Végéhez közelít a lakásbiztosítási kampány: erre mindenképp figyelj, ha szerződést váltanál

Egy hete maradt a hazai lakástulajdonosoknak arra, hogy eldöntsék, váltanak-e lakásbiztosítást a márciusi lakásbiztosítási kampány során. Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az ügyfelek 96 százaléka, vagyis szinte mindenki találhat a jelenleginél kedvezőbb feltételű biztosítást. A legtöbbet azok takaríthatnak meg, akik legalább három éve nem változtattak a szerződésükön: ők a mostani kampányban a jelenlegi biztosításukénál 35-40 százalékkal alacsonyabb díj mellett tudnak váltani.

„Mára szinte mindenkit elért az az információ, hogy egy néhány perces kalkuláció akár 20-30 ezer forintos díjmegtakarítást is eredményezhet, ezért a tavalyinál is többen tekintik át kalkulátorok segítségével az aktuális díjkínálatot – mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Az előző évi kampány tapasztalatai alapján az idei időszak végére is felpöröghet a szerződésváltások száma: az utolsó hét során még további 100-120 ezer biztosítást cserélhetnek le a lakástulajdonosok, és körülbelül ugyanennyien egyezhetnek meg jelenlegi biztosítójukkal arról, hogy meglévő szerződésük feltételeit kedvezőbbre cserélik.”

A biztosításközvetítő közvetítői csatornáin márciusban megkötött lakásbiztosítási szerződéseket átlagosan 42 100 forintos díjon kötik, ezen belül az online kötött szerződések átlagdíja 36 100 forint körül mozog. Ezek az értékek mintegy 3 százalékkal alakulnak a tavalyi kampány hasonló értékei felett. A piacon lakásbiztosítási termékeket kínáló 14 biztosító közül négyen: a Groupama, az Uniqa, az Alfa és a Köbe szerezték meg az új kötések 66 százalékát. Idén a szerződések egyötöde kerül ki az MNB standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO-k) közül.

Az új szerződések igénybevételekor az ügyfelek tudatosan élnek a különféle díjkedvezmények lehetőségével, így például az elektronikus kommunikáció választásával – tízből kilencen vállalták a papírmentes kapcsolattartást. Ugyancsak 90 százalék azok aránya, akik már nem tartanak igényt a csekkes befizetésre, az egyösszegű éves díj befizetésével pedig 61 százaléknyian spórolnak további 5-10 százalékot a díjaikon.

A lecserélni kívánt szerződések felmondásainak legkésőbb március 31-e, hétfő éjfélig be is kell érkezniük a meglévő biztosítókhoz, ellenkező esetben a szerződés érvényben marad, és annak sorsáról legközelebb a szerződés szerinti évforduló időszakában lehet döntést hozni. Az összehasonlító portálok zöme az utolsó napon már csak – cégenként eltérő – korlátozásokkal fog befogadni új igényeket. A biztosításközvetítő oldalain például este 10-ig lehet majd a szerződést felmondani.