100 milliós Ferrarik és óriási Mercedesek: ezek most a kőgazdag magyarok kedvenc luxusautói

Elképesztő luxusautók érkeztek az országba 2023-ban, a statisztikákból kiderült, nem egy 100 millió forint feletti listaárú Ferrarit helyeztek forgalomba itthon, köztük Jákob Zoltán luxusterepjáróját, amiért 200 milliót fizethetett. A magyarok kedvenc sportautója tavaly a Porsche 911-es volt, a luxuslimuzinok között pedig a Mercedes S-osztály végzett az élen.

2023-ban, habár szinte egész évben a Skoda Octavia vezette a forgalomba helyezett új autók számának összesítését, az utolsó hónapokban a Suzuki S-Cross annyira belehúzott, hogy végül az lett tavaly Magyarország kedvenc autója, összesen 5936 darab állt belőle forgalomba itthon, az Octavia 5608 darabbal lett a második helyezett a toplistán. Harmadik legkedveltebb modell pedig a Suzuki Vitara volt 2023-ban, 4979 forgalomba helyezéssel.

Ez a nagy átlag, de mi a helyzet a hazai tehetősebb vásárlói réteggel? A Pénzcentrum a friss statisztikában megnézte, milyen luxusautók érkeztek az országba 2023-ban.

A Datahouse összesítése szerint Magyarország kedvenc sportautója a Porsche 911-es, ami 122 ezer eurós, nagyjából 40 millió forintos alapáron kapható, és természetesen ennek több mint duplájára is lehet extrázni. Ebből 103 darab állt forgalomba tavaly, ezt követi a Ford Mustang 84 darabbal, amelynek legkisebb listaára 22,5 millió forint itthon. Harmadik a nyolcas BMW 51 forgalomba helyezéssel, ez legkevesebb 38,6 millió forintba kerül. Ezeken kívül a sportkocsik között népszerű volt még a búcsúzó Audi TT (33 db) és a Mercedes AMG GT is belefért a top5-be (32 db), ennek az alapára 81 millió forint.

Az egzotikusabb darabok közül érkezett 7 darab, legkevesebb 125-130 milliós Ferrari 296 GTB és három ugyanebből a GTS verzióban (ez szintén a legkevesebb 130 milliós kategória), hat F8 Spidert is beújítottak legkevesebb 90 millióért, 5 darab 812 GTS (kb. 130-150 millió forint alapáron), és két, kb. 90 milliós Ferrari Roma is magyar rendszámot kapott a sportkocsi-kategóriában, ahogy egy alapáron is kb. 80 millióba kerülő F8 Tributo is. Érkezett még 3 darab, legkevesebb 150-160 milliót érő SF90 is, ha kérdezik, valamint 4 Portofino, ez "csak" nagyjából 70 millióról indul.

Egy Lamborghini Huracanra is rá került a magyar rendszám, ez legkevesebb 80 millió forintot érhet, ahogyan egy hasonló árról induló Aston Martin DB12-re is, az angol márkából érkezett még 3 darab, legkevesebb 50 millió forintos Vantage, és két DB 11 is (kb. 65 millió forint). A Porsche 911-esek mellett még két darab 718 Spyder is honosítva lett (alapáron kb. 60 millió forint), illetve hat Lotus Emirát is átadtak a tavalyi évben - ez alapáron kb. 40 millió forint. Az AMG GT mellett a Mercedes SL AMG-változata is szépen fogyott a kategóriában, ebből 25-re került hazai rendszám, alapáron 54 millióba kerül. Az érdekesebb darabok közé tartozik még a Morgan Plus Six (alapáron kb. 45 millió forint), amiből egyet hozott be valaki az országba, emellett két, egyenként kb. 100 millió forintba kerülő Maserati MC20 is érkezett.

A luxusautók kategóriáját 2023-ban Mercedes S-osztály uralta 167 forgalomba helyezéssel, ezért legkevesebb 40 millió forintot kell fizetni, második helyen a nagyjából ugyanennyibe kerülő 7-es BMW áll 76 darabbal, harmadik az S-osztály mégdrágább, mégluxusabb változata, a 72 millióról startoló Maybach S-osztály 44 forgalomba helyezéssel. Negyedik az elektromos Mercedes EQS (28 db), ami legkevesebb 48,6 millió forintba kerül, és a 70 milliós AMG-változatból is érkezett 5 darab. Az S-osztály sportváltozatából (AMG) pedig 25-re tettek tavaly magyar rendszámot, ezzel ötödik a listán - listaára kicsit több mint 91 millió forint. A BMW elektromos limuzinjából, az alapáron 43 milliós i7-esből 22 jött, a legkevesebb 66 milliós, M-es sportváltozatból pedig 15 darab.

A különlegesebb darabok között van egy alaphangon 102 milliós Rolls-Royce Ghost és egy 35 millióról induló Maserati Ghibli, valamint 4 Bentley Flying Spurt is regisztráltak, ami kb. 65 millió forintról indul a kereskedésekben. Öten pedig a 43 milliós indulóárú Lexus LS 500H mellett tették le a voksukat.

Szépen fogytak a luxusterepjárók is: a listát a kb. 30 milliós alapárú Audi Q7 vezeti 287 forgalomba helyezéssel, ezt követi a legkevesebb 38 millióba kerülő BMW X7 198 darabbal, harmadik pedig a Mercedes G-osztály AMG változata, amiből 119 darab állt forgalomba, pedig legkevesebb 79,4 millióba kerül most. Magyar rendszámot kapott még 82 darab BMW XM, ami legkevesebb 79 millió forintba kerül, illetve 73 Mercedes GLS (40 millió forint), az 51 milliós elektromos terepjáró EQS SUV-ből pedig 64 darabot helyeztek forgalomba 2023-ban, ezzel megelőzte az árban hasonló, "alap" G-osztályt, amiből csak 61 érkezett. Lenyomva a 48 milliós BMW X7M-et (35 db) a nyolcadik helyre fért fel a jelenleg 40 millió forintos alapárú Tesla Model X 40 forgalomba helyezéssel, a tizedik pedig a Land Rover Range Rover 27 darabbal - készletről már 60 millió forintért is lehet kapni.

Ketten Lamborghini Urust hoztak be az országba (változattól függően legkevesebb 80 millió forintért), de ugyanennyi Maserati Levante (kb. 45 millió forint) és Rolls-Royce Cullinan is forgalomba állt, mi kb 110 millió forintról indul. Újdonság Magyarországon az elektromos, kínai NIO ES8, amelyből 3-ra tettek tavaly magyar rendszámot - a pontos hazai ár nem ismert, az USA-ban például átszámolva kb. 25 millió forintról indul. A tehetősebbek közül hatan az Aston Martin DBX mellett döntöttek, ami már 100+ milliós kategória, nyolcnál pedig új Bentley Bentayga áll a garázsban, legkevesebb 63 millió forintért.

És persze a luxusterepjárók közül nem maradhat ki Jákob Zoltán új szerzeménye, a Ferrari Purosangue, amit tavaly év végén vehetett át és nagyjából 200 millió forintot fizetett érte. A Datsahouse adatai szerint 2023-ban a körömkirály volt az első és egyetlen, aki ilyen kocsit hajtott az országban.

Címlapkép: Mercedes-Benz AG