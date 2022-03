Térképen a hazai lakásbetörések: meglepő, mire utaznak most a tolvajok

A fővárosban történt a legtöbb lakásbetörés és betöréses lopás 2020-ban. A hatósági statisztikák szerint ugyanakkor mindkét bűncselekmény esetében Zala megye a legbiztonságosabb, legalábbis itt regisztálták a legkevesebb esetet. Korábban a biztosítótársaságok azt is elárulták, hogy milyen értéktárgyakra utaznak leggyakrabban a bűnözők, és az is kiderült, hol keresik először a szajrét a lakásban.

A járvány első évében igencsak visszaesett a betöréses lopások száma hazánkban a bűnügyi adatokat összesítő PRE-STAT statisztikái szerint. Ugyanis mialatt 2020-ban csak 11 ezer ilyen esetet regisztráltak, addig 2016-ban még 23 ezernél is több betörés történt.

Ha tízéves távlatban vizsgáljuk a hazai betörési statisztikákat, akkor látható, hogy bő egy évtized alatt negyedére esett vissza a bűnesetek száma itthon. Hasonló a helyzet a lakásbetörésekkel is, amelyekből 2020-ban 6983-at regisztráltak, 2018 előtt pedig még négyszámjegyű volt az esetszám Magyarországon.

Ami a megyei bontást illeti, lakásbetörések tekintetében a legsűrűbben lakott főváros vezet 1274 esettel, második Pest megye 903-al, Borsodban pedig 812 ilyen bűncselekményt regisztráltak a magyar hatóságok.

A lista másik végén Zala megye áll 63 lakásbetöréssel, Komárom-Esztergomban 83 esetet jegyeztek vel, Csongrád-Csanádban pedig 91-et.

Ha a betöréses lopásokat nézzük - itt ugye nem feltétlenül magánlakásokba hatoltak be a bűnözők -, akkor szintén Budapest vezet 1846 bűncselekménnyel, a második pedig Borsod, ahol 2020-ban 1394 betöréses lopást regisztráltak. A harmadik Pest megye 1368 esettel, a többi megyében pedig már ezer alatti számokat mértek.

A legkevesebb ilyen bűncselekmény szintén Zalában történt, 166 darab, de Csongrád-Csanádban (168) és Vas megyében (169) sem történt sokkal több betöréses lopás.

Itt keresik leggyakrabban a szajrét

Ha már megtörtént a baj, a kár valamennyire enyhíthető, ha van lakásbiztosításunk, ugyanis a legtöbb ilyen konstrukció védi az ügyfeleket a betőrés ellen, a biztosítő megtéríti a kárunkat. A társaságok korábban azt is elárulták, hogy milyen értéktárgyakra utaznak a hazai bűnözők, tapasztalataik szerint mik azok, amik leggyakrabban eltűnnek a magyar lakásokból, házakból.

A Groupama szerint a betörések "súlya", kárhányada csökken az elmúlt évtizedekhez képest, ugyanis ma már megfizethetőek azok a vagyontárgyak, melyek korábban nem, vagy nehezen voltak elérhetőek, ezért a standard betöréses lopásból jellemzően eltulajdonított vagyontárgyak sora csökken. Ugyanakkor még mindig vannak olyan értékek, amelyeket előszeretettel tulajdonítanak el a betörők. Ezek pedig nem mások mint:

ékszer,

otthon tárolt pénz, nemesfém - sajnos gyakran maguktól a károsultaktól jut el az információ az otthon tárolt értékes vagyontárgyakról olyanok részére, ahová nem kellene,

laptop - jobb minőségűek elsősorban,

épülő, de már lezárt lakóépületből a közvetlenül a beépítés előtt letárolt gépészeti berendezések,

melléképületekből a motoros kéziszerszámok - jellemzően ezekből is a jobb minőségűeket keresik,

egyedi, nagyértékű vagyontárgyak, ha vannak, például értékes hangszer.

Az Allianz szerint a digitális technológiák elterjedtsége miatt egyre nagyobb arányt képviselnek az okos eszközök terhére elkövetett lopások is. E körben az okosotthon felszerelések, a smart játékok és még a smart pet eszközök is célpontjai lehetnek a betöréseknek. Mindemellett találkozunk szezonalitással is, például a téli disznóvágási időszakban nem egyszer a mélyhűtőben tárolt élelmiszerek bánják a betörők látogatását. Hozzátették: az elkövetők körében a készpénz a legkedveltebb, de a betörők szívesen visznek nagy értékű elektronikai eszközöket is (tévék, laptopok, mobiltelefonok stb.). De ugyanígy gyakori szerintük a családi ékszerek eltulajdonítása is.

Az Aegon listáján a készpénz, illetve az elektronikai kütyük mellett szerepelt még a márkás órák, illetve a nívós ruházat is, amire a rosszfiúk szívesen utaznak. A biztosító emellett elárulta, hogy

kisebb értékű betörésnél a hálószobában, a nappaliban a szekrényekben keresik a készpénzt, az ékszereket a tettesek. Nagyobb értékű betörés károknál a fali széfet, a pénzkazettát keresik.

A K&H ügyei azt mutatják, hogy az eltulajdonított tárgyakban az elmúlt évhez képest nem történt változás, még mindig a készpénz, ékszerek, laptopok, tabletek, mobiltelefonok, kerti gépek és kisebb műszaki cikkek a leggyakoribb tételek