Ezek a használt kocsik most a magyarok kedvencei: már nem a Suzuki a favorit?

Milyen autót vehetünk, ha nincs számottevő megtakarításunk, vagy csak nem akarunk túlköltekezni? Hány éveset? Mekkora mértékű volt a drágulás tavaly? A HelloVidék kérdéseire Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója válaszolt. 2023-ban a belföldi használtautó-adásvételek száma nagyjából a 2022-es szintet hozta (820-830 ezer átírás történt), ugyanakkor a használtautó-import több mint 16 százalékkal esett vissza, egészen pontosan 105662 használt személyautót helyeztek itthon forgalomba, és ezzel hosszú idő óta először fordult elő, hogy több új autó (107720 darab) kapott rendszámot az év során. Itt érződött leginkább a jövedelmi helyzet romlása, a megmaradt vásárlók is óvatosabbakká váltak, és inkább a jobban nyomon követkető előélettel rendelkező belföldi kínálat felé fordultak - írják.

A korábbi időszakban tapasztalt erőteljes árnövekedés lefékeződött, december végén már csupán 3 százalékkal volt magasabb a hirdetések átlagos ára az egy évvel korábbi állományéhoz képest. A szórás persze igen nagy, főként a 15 évesnél idősebb autók esetében, mivel az autók egyedi állapota (műszaki állapot, sérülések mértéke, futásteljesítmény, stb.) döntően befolyásolja az árat - tette hozzá a szakember. Halász Bertalanu vezérigazgatója a tavalyi év negatív tendenciái ellenére is bizakodva tekint 2024-re, és emelkedő keresletben bízik.

A JóAutók.hu keresőjében az érdeklődők általában a maximális árat jelölik be, így például az 5 millió forintos maximum áras keresés találataiban benne vannak az 1 millió alatti járművek is. Az beszédes ugyanakkor, hogy az 1 milliós maximumárat az érdeklődők 27 százaléka állította be

- mondta el a szakértő a lap kérdésére. Az is kiderült, hogy a legtöbben márkák szerint a Toyota, a Volkswagen, a Ford, a Suzuki és az Opel személyautókra kerestek rá tavaly a JóAutók.hu-n, ez az öt márka teszi ki a célzott márkakeresések 35 százalékát. A modellek közül a Skoda Octavia, az Opel Astra, a Ford Focus, a Toyota Yaris, illetve a Volkswagen Golf voltak a keresési favoritok.

