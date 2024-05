360 millióért árulják Magyarország legdrágább használt autóját: csak 99 van a világon, ki csap le rá?

360 millió forintért hirdetik Magyarország legdrágább eladó használt autóját. A különleges Mercedes G-osztály egy limitált kiadás, az első darab a 99-es szériából. De mint kiderült, a top 5-ben szintén a csillagos márka modelljei vannak, legnagyobb részt szintén G-osztályok, csak az ötödik legdrágább, "mindössze" 208 millióért árult luxusautó egy Maybach S-osztály. Cikkünkben megnéztük azt is, mennyibe kerülhet lízingelni egy luxusautót manapság Magyarországon.

Mint arról korábban beszámoltunk, rendesen bevásároltak luxusautókból a magyar szupergazdagok: rengeteg 100 millió forint feletti értékű Ferrari kapott magyar rendszámot, de Aston Martin és Lamborghini terepjáró is akad a toplistán. A tehetősebb rétegek kedvenc luxuslimuzinja a Mercedes S-osztály, de a luxusterepjárók és a méregdrága sportkocsik is szépen fogynak. Viszont tévedés azt hinni, hogy ezeket az autókat kápéra veszik, sőt: az igazi nagyágyúk már úgy gondolkodnak, hogy ameddig a bank pénze pihen (mondjuk egy autóban), addig az övék tud dolgozni a befektetésekben. Piaci forrásaink is megerősítették, hogy a legritkább esetben vásárolnak készpénzre ilyen drága autókat, sőt, jellemzően nem is magánszemélyek, hanem cégek veszik őkat.

Mielőtt belemegyünk, mekkora költség lízingelni egy-egy luxusautót, nézzünk végig a kínálaton: a legnagyobb autóhirdetési portálon jelenleg 395 olyan hirdetés van, amelynek a vételára 60 millió forint feletti. Jó, ebből legalább egy csak poén, az egyik ismert pesti kereskedés egy régi (és nagyon szép állapotú) Fiat 500-ast rakott fel 500 millió forintért, ennyit azért nem ér. "Hogy miért raktam fel? Hogy te is gyönyörködhess benne! És ha véletlen hoznád az 500 millát, üsse kő! Csere (drágábbra is)" - írta hozzá a nepper.

Magyarország legdrágább eladó autója. Forrás: hasznaltauto.hu

Viszont Magyarország legdrágább, tényleg eladó autójáért is egy szemmel igencsak látható összeget kell leszurkolni: egy limitált szériás, vászontetős Mercedes-Maybach G63-as (1. a 99 darabból) most 359 999 999 forintért keresi gazdáját. Igen, 360 millió forintért (egy híján). A 2021-ben gyártott, 630 lóerős szörnyeteg mondani sem kell, fullextrás. 20 százaléktól, azaz 72 millió forinttól elvihetó!

Magyarország legdrágább, tényleg eladó autója. Forrás: hasznaltauto.hu

A második legdrágább meghirdetett autó szintén egy G63-as, viszont a fentinél is különlegesebb. Nem elég, hogy neonzöld, de még 6 kereke is van, erősen limitált kiadás, 355 775 000 forintért már vihető is! Kicsit több mint 26 ezer kilométert futott, a motorja 544 lóerős.

Magyarország második legdrágább eladó autója. Forrás: hasznaltauto.hu

És mit ad Isten, a harmadik legdrágábban (231 millió forintért) meghirdetett autó is egy G-osztály, egészen pontosan egy G63 AMG limitált, Mansory kiadásáról van szó. Kívül-belül erpősen tunningolva, a karbonelemektől kezdve egészen a rikító kék beltérig. Ennek a teljesítménye már 820 lóerő.

Magyarország harmadik legdrágább eladó autója. Forrás: hasznaltauto.hu

A változatosság kedvéért a negyedik helyen is egy G-Merci áll, ugyanaz a széria, mint az előző, csak ennek fekete a fényezése, a beltér pedig narancssárga-fehér bőrből van. ez csak 226 440 000 forintba kerül, szinte ajándék.

Magyarország negyedik legdrágább eladó autója. Forrás: hasznaltauto.hu

Az ötödik legdrágább szintén Mercedes, de legalább nem óriásterepjáró. A Maybach S-osztály limitált, Haute Voiture szériájából való, 208 millió forintot kérnek érte. Ez a 77. darab a 150-ből, ami összesen készült. Egy 612 lóerős benzinmotor hajtja, eddig egy kilométert sem ment, egy szalonban állt bemutatóautóként. A felül tengerkék, alul rózsaarany tónusú fényezés az utastérben is megjelenik. Ilyen kocsit nem azért vesz az ember, hogy vezesse, hanem azért, hogy a hátsó, főnöki fotelben tespedve utazzon.

Magyarország ötödik legdrágább eladó autója. Forrás: hasznaltauto.hu

Mennyi lenne lízingelni?

A halandó emberben gyakorta felmerül a kérdés, hogy mennyibe is kerül egy-egy luxusautót birtokolni. Nos, a kötelező szervizköltségekről és a többi járulékos kiadásról egységes képet nem lehet alkotni, hiszen ahány típus, annyi féle fizetnivaló, de egy attribútumot viszonylag könnyen meg lehet vizsgálni, méghozzá a lízingdíjakat. Hiszen, mint fentebb említettük, az ilyen autók jelentős hányadát lízingelik (vagy tartós bérlet keretein belül használják). Nézzük, mik ma az autólízingelés feltételei Magyarországon.

Első és legfontosabb: az autónak tehermentesnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy nem lehet rajta semmilyen jogi terhelés (pl. hitel). Emellett érvényes forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel és kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Aki így szeretne autóhoz jutni annak az önerővel is számolnia kell, ami autó vételárának egy bizonyos százaléka, amit a lízingbe vevőnek kell fizetnie. Ez általában 20 százalék, de a pontos összeg a lízingcég ajánlatától függ. Az önerő nagysága befolyásolja a havi lízingdíjat is: minél nagyobb az önerő, annál alacsonyabb a havi fizetendő összeg. Azt már piaci forrásunk tette hozzá, hogy a 70-80 millió feletti luxusautókra általában egyedi ajánlatokat adnak.

A lízingszerződések futamideje 12 és 84 hónap között változik, vagyis 1 évtől 7 évig terjedhet - a cégeknél ez kitolható akár 8 évre is. A futamidő végén a lízingbe vevőnek lehetősége van megvásárolni az autót a maradványértéken. Egy másik fontos kritérium, amire oda kell figyelni, hogy az autó ne legyen 15 évesnél idősebb, amikor a lízingszerződés lejár. Ez azt jelenti, hogy ha például egy 12 éves autót szeretnénk lízingelni, a futamidő nem lehet több 3 évnél.

Emellett a lízingelt autónak rendelkeznie kell CASCO biztosítással, amely a lízingcég érdekeit védi, költségeit az ügyfél fizeti - egy 80-100 milliós, különleges autó esetében már ez magában évente milliós tétel is lehet.

Azt is jó tudni, hogy két fő típusa van az autólízingnek: nyílt és zártvégű lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az autó tulajdonjogi helyzete nem eldöntött, az utolsó lízingdíj megfizetésekor dönthet róla a lízingbevevő, megvásárolja-e azt a szerződés szerint kalkulált maradványértéken, vagy sem.

Vállalkozásként jobb döntés lehet egy autót lízingelni, mint hitelre megvásárolni azt. A lízingdíj költségnek számít, így az leírható, ráadásul egyes esetekben az áfát is visszaigényelhetik. A lízingcégek minden esetben elvégzik a hitelbírálatot, amely magában foglalja a cég, egyéni vállalkozás pénzügyi helyzetének, fizetőképességének és hitelképességének értékelését is. Sok helyen követelmény a pozitív egyenleg és a minimum két lezárt pénzügyi év, de ez is szolgáltatónként változhat.

Még részletre is komoly pénz

Megnéztük, mennyibe is kerülne manapság egy luxusautót lízingelni Magyarországon. Példánkban a Mercedes-Maybach S680-assal számoltunk, ami a jelenleg kapható Mercedesek csúcsa,

listaáron, regisztrációs adóval együtt bruttó 96 058 000 forintba kerül.

Az importőr saját kalulátora szerint egy vállalkozás esetében a legevesebb önerő zárt végű lízinggel (itt ugye nincs maradványérték, a futamidő végén az ügyfélé lesz az autó) a legkevesebb önerő kicsit több mint 19,2 millió forint. A 84 havi futamidővel a havi lízingdíj cca. 1,2 millió forint lenne, az ügyleti kamatláb pedig most 7,99 százalék.

Ha valaki nyílt végű konstrukcióban gondolkodik, akkor cégként kicsit több mint 15,1 millió önerőt kellene kicsengetnie, 843 euzer forintos havidíj mellett a szerződés végén további 11,3 millió forintért meg is veheti az autót, ha akarja - a kamatláb ugyanennyi. Úgyhogy, ha eljött a Most vagy soha! pillanat, akkor ezzel kell számolni.

Magánemberként már egészen más a matek: 19,2 milliót kell bedobni önerőként, így 84 hónapra a Mercedes kalkulátora szerint valamivel kevesebb mint 1,2 milliót kellene fizetni per hó, 8,29 százalékos THM mellett. Itt jönnek képbe a szigorú hazai adósságfék-szabályok is (jövedelemarányos törlesztési mutató, JTM), amelyek szerint ha valaki nettó 600 ezer forintnál többet keres, aikkor a jövedelme maximum 60 százalékig terhelhető különféle törlesztőrészletekkel. Így, ha képzeletbeli magánemberünknek nincs más tartozása, csak a Maybach lízingdíja, akkor is legalább havi nettó 2 millió forintot kellene keresnie, hogy a szabályok szerint beleférjen neki a luxusautó megvásárlása.

Címlapkép: Mercedes-Benz AG