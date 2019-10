Ennyibe fáj a magyar luxustemetés: itt a tételes lista, harangozástól a limuzinig

Haranggongatás egy ezresért, hangrendszer kölcsönzés 12 ezer forintért, trombitálás 20-30 ezerért - és ezek még csak az apró-cseprő dolgok, amiket meg kell fizetni egy temetés kapcsán. Az mégdrágább, ha mondjuk hétvégén szeretnénk a szertartást, vagy munkaidő után. A Budapesti Temetkezési Intézet szolgáltatási igazgatója a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy az emberek egyre inkáb az olcsóbb, hamvasztásos temetés felé tendálnak. Harsányi Andrea arra is felhívta a figyelmet, hogy az ünnepi hosszú hétvégén rengetegen lesznek a temetőkben, így érdemes felkészülni.

Gyökeresen megvátoztak a temetkezési trendek Magyarországon a Budapesti Temetkezési Intézet szolgáltatási igazgatója szerint, aki a Pénzcentrumnak arról beszélt: a fővárosban 10-ből nyolc temetés urnás, és csak kettő koporsós, vidéken pedig 40-60 százalékosan oszlik meg az arány a kettő között. Harsányi Andrea szerint ezzel párhuzamosan a csakládog egyre inkább az egyszerűbb szertartásokat kezdték el preferálni, például nem igényelnek ravatalozást, és virrasztást sem szerveznek. Megváltozott az emberek halálhoz való viszonya: minél egyszerűbben, minél hamarabb túl szeretnének jutni a temetésen, és gyakran nem akarnak tudomást venni az elmúlásról.

Két indokkal magyarázható az urnás temetés népszerűsége: egyfelől anyagi megfontolások, hiszen egy urnás temetés lényegesen olcsóbb, egyszerűbb, kisebb helyigényű. Illetve ma már a szórások is egyre nagyobb teret nyernek: légi szórás, dunai szórás, és a vízbe mosós technológia is népszerű, ami az Újköztemetőben működik. A népszerűség talán abban is rejlik, hogy a hamvak szétszórásához nem kapcsolódnak sírhelydíjak, nem kell újraváltani ezeket

- magyarásta a szolgáltatási igazgató. Egy sírhely megváltása pedig nem kis összeg, több tíz-, sőt százezres tétel is lehet. Ugyanakkor Harsányi Andrea elmondta, sokan nem a drágább dunai, vagy légi szórást igénylik.

Társaságunknál az Újköztemetőben lehet kérni télen és nyáron is szórást, Óbudán tavasszal és nyáron tudjuk ezt kivitelezni, és Csömörön is működik egy berendezés. Az bizonyos, hogy a hamvasztás felé tolódnak a temetkezési trendek, mi pedig megpróbálunk ehhez igazodni: Óbudán tervezünk téli szóróparcellát is kialakítani, illetve a középtávú temetőfejlesztési tervünkben szerepel az Erzsébeti temető bevonása.

Az urnás temetések terjedésének másik oka a szakértő szerint talán az, hogy eltávolodtunk a halottainktól:

Ezt nem negatív értelemben mondom, nem róható fel senkinek sem. Hiszen gyakorta kórházakban halnak meg a szeretteink. Nem tudjuk végigkísérni őket ezen az úton, nem ravatalozzuk fel őket a tisztaszobában, nem virrasztunk, nem maradunk velük. Eltávolodtunk magától a haláltól, a halál gondolatától.

Százezres költség a gyászoló családnak



A Budapesti Temetkezési Intézet 14 temetőt üzemeltet, illetve a csömöri hamvasztóüzemet. A szolgáltatási díjaik Harsányi Andrea szerint mindenhol egységesek, ami változás lehet, az a sírhelydíjakban nyilvánul meg, illetve az egyedi igények, speciális kérések is nagyban befolyásolják a költségeket.

Jelen pillanatban egy urna kiadása 80-90 ezer forintra jön ki, egy szórás 170 ezerről indul. Egy fülkébe való urnás temetés 220 ezer forinról indul, míg egy urnasírba temetés 270-280 ezer forintba kerül. Ezalatt egy sima koporsós temetés 370-400 ezer forinttól kezdődik. De még egyszer kihangsúlyozom, hogy ez nagyban függ attól, hogy milyen igények fogalmazódnak meg a megrendelő oldaláról

- ismertette a szolgáltatási igazgató.

Ezek a legsúlyosabb tételek

Az interneten is megtalálható a Budapesti Temetkezési Intézet árlistája, amely 48 oldalban részletezik az egyes tételeket, amelyekből felépülnek a temetés végleges költségei. Ezekből szemezgetett a Pénzcentrum, hogy kicsit világosabb legyen, mi mennyibe kerül a fővárosi temetőkben.

A szertartásokat valahol tartani kell, a leggyakrabban erre a ravatalozókat veszik igénybe a hozzátartozók: a legtöbb pesti helyiség bérleti díja 50 745 forint, a legtöbbet Farkasréten kell fizetni, ott egy szertartás 70 369 foritba kerül. Vannak exkluzív termek is: Óbudán, Farkasréten és az Újköztemetőben is lehet kérni a VIP szolgáltatást, 82 és 85 ezer forint közötti összegért. Amennyiben külső ravatalt szeretne a család (például a sírnál), az a legtöbb helyen 54 531 forintba kerül, Farkasréten ennek több mint a duplája, 135 792 forint. Ebben bennevan a személyzet is.

A szertartás után a sírhoz kell szállítani az elhunytat, ami 10 555 forintba kerül (ez a hamvakra is vonatkozik), de természetesen ezt is lehet extrázni. Ha egy Mercedes szállítja az elhunytat utolsó útjára, az 30 651 forintba kerül, ha pedig egy luxus Mercedest szeretne a család (a különbséget nem tudni) 46 050 forintot kell érte fizetni - ennek a további óradíja 32 893 forint. Ahhoz, hogy a ravataltól a sírig szállítsák a koszorúkat is, további 10 555 forintot kell kicsengetni. A sírásás (hivatalosan sírhely ki- és visszahantolás díja) felnőtt írhelynél 45 729 forint, a gyermek- és urnasírhelyeknél 21 170 forintba kerül - a Fiumei úron további 6420 forintot kérnek a visszahantolásért.

A szertartásig az elhunytat valahol tárolni is kell, ennek napidíja 4754 forint. Ha a család még a temetés előtti napon szeretné megtekinteni szerettét, azért 5283 forintot számolnak fel.

Helyetted is megcsinálják, de nem ingyen

A fővárosi temetkezési szolgáltató kínál teljeskörű ügyintézési csomagokat is, ha valaki nem szeretne ezzel bajlódni. 22 880 forintért az ügyfél otthonába is elmennek, náluk az irodában ennek díja 13 415 forint. Ha sürgős lenne a koporsós temetés, 20 279 forintért vállalják a 3 napon belküli teljesítést is.

Ha valaki szeretné hétvégén, vagy munkaidő után tartani a szertartást, annak jókora pluszköltségekkel érdemes számolnia: ha nem munkanapon, munkaidőben szeretné a család a koporsós temetést, azért 102 960 forintot kell fizetni, de a hamvasztásos és a szórásos temetés felára is majdnem 70 ezer forint. Ha hétköznap munkaidőn túl (15:30 után) tartanák a szertartást, akkor 13 208 forint a pluszköltség. Ha nem a sorban következő koporsós parcellába történik a temetés, annak a felára 47 320 forint, urnás sírhely esetén 24 440 az előkészítési díj.

A koporsós szertartáshoz elő is készítik a halottat: a temetőben 9879 forintért öltöztetik fel, a lakáson 8320-ért, a ravatalra 6604 forintért sminkelik ki.

És akkor még jön a bürökrácia is: a hamvak elhelyezésének dokumentálása 2080 forint, a számla esetleges átírása 2443 forintba kerül, ahogy a számlamásolatok kiadása is. A temetési számlán 2080-ért módosítanak.

Apró-cseprő tételek

Az árlista hemzseg az olyan apróságoktól, amelyek hozzátartoznak még a temetési szertartáshoz: például, ha a család a személyzet szolgálatait a ravatalozón kívül is igénybe akarja venni, az 6551 forintba kerül - a Fiumein ez is drágább, ott a ravatali személyzet 19 700 forintért dolgozik. A hangosítás kölcsönzése 12 480, a kültéri urnatartó állvány pedig 3225 forintba kerül.

Aki fotót is szeretne az elhunytról a ravatalhoz, annak igencsak a zsebébe kell nyúlnia: az árlista szerint a 20*30 centis, fekete keretes kép 8320 forintba kerül, 30*40-es méretben ugyanez 10 399, 40*50-esben pedig 12 479 forint. Ha valaki nem fekete, hanem, szürke, ezüst, vagy aranyszínű keretet szeretne, az kb. ezer forint felárral számoljon az előbbiekhez képest. Ha nagyon sürgősen (24 órán belül) kell a kép, akkor 3810 forint a felár.

És itt jön a szertartás egyik legmorbidabb költsége: a harangozás, amiért 988 forintot számolnak fel - ezt nem tudjuk, hogy jött ki.

Amennyiben a hozzátartozókon kívül egy "profit" is szeretnénk megszólaltatni a temetésen, az szintén pluszköltség. Polgári búcsúztatás esetén 22 060 forintot kell fizetni a beszédmondónak.

Ha ehhez még énekeket is szeretne a gyászóló család, az már 32 239 forintba kerül, és ugyanennyibe kerül a zenés polgári búcsúztatás is itt magnóról játszanak be zenét a beszédek között. Ha csak énekeket szeretnénk a gyászszertartáson, azért 16 276 forintot számolnak fel.

Élőzenét is lehet kérni: a szertartás végén egy harsonás 20 696 forintért trombitálja el az Il Silenziót. A bővebb, kétharsonás előadásért (itt hat dalt játszanak el a zenészek) 24 534 forintot kell fizetni, és ha a végére az Il Silenziót is szeretné a gyásznép, azért majdnem ötezret számolnak fel.

Terjed a szórás

Ahogyan Harsányi Andrea is elmondta, a hazai temetkezési trendek egyre inkább a hamvasztás, azon belül is a szétszórásos temetés felé tolódnak. Ennek megfelőlen a BTIRT árlistájában is megtalálhatóak a különleges szolgáltatások: kérhetik a hozzátartozók például, hogy egy dunai hajóról szórják a vízbe a hamvakat. Egy 80 fős jármű kibérlése 114 888 forintba kerül, illetve temetésenként 15 ezer forintos szakfelügyeleti díjat is felszámolnak. Halotti tort is lehet kérni a hajóra, ez igényektől függően 792 és 2642 forintba kerül fejenként. A repülős szórás még ennél is drágább: 1 fő elhnyt esetén, maximum két utassal 176 799 forintba kerül. Két fő elhunyt szórása maximum két utassal 223 600 forintba kerül.

Amennyiben a család a temetőben szórná szét a hamvakat, akkor a szóróparcellát kell kibérelni: ez 58 és 61 ezer forint között van - az Újköztemetőben november 20. és március 31. között téli különdíjat számolnak fel, ami 12 700 forint.

Százezrek emlékeznek

Ugyan még csak a hét végén lesz mindenszentek és halottak napja, de a Budapesti Temetkezési Intézet már az elmúlt hétvégén is jelentős 110-120 ezer fős forgalmat számolt a köztemetőkben.

Arra szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy legyünk tapintatosak, türelmesek egymással, figyeljünk oda. Fontos információ, hogy október 31-én nyitástól a november másodikai zárásig tilos gépkocsival behajtani a köztemetőkbe - ez alól kivétel az Újköztemető, ahová be lehet menni, ha a forgalom ezt megengedi. Mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező hozzátartozókat szállító gépjárműveket időkorlát nélkül be fogunk engedni, ám ez is csak abban az esetben valósul meg, ha a temetőn belüli belső forgalom megengedi

- emelte ki a Pénzcentrumnak Harsányi Andrea, majd arról beszélt, már a korábbi években is problémába ütköztek a gépkocsik beengedése kapcsán, előfordult, hogy mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőket sem tudtak beengedni egy-egy temetőbe.

Már most felhívom a figyelmüket, és előre is elnézést kérek, de előfordulhat, hogy például az Újköztemetőben időszakos lezárásokra lesz szükség. Ez nem jelenti azt, hogy fél órán belül ne lehetne bejutni. Fontos még, hogy az Újköztemetőben három mikrobuszt üzemeltetünk ezen a héten: november harmadikáig 8 és 17 között vehetik igénybe azok a hozzátartozók, akik nehezen tudnak mozogni, vagy messze van a bejárattól szerettük síremléke

- hívta fel a figyelmet a szolgáltatási igazgató. Kifejtette, már most megnövekedett létszámmal vannak jelen temetőikben a rendőrök, közterületesek és a polgárőrség munkatársai is.

Központi megemlékezéseket is tartunk: október 31-én az Újköztemetőben 17:30-kor, majd pedig november elsején ugyanekkor a Farkasréti temetőben is. Egyórás műsort tartunk, amelyet Vincze Kinga vezet, és velünk együtt emlékezik Tóth Vera, Mujahid Zoltán és Cseke Péter. A három történelmi egyház (katolikus, evangélikus, református) képviselői várják közös imára az emlékezőket. Idén is a két említett temető bejáratát belülről az alkalomhoz illő, kegyelet teljes motívumokkal, fényfestéssel világítjuk meg

- ismertette a szolgáltatási igazgató. A Budapesti Temetkezési Intézet később azt is közölte, hogy az ünnepekre való tekintettel a temetések október 30-tól november 4-ig szünetelnek. A várható nagyobb ügyfélforgalom miatt pedig október 26. és november 3. között ügyeletet tartanak a temetői irodákban az alábbiak szerint:

október 28-október 29. 8-17 óráig

október 30.-november 2. 8-18 óráig

november 3. 8-13 óráig

A temetők október 28-tól november 3-ig 7 és 20 óra között lesznek nyitva. November 4-től visszaáll a szokásos nyitvatartási rend: 7:30-tól 17:00 óráig lesznek látogathatók a sírkertek.