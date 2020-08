Ezt tanácsolja a szakorvos: így nem lesz kínszenvedés az allergiaszezon

Az augusztus az allergiában szenvedők számára az egyik legnehezebben elviselhető hónap, hisz ekkor egyszerre két erősen allergén növény is virágzik: a parlagfű és a fekete üröm. Az allergia tünetei nemcsak a mindennapokat keseríthetik meg, hanem a nyaralást is. Ha azonban megfogadjuk az orvos tanácsait, könnyebben vészelhetjük át ezt néhány hetet, és a vakációra is jó szívvel fogunk emlékezni.

Bár az allergiaszezon már kora tavasszal elkezdődik, az augusztusi időszakban megugrik az allergia tüneteitől szenvedők száma. Ennek oka, hogy több erősen allergén növény egyszerre virágzik, ráadásul a száraz meleg időben jóval magasabb a pollenkoncentráció. Dr. Dunca Mircea Zoltán, a NaturMed Hotel Carbona orvosa szerint néhány dologra odafigyelve enyhíthetők az allergiás tünetek.

1. Szabadítsuk meg környezetünket a pollenektől

Mivel a pollenek és a por a levegőben szállva nemcsak környezetünket, hanem bennünket is ellepnek, a Carbona orvosa szerint az első lépés az allergia tüneteinek enyhítésére egy alapos takarítás. Fontos, hogy otthonunkat hetente vagy akár néhány naponta porszívózzuk lehetőleg olyan porszívóval, amelynek hatékony a levegőszűrője.

Érdemes emellett rendszeresen felmosni, törölgetni, és az ágyneműt is gyakrabban kell cserélni, miután azon a pollen megül, és alvás közben irritálja nyálkahártyánkat. Ugyanez igaz a ruhákra is, amelyeket allergiaszezonban sűrűbben kell váltani és mosni. Ha meg szeretnénk szabadulni a pollenektől, természetesen saját magunkról sem szabad megfeledkeznünk. A kritikus hetekben nem csak testünket, hanem hajunkat is érdemes gyakrabban mosni.

2. Figyeljünk rá, mit eszünk, mit iszunk

Gyakori jelenség az allergiások körében a keresztallergia, amikor egy bizonyos étel vagy ital hasonló reakciókat vált ki a szervezetből, mint maga a pollen. A Carbona orvosa ezért azt javasolja, allergiaszezonban körültekintően állítsuk össze étrendünket, válogassuk meg, milyen zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztunk, milyen italokat iszunk.

A parlagfű pollenjére érzékenyek tüneteit erősítheti például az uborka, a cukkini, a paprika, a paradicsom vagy a banán, a sárga- és a görögdinnye. Mivel ezeket a reakciókat a nyersen elfogyasztott zöldségek, gyümölcsök váltják ki, a szóban forgó zöldségeket fogyasszuk inkább sütve vagy főzve. Az antihisztamin tartalmú ételek ugyanakkor sokat javíthatnak állapotunkon. Ilyenek például a gránátalma, a tőzegáfonya vagy épp a csalántea.

3. Készüljünk fel a mindennapokra

Bármennyire is próbáljuk enyhíteni az allergiás tüneteket, teljesen nem lehet azokat megszüntetni. Ezért a mindennapjainkat úgy könnyíthetjük meg, ha a legtöbb eshetőségre felkészülünk. Mivel előfordul, hogy nem jutunk el időben orvoshoz, hogy felírassuk a szükséges orvosságokat, a Carbona orvosa szerint átmenetileg is érdemes vény nélkül kiváltható készítményt beszerezni. Ugyancsak jó, ha van nálunk orrspray, szemcsepp és papírzsebkendő.

Sőt, akár higikendőt is bekészíthetünk a táskánkba, amivel felfrissíthetjük arcunkat, kezünket, és amivel például a szemüvegünkről, napszemüvegünkről vagy mobilunkról is időnként letörölhetjük a polleneket. Javasolt emellett, hogy azok, akikből az allergia erősebb tüneteket vált ki, mint a folyamatos tüsszögés és orrfolyás, a lehető legritkábban menjenek olyan zárt közösségi helyre, ahol kötelező a maszk viselése, így elkerülve a kellemetlen és kockázatos helyzeteket.

Ha időben kezdünk felkészülni az allergiaszezonra, immunterápiával, deszenzitizációval is támogathatjuk immunrendszerünket. Ennek lényege, hogy szervezetünket fokozatosan szoktatjuk hozzá az allergénhez, ezáltal arra tanítjuk az immunrendszert, hogy ne adjon túlzott válaszreakciót.

4. Olyan helyen üdüljünk, ahol kevesebb a pollen

Aki teheti, és nyári szabadsága alatt elmenekülhet a városból, olyan helyszínt válasszon az üdülésre, ahol alacsonyabb a levegő pollentartalma. Ezt természetesen előre nehéz kiszámítani, ebben segítségünkre lehet például egy folyamatosan frissülő pollentérkép. Az orvos elsősorban a hegyvidéket, az erdőt és a vízpartot ajánlja.

Ezeken a helyeken nem csupán a parlagfű vagy a fekete üröm pollenkoncentrációja alacsonyabb, hanem a por is kevesebb, és nincs szmog, ami akár asztmás tüneteket is okozhat. Jó megoldás lehet, ha egy belföldi minőségi wellness szállodást választunk, ahol többféle szolgáltatás is rendelkezésünkre áll.

Ahogy a Carbona orvosa rámutat, az allergiára egyaránt jótékony hatással lehet a szauna, a termálvíz és a sókamra, hiszen mindegyik a légutakat tisztítja. A magasabb sótartalmú termálvíz fölött lebegő pára hasonló a tengeri levegőhöz, ami az apró sórészecskék által a légutakban megköti a lerakódott szennyeződést és polleneket. Ugyanilyen hatásos a sókamra is, ahol a telített sóoldat és a 70-80 százalékos páratartalom segít csökkenteni a nyákképződést, a nyálkahártya duzzanatát és a gyulladást. Mindemellett ezekben a gyógy- vagy wellnessközpontokban eleve légtisztító berendezések biztosítják a friss és pollenmentes levegőt.