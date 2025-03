Rengeteg magyar fogott most nagyot a havi számláján: gyorsan léptek, megérte nekik

A lakásbiztosítási kampány első hetének adatai szerint viszonylag koncentrált a verseny az új lakásbiztosítási szerződésekért: az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a Groupama, a Köbe, az Uniqa és az Alfa biztosítóknál kötötték az összes új szerződés 70 százalékát. Az eddig megrendelt szerződések átlagdíja 38 600 forint volt, ami csupán mintegy ezer forinttal magasabb a tavaly közvetített szerződések átlagos éves díjánál. Az online csatornán zajló kötések átlagdíja 36 200 forint körül alakult.

A lakásbiztosítási kampány időszakában idén is a biztosítók által kínált jelentős díjkedvezmények mozgatják a piacot, melyek igénybevételével az eredeti díjból összességében most akár 50 százalékos díjcsökkenés is elérhető. Ily módon az ügyfelek az eddiginél jobb feltételekkel rendelkező biztosításhoz is hozzájuthatnak úgy, hogy közben díjat is megtakarítanak.

A díjkedvezmények iránti érdeklődést jól mutatja, hogy immár az ügyfelek 61 százaléka választja a nagyobb díjkedvezményt kínáló éves fizetési gyakoriságot – ez az arány előző kampányban még csak 48 százalék volt. Szintén a kedvezmény miatt morzsolódott tovább a csekkes fizetést választók aránya, ami a tavalyi 15 helyett idén immár alig éri el a 10 százalékot. Néhány százaléknyi engedmény fejében tízből kilenc ügyfél vállalja a biztosítóval való kapcsolattartásra az elektronikus kommunikációs csatornákat.

Kedvező tapasztalat, hogy a díjcsökkentés igénye mellett az ügyfelek más szempontokat (például az adott módozat feltételei, a választandó biztosító iránt táplált bizalom stb.) is figyelembe vesznek a választás során – hangsúlyozza dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Ezt mutatja az is, hogy az összehasonlítást követően az ügyfelek többsége nem a legkedvezőbb díjú ajánlat mellett döntött: a kalkulációs lista első helyén szereplő biztosítót csak 47 százaléknyian választották. A második helyen állóra 20, a harmadik helyen állóra 10 százaléknyian voksoltak, további 13 százalék a még magasabb díjú módozatok valamelyikét favorizálta.

A kampány első hetében közvetített szerződéseknek csaknem 30 százaléka az MNB standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO-k) közül került ki, ami azt jelzi, hogy ebben a kampányban is folytatódik e biztosítástípus fokozatos térnyerése a teljes lakásbiztosítási állományban.

Az biztosításközvetítő előrejelzése szerint az idei kampányban várhatóan a tavalyinál is több, mintegy 350 ezer lakásbiztosítási szerződést cserélhetnek le az ügyfelek, ami a teljes állomány több mint 10 százalékát teszi ki. Emellett nagyságrendileg ugyanennyi szerződés átdolgozására kerülhet sor. Jelenleg 14 biztosító kínál lakásbiztosítási termékeket, közülük hagyományosan négy szereplő, az Alfa, a Generali, a Groupama és az Allianz uralja piacot, melyen együttes piaci részesedésük mintegy 80 százalék.

A kampányban közülük két szereplő, a Groupama és az Alfa láthatóan kampányban is sikeresen gyűjti az új szerződéseket. Ugyanakkor saját csatornáikon a többi hagyományos szereplő is igen aktívan igyekszik a korábbinál kedvezőbb biztosítási feltételekkel maradásra bírni meglévő ügyfeleit, amit a gyakorlatban a meglévő szerződések átdolgozása révén valósíthat meg.