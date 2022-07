Rendőrkézen a magyar topbűnöző: 13 elfogatóparancs volt ellene

Az évek óta körözött F. Györgynek nem, de a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egységének szerencsét hozott. A bűncselekmények garmadája miatt már külföldön is keresett férfi ellen ugyanis ennyi elfogatóparancs volt kiadva. A TOP 50-es listán is szereplő körözöttet pár napja Németországban fogták el - írja a police.hu.

A 23 éves sásdi F. Györgyöt évek óta keresték a hatóságok. Az első körözést 2020 márciusában adták ki ellene, azóta ez a szám 13-ra növekedett. A magyarországin túl, európai és nemzetközi elfogatóparancsok is bővítik a sort, így felkerült a magyar rendőrség TOP 50-es körözötti listájára is. Keresték rendőrkapitányságok és bíróságok is. A bűnlajstromán van jármű önkényes elvétele, garázdaság, lopás, kábítószer birtoklása és kábítószer-kereskedelem, de még fegyveres rablás is.

Utóbbi bűncselekményt a gyanú szerint idén márciusban követte el: a Magyarországon, több helyen végrehajtott fegyveres trafikrablások lehetséges elkövetőjeként merült fel a neve. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság ezt követően adta ki ellene a magyarországi elfogatóparancsot, míg a Kecskeméti Járásbíróság a nemzetközit.

A rendőri szervek ezt követően fogtak össze, hogy az évek óta bujkáló és a hatóságok számára elérhetetlenné vált férfit kézre kerítsék. A Baranya, a Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság felderítő szervei együtt dolgoztak azon, hogy F. Györgyöt elfogják. Majd a konspirált módon bujkáló körözött ügyébe bevonták a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztályát is. A felderítés ekkor vett fordulatot.

A célkörözési nyomozók ugyanis az ENFAST-on (Célkörözési Egységek Európai Hálózata) felvették a kapcsolatot a német társszervekkel, miután több olyan információ felmerült, hogy a keresett férfi Németország észak-nyugati részén tartózkodhat.

Adat merült fel arra is, hogy F. György nagy valószínűséggel éles lőfegyverrel rendelkezik, ezért a német társszerv speciális szakegysége végezte a férfi elfogását Coesfeldben 2022. július 20-án délelőtt. Meglátva a kommandósokat, ugyan megpróbált elmenekülni, de sikertelenül, a rendőrök elfogták. Azóta Németországban letartóztatásban van, kiadatásáról a későbbiekben dönt a német bíróság.