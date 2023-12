Rengeteg magyar nem sejti, hogy már ilyen esetben is fizet a biztosító: nem árt résen lenni

Mostantól már kutyájukra és macskájukra is egyszerűen köthetnek biztosítást az Erste ügyfelei. A bank új biztosítási ajánlata betegség vagy baleset esetén nyújt segítséget az állatorvosi kezelések, műtétek költségének fedezésében. A pénzintézet digitális platformján keresztül megköthető biztosítás akkor is fizet, ha az állat balesetben elpusztul, vagy másnak kárt okoz.

Felmérések szerint a magyarországi háztartások felében-harmadában tartanak valamilyen kisállatot kedvtelési célból, általában kutyát vagy macskát, akik sokszor teljes jogú családtagok. Akinek van, vagy korábban volt már valamilyen házi kedvence, az tudja, hogy a kötelező oltások mellett olyan váratlan állatorvosi kiadások is felmerülhetnek, amelyek megterhelhetik a családi költségvetést. Egy betegség vagy baleset kezelési költsége könnyen sok tízezer forint is lehet, de komolyabb esetben a több százezres orvosi számla sem elképzelhetetlen. Az ilyen, előre nem látható helyzetekben nyújt segítséget a hazai bank legújabb szolgáltatása, az Erste Védelem Kisállat-biztosítás.

„A házi kedvencekre sokan családtagként tekintenek, ezért a szerethető, személyre szabott bankolás kialakítása során a gazdik igényeit is figyelembe kell venni” – mondta el Tóth Áron, az Erste lakossági termékfejlesztési vezetője. Jelenleg két biztosítási csomagból lehet választani. A havonta 3700 forintba kerülő Mini csomag 100 ezer forintig térít, míg az akár 250 ezer forintos számlát is kifizető Maxi csomagért 6300 forintot kell fizetni havonta. (Az önrész mindkét csomag esetében 10 százalék, de minimum 10 ezer forint.)

A bank adatai szerint minden ötödik ügyfélnek vannak állattartással kapcsolatos kiadásai, vagyis fizetett legalább egyszer egy évben állatkereskedésben, állatorvosnál vagy állatpatikában bankkártyával. Az állatorvosi kiadások alkalmanként jellemzően 15-20 ezer forintot tesznek ki. A felmérésük szerint a kutya- és macskatartó gazdik általában 5 ezer és 30 ezer forint közötti összeget költenek havonta kedvencükre. A megkérdezettek 5 százaléka havonta vagy még gyakrabban viszi állatorvosi vizsgálatra kutyáját vagy macskáját, több mint felük negyedévente vagy féléves gyakorisággal, míg harmaduk évente legalább egyszer – tette hozzá Tóth Áron.

Kisállat-biztosítást azok az ügyfelek köthetnek, akik lakossági forintszámlát vezetnek a banknál. A szerződő az állat tulajdonosa, vagy a tulajdonossal azonos lakcímen élő, közvetlen családtag lehet. A Mini és a Maxi csomag is kockázatviselési időszakonként két baleset vagy betegség miatt szükségessé váló kezelés költségeire nyújt fedezetet a szolgáltatási limit összegéig, akkor is, ha ezek a kezelések eltérő időpontokban történnek. Állatorvosi költségnek számít az állat gyógykezelésével összefüggő állatorvosi munkadíj, a szükséges laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok díja, műtét során az állat szervezetébe kerülő implantátum ára, az állatnak beadott diagnosztikai- és gyógyszerkészítmények ára, valamint az állatorvos által végzett eutanázia költsége is. A biztosítás megkötésének időpontjában a házi kedvencek egészségesnek és hat hónaposnál idősebbnek, de nyolc évnél fiatalabbnak kell lennie.

Feltétel, hogy az állatot el kell látni mikrochipes azonosítóval (legkésőbb a várakozási idő utolsó napjáig), be kell adatni a kötelező védőoltásokat, valamint évente féregteleníteni kell.