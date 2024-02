Nagy lépést tett az indulás felé a BYD: fontos papírt írtak alá

Hamarosan tényleg megindulhat az építkezés a kínai autógyár, a BYD részéről Szegeden.

A BYD megtette az első lépéseket kiemelkedő műszaki színvonalú magyarországi üzemének létesítésével kapcsolatban. Az előszerződést január 30.-án írták alá, a Szegeden épülő új gyár a márka elektromos autóit készíti majd, kifejezetten az európai piac vásárlói számára - fogalmaznak közleményükben.

Az ünnepélyes aláírási ceremónián jelen volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Botka László, Szeged polgármestere is. BYD-t Wang Chuanfu a cég elnöke; He Zhiqi, alelnök és a BYD Auto igazgatója, valamint több más vezető beosztású tisztviselő képviselte. A budapesti eseményen megjelent Gong Tao, Kína magyarországi nagykövete is.

A BYD Szegeden épülő üzeme lesz az első kínai tulajdonú személyautó gyár Európában. A gyár létesítése a BYD számára különös jelenősséggel bír, hiszen jelentősen megerősíti új energiákkal hajtott járműveinek európai piaci jelenlétét. A BYD több típusát is készítő üzem fokozatosan épül majd fel, a gyártás a tervek szerint három éven belül elkezdődik. A gyár révén több ezer új munkahely létesül, fejlődik a helyi gazdaság és a helyi beszállítói lánc is. Nagynevű autógyártók működtetnek már üzemeket Magyarországon, és a BYD is jelen van már itt 2016 óta: elektromos autóbuszgyárat működtet Komáromban. Éppen ezek az előzmények sarkallták a márkát további magyarországi beruházásokra. A kifejezetten magas technológiai színvonalú elektromos autókat gyártó szegedi üzem létesítését tavaly decemberben jelentették be.