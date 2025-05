Megérkezett Magyarországra a világ leggyorsabb Skodája: ilyen még nem láttál

A Skoda Elroq RS, a cseh gyártó legújabb elektromos sportmodellje már Magyarországon is elérhető, 23,4 millió forintos kezdőáron.

A Skoda tavaly ősszel mutatta be az Enyaq kisebb testvérének számító Elroq elektromos szabadidő-autót, amelynek most megérkezett a csúcsváltozata, az RS modell a hazai piacra is.

Az Elroq RS sportos megjelenéssel és magas alapfelszereltséggel rendelkezik. A mérnökök az autó futóművét elöl 15, hátul 10 milliméterrel alacsonyabbra hangolták, és akár 21 colos keréktárcsákkal is felszerelhető.

Míg az alapmodellek hátsókerék-hajtással készülnek, az RS változat összkerékhajtású, elöl és hátul is egy-egy villanymotorral. A 340 lóerős összteljesítménynek köszönhetően a kompakt elektromos crossover mindössze 5,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, amivel a valaha gyártott leggyorsabb sorozatgyártású Skoda modell.

A 180 km/órás elektronikusan korlátozott végsebességgel rendelkező jármű 84 kWh bruttó (79 kWh nettó) kapacitású akkumulátorral szerelt, amely egy feltöltéssel akár 550 kilométer megtételére is képes - írta a HVG.

Az akkumulátor váltóáramú töltéssel 11 kW, egyenáramú gyorstöltéssel pedig 185 kW teljesítménnyel tölthető, ami lehetővé teszi, hogy optimális körülmények között 26 perc alatt 10-ről 80 százalékra töltődjön. Ez jelentős előrelépés az alapmodellekhez képest, amelyek legfeljebb 145-175 kW töltési teljesítményre képesek.

A Skoda Elroq termékcsalád Magyarországon a 170 lóerős alapváltozattal kezdődik, amely 14 millió forintba kerül, míg a 286 lóerős, 6,6 másodperces gyorsulású SportLine 85 változat 20,6 millió forintos alapáron érhető el.