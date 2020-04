Az élelmes, magyar sofőrök biztosan ezt használják: főleg koronavírus-járvány idején

Az ingyenes parkolás, a szép idő és az ünnepi hosszú hétvége hatására ismét megnövekedhet a gépjárműforgalom, s ezzel együtt - márciushoz képest - a balesetek száma is. A válsághelyzetben különösen fontos lehet, hogy ilyen esetekben a résztvevők közötti távolság tartására is alkalmas E-kárbejelentőt használjuk, hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

Az E-kárbejelentő tavaly január óta teszi lehetővé a személyi sérüléssel nem járó gépjárműbalesetek digitális bejelentését, akár már a helyszínről is, megtartva az 1-2 méteres távolságot a balesetben résztvevők között. A biztosítói szövetség égisze alatt valamennyi, a gépjármű felelősségbiztosítási piacon érdekelt biztosító társaság együttműködésével kifejlesztett applikáció a hagyományos papír alapú "kék-sárga" baleseti kárbejelentőnek kínál alternatívát. Az ekar.hu oldalról valamint az alkalmazás-boltokból ingyenesen, adott esetben akár a baleset helyszínén is letölthető, autós kényelmi szolgáltatás. Ám már 272 ezren nem bíznak semmit a véletlenre: mobil eszközeiken ott van az E-kárbejelentő. Március végéig közel 8800-an használták is, s a havi 550-800 online bejelentés közötti átlag az elmúlt hónapban érzékelhetően lecsökkent gépjárműforgalom (s így kevesebb baleset) ellenére sem esett vissza.

Az online applikáció gyorsabb és átláthatóbb kárbejelentési folyamatot tesz lehetővé a károsultaknak, mint a "kék-sárga". Az alkalmazás könnyen használható szerkesztőmodulja segítségével a felhasználók egyszerűen és jól feldolgozhatóan készíthetik el a baleseti ábrát. A baleset típusának kiválasztása, a lokáció GPS-es meghatározása, továbbá a szerződéses adatok QR-kódos bevitele, (amit a társaságok az új kgfb-szerződések megkötésekor például a díjigazolásokon, zöldkártyán küldtek-küldenek ki ügyfeleiknek), mind hozzájárulnak a gyors és egyszerű adatfelvételhez.

Általános jogszabályi kötelezettség, hogy a balesetet követően mindkét félnek jelentkeznie kell a saját biztosítójánál. Erre a károkozónak 5 nap áll rendelkezésre, a károsultnak pedig 30 napja van arra, hogy a károkozó biztosítójánál a saját kárigényét bejelentse. Az alkalmazás használata ezt az általános jogszabályi kötelezettséget is leegyszerűsíti, hiszen az adatok kitöltése után, ha minden érintett fél aláírta a bejelentőt, (ami a "kék-sárgákról" gyakran lemarad), egy gombnyomással el tudják azt küldeni a helyszínről. Ez különösen fontos lehet a jelenlegi veszélyhelyzetben, amikor a személyes ügyintézés egyébként is jóformán ellehetetlenült. A bejelentés során a rendszer e-mailben is küld egy értesítést minden félnek, mellékelve a kitöltött pdf formátumú kárbejelentőt. Az érintett biztosítók ezután belső folyamataiknak megfelelően felveszik a kapcsolatot a bejelentőkkel.

A megjelenése óta az alkalmazás több fejlesztésen, funkcióbővítésen ment keresztül. Már olyan helyzeteket is kezelni tud, amikor a baleset egyik résztvevője külföldi biztosítóval áll szerződéses viszonyban, vagy épp nem rendelkezik érvényes biztosítással, értesíteni tudja a tulajdonost vagy üzembentartót a balesetről (pl. ha az autót más vezette), megadja a becsült kárértéket, ajánl szervizt. Beépült egy CASCO-kárbejelentési funkció is. A kárbejelentőktől érkezett visszajelzések alapján számos technikai javaslat is beépítésre került az E-kárbejelentő rendszerébe. Mindezek az apró lépések azt szolgálják, hogy bővítsék a bejelenthető káresetek típusát és csökkentsék az átlagosan húsz-huszonöt perces kitöltési időt.

Címlapkép: Getty Images