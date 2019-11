10 hónappal rövidíti meg a magyarok életét a néma gyilkos: nehéz védekezni

Európai viszonylatban rendkívül káros a levegő Magyarországon. Olyannyira, hogy egy átlagos állampolgárnak, pusztán a légszennyezettség miatt 10 hónappal csökken a várható élettartama. Igaz, ez a világátlagnál, ami 20 hónap, jóval alacsonyabb, de azért mindenképpen intő jel, hogy tőlünk nyugatabbra, illetve északabbra az összes európai országban jobb a levegő, mint idehaza...

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy Magyarország több városában annyira rossz volt a levegő minőségi, hogy a hatóságok kifejezetten azt tanácsoltak, hogyha az emberek tehetik, ne is nagyon menjenek ki az utcára. A legutóbb, október végén a Pénzcentrumon mi is beszámoltunk arról, hogy Debrecenben és Nyíregyházán kifejezetten egészségtelen volt a levegő, míg Miskolcon, Oszláron, Szegeden és Székesfehérváron kifogásolt volt a levegőminőség.

Ez többek között azért is óriási probléma, mert a káros levegő állandó belélegzése bizony a várható élettartamot is drasztikusan csökkenti. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy manapság, világszerte átlagosan 1 év 8 hónappal él egy ember várhatóan kevesebbet a légszennyezés hatásai miatt - derült ki a State of Global Air 2019-es jelentéséből.

Mindez azt is jelenti, hogy egy, ma a világra jövő gyermek átlagosan 20 hónappal korábban fog meghalni a várhatónál, pusztán a légszennyezettség következtében. Ez pedig már majdnem annyira drasztikus szám, mintha csak dohányozna az ember. Ráadásul mindehhez elég csak levegőt venni az utcán.

A jelentés a globális számok mellett sorra vette az egyes országokban tapasztalható, a levegőszennyezés következtében várható élettartam csökkenést is. Ezek alapján

Magyarországon átlagosan 0,79 évvel, azaz majd 10 hónappal élhet rövidebb ideig valaki pusztán a levegő minősége miatt.

Összehasonlításképp Szlovákiában ez az adat például 0,7, Romániában 0,78, Horvátországban 0,63, de például Ausztriában csupán 0,38. Ahogy látszik tehát közvetlen szomszédjainkhoz képest nagyjából hasonlóak az adataink, egedül Ausztriától vagyunk csúnyán elmaradva. Ám mindez azt is jelenti, hogy európai viszonylatban igencsak rosszul állunk.

Nálunk rosszabb adattal ugyanis csupán olyan országok rendelkeznek, mint Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Makedónia vagy Bulgária. Tőlünk nyugatabbra, illetve északabbra mindenhol egészségesebb a levegő. Levegőügyi szempontból egyébként Afrikai országaiban, a Közel-Keleten és Ázsiában a legrosszabb a helyzet. Ám ez nekünk, magyaroknak sovány vigasz csupán, látva, hogy Európában bizony mi is sereghajtónak számítunk.