az átlagos tervezett, és a maximális várakozási idő is. Erre azonban lehetett számítani. Sőt a járvány lecsengése után is azt feltételezik a szakemberek, hogy tovább nőhet a várakozási idő egyes műtétek esetén.

Úgy gondolom, hogy a 65 évnél idősebb orvosok egy része nem fog visszatérni a munkába és ez további ellátási problémát okozhat. Különböző zárt csoportokon belül ennek látszik a nyoma és ez köszönhető az ostoba és rendkívül agresszív megközelítésének annak, ahogy ezeket a kollégákat kitették a gyakorlatilag egyik napról a másikra a rendszerből

- mondta Kunetz Zsombor, egészségügyi szakértő az ATV híradójának még májusban. Ráadásul a jelenleg várakozó betegek azok, akik a járvány alatt orvoshoz fordultak a panaszaikkal. Rengetegen lehetnek, akiknek a jövőben szükségük lehet valamely beavatkozásra, de az azért nem került még szakember által megállapításra, mert nem látta szakorvos a beteget.

A járvány megszűnése után viszont valószínű, hogy akiket eddig elrettentett a fertőzésveszély, vagy akadályozott a pandémia, azok csak a lecsengést követően fognak orvoshoz fordulni. Amint véget ér ez az időszak, és elérte a maximumát a várólisták hossza, még mindig rengeteg időbe telhet majd, mire ezt a rendkívül sok műtét elvégzik a kórházak és belátható időre csökken a várakozási idő.

