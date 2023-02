Foghatják a fejüket a magyar háztulajok: óriási a kár, rengeteg otthont vágott tönkre a hétvégi vihar

Országszerte komoly károkat okozott a szombati rendkívül erős szél. Összesen több mint 1000 lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett a hétfői nap végéig egy biztosítóhoz, és még további igények várhatóak a héten. A kárfelmérés folyamatban van, a pénzintézet mintegy 150 millió forintos kárösszeggel számol. A szakértők figyelmeztetnek arra, hogy a károk pontos és gyors dokumentálása kulcsfontosságú, ennek köszönhetően a kártérítés gyorsan kifizetésre kerül.

Szokatlanul erős szél csapott le az országra szombaton, amely komoly pusztítást végzett. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint a hétvége első napján 4800 segélyhívást regisztráltak, a tűzoltóknak 2700 alkalommal kellett beavatkozniuk, és több mint 400 épületben okozott kárt a vihar.

A K&H-hoz a szombati vihar után a lakásbiztosításokhoz köthetően több, mint 1000 kárbejelentés érkezett be a hétfői nap végéig, a pénzintézet szakértői a héten még további kárigényekre számítanak. A rendkívüli helyzetet mutatja, hogy egy átlagos hétvégén 100 káreseményt jelentenek be a lakásbiztosítással rendelkezők, vagyis a mostani vihar ennek legalább a tízszeresét eredményezte. Elsősorban tetőket rongált meg a szél, emellett a letört ágak gépkocsikban is okoztak kárt, amelyekre az adott casco biztosítás nyújt fedezetet.

A biztosító szakértői megkezdték a károk felmérését, a kártérítések összege várhatóan 150 millió forint lesz. A pénzintézet közölte, hogy január óta a lakásbiztosítási káreseményekre kifizetett kárösszeg eddig 112 millió forintot tett ki. A nagyságrendekről közölték, hogy tavaly februári, 100 km/h-s szélvihar után összesen 1576 lakásbiztosítási káreseményt jelentettek be, ezekre összesen több mint 93 millió forintot fizetett ki a pénzintézet, így az átlagos kárérték akkor közel 60 ezer forintot tett ki.

Felhívták a figyelmet arra, hogy minden káresemény után kulcsfontosságú a mielőbbi pontos dokumentálás és a lehetőségekhez mérten kárelhárítás megkezdése. A károkról készült képeket és a kárleírást éjjel-nappal be lehet küldeni a biztosító online felületén, ahol a bejelentést követően pedig akár a nap 24 órájában figyelemmel kísérhető, hogy hol tart az ügy, valamint egy kattintással az iratok pótlására is lehetőség van. Az online kárbejelentés mellett az azonnali kárkifizetés is hozzájárul a gyors rendezéshez, hiszen a kártérítés a megállapított összeg elfogadásának pillanatában meg is érkezik az ügyfél számlájára.