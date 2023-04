Kigyulladt egy autószalon Fóton: rengeteg nagyértékű kocsi veszhet oda

Kigyulladt egy csarnoképület Fóton vasárnap, a tűz átterjedt az ingatlannal egybeépített autószalonra - tájékoztatta a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. Csámpai Attila beszámolt arról, hogy a tűz feltehetően a Fehérkő utcában található csarnok előteteje alatt tárolt anyagoknál keletkezett, majd a szalon tetőszerkezete is lángra kapott.

A tűzoltók három vízsugárral kezdték meg az oltást, az elsődleges feladat a tűz terjedésnek megakadályozása, tekintettel arra is, hogy a szalonban nagyértékű autók is vannak - jelezte. Kitért rá, sérültről nem tud, a tűz miatt keletkezett sűrű fekete füst messziről is látható.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a honlapján azt közölte: a fővárosi hivatásos és a fóti önkéntes tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

Friss! Lezárták az M3-as autópályát Budapest felé a 19-es kilométernél, a mogyoródi lehajtónál vasárnap a fóti csarnoktűz füstje miatt - tájékoztatott a honlapján a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az oltási munkálatok idejére a forgalmat elterelik, a sztráda másik irányában lassítják a forgalmat.

A fóti Fehérkő utcában álló kétszintes, autószerelő üzemként is működő csarnoknál az előtető alatt tárolt anyagok kaptak lángra mintegy kétszáz négyzetméteren. A tűz az épület szendvicspaneles szerkezetű tetőszerkezetére is átterjedt, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgozó, fővárosi hivatásos, a szentendrei hivatásos és önkéntes, valamint a fóti önkéntes tűzoltók már hét vízsugárral oltanak, létraszerrel megbontják a tetőszerkezetet - tette hozzá a szervezet.

A tüzet a csarnoképület homlokzati és alsó szintjén már sikerült megfékezni, a tűz miatt keletkezett sűrű fekete füst messziről is látható.