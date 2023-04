Így spórolnak súlyos pénzeket az élelmes autósok: teljesen legális, bárki élhet vele

A MABISZ által nemrég közzétett adatok alapján az évek óta csökkenő tendenciát mutató autólopások száma is némiképp emelkedni kezdett az elmúlt években. Mindeközben az alkatrész- és nyersanyaghiány, valamint az új autókat érintő hosszú várólisták, továbbá az üzemanyag, a javítások és a használt autók árainak emelkedése miatt egyre többe kerül ma autótulajdonosnak lenni. Éppen ezért különösen fontos, hogy ne kockáztassunk, és a kötelező gépjármű-biztosítás (kgfb) mellett cascóval is rendelkezzünk, hiszen enélkül egy-egy ilyen káresemény hatalmas összeggel növelheti tovább az anyagi terheket.

Az Allianz Hungária 2022-es gépjármű-biztosítási statisztikái rámutattak, hogy számos kár érheti autónkat, és casco biztosítások kapcsán káronként az 500 ezer forintot is megközelíti az átlagos kifizetés. A casco esetében a rangsort vezető törés- és üvegkárok együttesen az összes kárigény és kifizetés csaknem 90 százalékát tették ki a tavalyi évben, és a jégveréskárok száma is jelentős volt.

Bár olyan időszakot élünk, amikor a legtöbben próbálják megfogni a pénzt ott, ahol csak lehet, a gazdasági nehézségek ellenére nem érdemes spórolni a gépjármű-biztosításon és a legolcsóbb opciót választani, illetve beérni csak a kötelezővel. Amikor biztosítást választ valaki, fontos, hogy ne csak az árat nézze, hanem a mögötte lévő szolgáltatásokat is, legyen szó akár hagyományos, akár elektromos autókról. Az online kalkulátorunkkal például egyszerűen összehasonlíthatók a különféle biztosítási csomagok, ráadásul kedvezményeket is biztosítunk elektronikus szerződés, illetve a kgfb és a casco együttes megkötése esetén. Utóbbinak az is előnye, hogy így a szerződő számára lényegesen egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a szerződéssel kapcsolatos ügyintézés

– mondta Töreky Gábor, az Allianz Hungária Zrt. gépjármű-biztosítási portfóliómenedzsment osztályának vezetője.

A szakértő szerint tévhit, hogy a kgfb esetében nem számít a szolgáltatás, hiszen – például, ha egy baleset során mi vagyunk az okozók, és utasaink is megsérülnek, arra is a saját járművünkre kötött felelősségbiztosítás nyújt szolgáltatást. Emellett már a kgfb biztosítások is tartalmazhatnak olyan assistance szolgáltatásokat, amik nagy segítséget jelenthetnek egy baleset esetén. Az ár mellett minden esetben fontos annak is utána nézni, hogy a kiválasztott biztosító milyen kárrendezési szolgáltatást nyújt, milyen lehetőségek vannak a kár bejelentésére, milyen határidőket vállal, meddig kell nélkülöznünk az autónkat, és milyen kárrendezési hálózattal rendelkezik.

Segít a biztosító A-tól Z-ig

A biztosítások az alapcsomagoktól a teljes körű védelmet kínáló csomagokig terjednek, amelyek fedezetet nyújtanak a szerződő által okozott, vagy váratlan események hatására bekövetkezett károkra is. Ám az alapcsomagok esetében is van olyan, ami díjmentes assistance szolgáltatást és jogi segítséget nyújt.

Az assistance szolgáltatásból is létezik többféle konstrukció. Alapesetben általában helyszíni műszaki segítségnyújtást tartalmaz (és ha a járművet nem sikerül a feltételekben rögzített időkereten belül működőképes állapotba hozni, akkor a legközelebbi javítóműhelybe vontatást, utas szállítást) baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére. A bővített verzió az alapszolgáltatáson túl viszont már olyan lehetőségeket is tartalmaz, mint a cseregépjármű biztosítása, elszállásolás vagy hazautaztatás, abroncscsere, üzemanyagfutár, utaztatás a megjavított vagy megkerült gépjárműhöz, roncseltávolítás vagy szervezési szolgáltatás. Elektromos autó akkumulátorát érintő károk esetén pedig nemcsak a tartozékokat, mint a töltőkábel, fali töltőegység árát téríti meg a biztosító, hanem az akkumulátor lemerülése esetén mobil töltést vagy vontatást is biztosít a legközelebbi töltőállomásig

– fejtette ki Töreky Gábor.