Sok magyar él már ezzel a legális trükkel: így jutnak prémium egészségügyi ellátáshoz ingyen

Egyre nagyobb teret hódít Magyarországon a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás: a MABISZ statisztikái szerint az ilyen szerződéssel rendelkező ügyfelek száma tavaly lépte át az egymilliós határt. Többségük csoportos szerződéssel, céges keretek között veszi igénybe a konstrukciót, amelyek közül a legtöbb nagyon komplex, sok szolgáltatást tartalmaz, beleértve az éves rendszeres szűrővizsgálati csomagokat is. Az Allianz egyéni egészségbiztosításainak adataiból kiderül, a biztosítottak körében magasan a bőrgyógyászat a legkeresettebb szakrendelés, a TOP3-ban ezt követik a laborvizsgálatok és a nőgyógyászat. Az opcionális fedezetek között vezet a rákdiagnosztika. Vidéken folyamatosan nő az igény a magánegészségügyi ellátásra.

Egyre több munkáltató biztosít egészségbiztosítást munkavállalóinak, illetve azok családtagjainak, és a magánszemélyek körében is egyre nagyobb az igény erre a szolgáltatásra. A Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint1 míg 2021-ben alig több mint 900 ezren rendelkeztek Magyarországon szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítással, addig a táboruk tavaly már meghaladta az 1,1 milliót. A biztosítónál ugyanezen idő alatt közel 40 százalékkal nőtt a biztosítottak létszáma, az egészségbiztosításra vonatkozó szerződések száma pedig két és félszeresére emelkedett. A szövetség statisztikáiból az is kiderül, hogy a biztosítással rendelkezők többsége (2024-ben 98%-a) céges keretek között veszi igénybe a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítást, jellemzően csoportos szerződéssel.

„Noha ez az egészségbiztosítás kisebbik része, a magán-egészségbiztosítási piac bővüléséhez az is hozzájárul, hogy egyre több olyan egyéni biztosítás létezik, amely könnyen elérhető az ügyfelek számára” – fogalmazott Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások igazgatóságának vezetője. „Ennek köszönhetően az egyéni egészségbiztosításra vonatkozó szerződések száma is folyamatosan nő, piaci szinten 40 százalékkal, az Allianznál pedig csaknem két és félszeresére emelkedett 2021 és 2024 között.”

A szűrővizsgálat elengedhetetlen elem, gyorsan nő a kapcsolódó szolgáltatások értéke

Az egyéni szerződések és a vállalati csomagok tartalma mind a díjakat, mind pedig az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat illetően nagyon változatos képet mutat. Abból azonban, hogy a biztosítotti létszám mintegy 24 százalékkal nőtt, a szolgáltatások értéke pedig 92 százalékkal emelkedett 2021 és 2024 között, az következik, hogy egyre több szolgáltatást vesznek igénybe az ügyfelek és a biztosításokhoz egyre nagyobb értékű szolgáltatások kapcsolódnak.

A cég tapasztalatai szerint a cégek elsősorban a komplex, sok szolgáltatást tartalmazó csomagokat keresik munkavállalóiknak és azok hozzátartozóinak. Ezeknek hangsúlyos részét képezik az éves rendszerességgel igénybe vehető szűrővizsgálatok – nem véletlenül kell hangsúlyt helyezni a szűrésre, a tudatosságra és a megelőzés fontosságára. Bencsik Tamás az OECD 2024-es „Health at a Glance” riportjának adataiból2 idézve elmondja, hogy Magyarországon a megelőzhető halálozás több mint kétszerese az uniós átlagnak: a 75 év alattiak körében 100 000 lakosra 452 megelőzhető, korai haláleset jutott, ami igen magas arány. A szűrővizsgálatok prioritást kapnak tehát a biztosítási csomagokban – ugyanakkor a biztosító ellátásszervező partnere, a Teladoc adataiból az is kiderül, hogy miközben elsősorban a járóbeteg-szakellátások, a diagnosztikai és egynapos sebészeti ellátások biztosítással történő fedezése a legfontosabb a szerződőknek, egyre nagyobb igény mutatkozik a fekvőbeteg-ellátási szolgáltatásra is.

Ezzel párhuzamosan, a járó- és fekvőbeteg-ellátási csomagot egyaránt kínáló Allianz Egészségprogram egyéni szerződőinek körében jól láthatóan a bőrgyógyászati vizsgálatok számítanak a legnépszerűbb szolgáltatásnak. A bőrgyógyászatot szorosan követi a laborvizsgálat, valamint a nőgyógyászati, az ortopédiai és a fül-orr-gégészeti vizsgálatok. Az adatokból az is látszik, hogy a szolgáltatások igénybevételében legaktívabb a 30-39 év közötti korosztály, 10-ből 3 szolgáltatást (a szolgáltatások 28,4 százalékát) ők vették igénybe.

Jellegzetességek: nagyon gyorsan nő a vidéki igények száma, és van főszezon is

Mindezek alapján elmondható, hogy létezik szezonalitás az egészségbiztosításokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételében.

„Két olyan periódus is van minden évben, amikor érezhetően több igény érkezik az ügyfelektől” – szögezi le Dr. Karai Gábor, az Allianz Egészségprogram szolgáltató partnere, a Teladoc Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. „Az egyik április és május környéke, amikor mindenki szeretné letudni az éves vizsgálatait még a nyári szabadságok előtt. A másik szakasz október elejétől december elejéig tart, amikor már a közelgő év vége sürgeti az ügyfeleket arra, hogy időben lépjenek.”

Éves szinten az egészségügyi szolgáltatások 40 százalékát szervezi Budapestre a Teladoc, de elmondásuk alapján az elmúlt 2-3 évben rapid módon növekedett a vidéki igények száma. „Vannak sajnos hiányszakmák bizonyos vidéki városokban – jellemzően ilyen területek a mammográfia, a röntgen, az endokrinológia vagy például a szemészet, így erre fel kell készülni, de az kimondható, hogy meg tudjuk szervezni a kért vizsgálatokat az ország minden részében” – tette hozzá Dr. Karai Gábor. A szakember azt is elmondta, a beérkező igények alapján vidéken határozottan van igény további magánegészségügyi szolgáltatókra.

Felértékelődött fedezetek: rákdiagnosztika és kritikus betegségek

Miközben az alap egészségbiztosítások gyors és minőségi egészségügyi ellátást tesznek elérhetővé, továbbá előre tervezhetővé válnak a szűrővizsgálatok, számos olyan kiegészítő biztosítás is akad, amelyek további segítséget nyújthatnak.

„Egyre többen érdeklődnek az orvosi vizsgálatokon túlmutató egészségbiztosítási szolgáltatások iránt” – fogalmaz Bencsik Tamás. „Ezek közé tartoznak a kritikus betegségekre szóló és a daganatos betegségek diagnosztikai vizsgálatainak megszervezésére, elvégzésére és az ehhez kapcsolódó orvosi betegvezetésre is kiterjedő rákdiagnosztikai biztosítások. E fedezetek megléte a cégek és az egyéni szerződők szemében is felértékelődik, hiszen a legmagasabb szintű egészségügyi kockázatokra jelentenek megoldást, így szerves részét képezik a preventív egészségtudatosságnak.” Ebben még van tér a fejlődésre, hiszen – ahogy a MABISZ összefoglalója3 is megállapítja – már nem számít ritkának Magyarországon az egészségbiztosítás, azonban a lakosság döntő része továbbra sem rendelkezik ilyen védelemmel.