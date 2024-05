Ezt hogy gondolta?! Elképesztő videó, égbe repült egy tahó suzukis Kőbányán

Hajmeresztő manővert mutatott be Kőbányán egy suzukis, és még a vétlen sofőrről is lehúzta utána a keresztvizet.

Rendkívül ijesztő balesetett rögzített egy autó fedélzeti kamerája Kőbányán - erről számolt be a Budapesti Autósok lapja. Mint írják, a 2021-es felvétel a Gyömrői út és a Kőér utca kereszteződésében lett rögzítve, ahol egy suzukival közlekedő sofőr elég veszélyes módját választotta az előzésenk.

A felvételt beküldő autós az eset körülményeit is elmesélte a lapnak. Mint írta, a suzukis "nagyon nyomta" mögötte, de ő ennek ellenére megpróbálta megőrizni a lélekjelenlétét.

Jött mögöttem, nagyon tolta neki. Kisoroltam előle, de addigra elértük a kereszteződést. Ő megpróbált engem és előttem haladót egyszerre megelőzni a balra kanyarodó sávból, csak nem számolt az úttestet elválasztó zöld sávval

- mondta az autós. A nagyon ijesztő videót itt, a linkre kattintva meg is nézheted:

Az autós azt is hozzátette, hogy még azt is megnézte, hogy a veszélyes manővert bemutató sofőr egészsége iránt is érdeklőődött, de finoman szólva elutasító választ kapott.

Az nincs a videón, de megálltam mellette, hogy megnézzem, jól van-e. Ő „barátságosan” elküldött a jó k…. anyámba, így megállapítottam, hogy jól van

- mondta a felvételt beküldő autós.