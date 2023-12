Komoly változás jön a hazai autópiacon: erre készüljön, aki 2024-ben kocsit venne

2023 második fele az autófinanszírozásról szólt, aki pályán akart maradni, elő kellett állnia egy, a piaci kamatoknál jöval kedvezőbb ajánlattal. Mint a Pénzcentrum interjúiból kiderült, ehhez a kereskedők és a lízingcégek is mélyen a zsebükbe nyúltak. Összefoglalónkból kiderül, mire számítson az, aki 2024-ben új autót venne.

2023-ban az autók ára mellett az is fontos volt az ügyfeleknek, hogy milyen feltételekkel juthatnak finanszírozáshoz. Ugyanis, mint a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek is kiemelték, a piaci szintű kamatok jelentősen visszafogták a keresletet. Így a gyártók, a lízingcégek és az importőrök is komoly pénzt öltek bele abba, hogy kedvezőbb kamatozású ajánlatokkal állhassanak elő.

A Pénzcentrum 2023-as autós interjúinak mostani összefoglalójából kiderül, mire számíthatunk 2024-ben. Arra készülni kell, hogy a kedvező alánlatok idővel szűkülni fognak. Ha elolvasnád a teljes interjút, kattints a cikk címére!

Megszólalt a Kia hazai elnöke: 40-50%-os zuhanás jöhet az autópiacon, 2025-ig nehezen lesz kilábalás

A forgalomba helyezési adatokban ugyan még nem látszik, mekkora a visszaesés a magyar autópiacon, viszont az új szerződések tekintetében már érezhető, hogy a helyzet nem túl rózsás egyik márkánál semm, 40-50 százalékos volt a visszaesés az első félévben - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Nagy Norbert, a Kia Magyarország elnöke.

Amíg a kamatkörnyezet nem indul el az ügyféloldal szempontjából pozitív irányba, nem változik az alapkamat, a finanszírozási költségek nem lesznek élhetőbbek, addig jelentős mértékben nem fog meglódulni Magyarországon az autóvásárlási kedv

- fogalmazott. Mint kifejtette a helyzet szerinte még 2024-ben sem javulhat látványosan, ő a kilábalást inkább 2025-re tenné. Ugyanakkor arra ne számítson sernki, hogy az autók olcsóbbak lesznek,

A fejünkben élő autóárszintek (ha nem nagyon nézegettünk mostanában autóárakat), már a múlté. Történelem, hogy 4-5 millió forintért fullextrás kocsit lehet vásárolni. Ma egy átlag családi autó, pl. egy Ceed kombi, közepes felszereltséggel körülbelül 9-10 millió forintba kerül. Igen, sajnos ki kell mondani: ezt manapság egy átlag magyar család nem engedheti meg magának, és attól, hogy adott esetben 3-4-5 évente cseréljék az autót, jelenleg nagyon messze vagyunk

- tette hozzá.

Skoda-márkaigazgató: komoly harc indul a vásárlók kegyeiért, óriási akciózásba kezdtek a kereskedők

Az autóárak kapcsán Németh János, a Skoda márkaigazgatója sem volt optimista.

A vásárlóknak is emészteni kell ezeket az árakat, ami nem könnyű, én ezért nem vagyok optimista a lakossági piac tekintetében. Véleményem szerint az a potenciális réteg, aki ma meg tudna venni egy 10-12 millió forintos új autót az vagy sikeres magánvállalkozó, vagy ha alkalmazott (bérből és fizetésből él), az jó eséllyel közel lehet ahhoz, hogy cégautó használatára legyen jogosult vagy akár használ is cégautót, én legalábbis ezt tapasztalom a saját környezetemben.

- mondta. Mint kifejtette, visszaesést lát a hazai autópiacon, a kisvállalkozók és a magánszemélyek már távol maradnak a szalonoktól. Arról is beszélt, hogy ők az autók eurós árát tudják garantálni, amikor megérkezik az autó a gyárból, ugyanúgy 20 ezer euróba fog kerülni, akkor is, ha esetleg a gyártó időközben árat emelne, ez az importőr kockázata. Az ügyfélé pedig az, hogy ha nem euróban fizet, akkor a forintosítás az autó beérkezése napján érvényes MNB-árfolyamon történik.

Megjegyzem, hogy ezzel sokan nagyon jól jártak, mert tavaly december óta, amióta alkalmazzuk ezt az árazást, az akkori jellemzően 410 körüli euróárfolyam, azóta szépen vándorolt lefelé egészen 370-380 környékére. Húszezer eurónál ez már nagyon nem mindegy. Tehát sok ügyfél mostanában, az átadáskor kevesebbet fizetett az autóért forintban, mint ami a megrendeléskori, tájékoztató jellegű ajánlatban szerepelt. (Természetesen, euróban ugyanannyit.)

- magyarázta. Interjúnkban a szakember kifejtette, hogy mi kellett ahhoz, hogy az Octavia végezzen a forgalomba helyezési toplista élén az első félévben: mint kiderül a korábban felgyűlt rendelések érkeznek be folyamatosan, a júniusi átadásokban volt 2021-ben megrendelt autó is. Elmondta, a túlkereslet nagyon gyorsan csapott át túlkínálatba a piacon, sokkal jobban meg kell küzdeni a vásárlókért, most nem „eladás” van, hanem „értékesítés”.

Kényszer hozta vissza a nullás hiteleket a szalonokba

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kényszerhelyzetben vannak az autókereskedők és a lízingcégek is, ezért jelentek meg nagyobb számban a 0 százalék THM-es finanszírozási ajánlatok a kereskedésekben - mondta a Pénzcentrumnak Zs. Nagy István. A Magyar Lízingszövetség elnöke szerint mindez anyagi szempontból óriási teher az autókereskedőknek, de mást nem lehetett tenni, mivel a piaci kamatok mértéke konkrétan eltántorította az ügyfeleket a vásárlástól, vagy kivárásra sarkallta őket - az autókészletek pedig egyre duzzadtak, azokat a kereskedők finanszírozzák.

Nyilvánvaló matematika, hogyha itt egy alapkamat, irányadó kamatszint eleve kétszámjegyű - bár a fix kamatok már 5 éves szintnél 8 százalékon vannak a bankközi piacokon -, akkor erre 12-14 százalék között lenne a normál ügyfélkamat, hogyha a finanszírozó megtartaná azt az árrést, amit korábban alkalmazott. Ilyen kamatkörnyezetben nullaszázalékos akciót hirdetni óriási pénzbe kerül, minél hosszabb a futamidő minél inkább magasabb összeg jelenik meg támogatásként, annál nagyobb lesz a veszteség is. Például 500 ezer és 1 millió forint közötti autóként támogatásnál komoly veszteséget realizálna a gyártó

- magyarázta a szakember. Hozzátette, az egyszámjegyű alapkamatban bíznak a jövő év első felére, akár még egy támogatott akció nélkül is lehessen ezzel számolni. Ugyanis nagyon fontos, hogy az ügyfél milyen kamatokat lát, ha bemegy egy kereskedésbe.

Ugyanakkor ennek a gazdasági realitását jelenleg valamivel kisebbnek gondolom, mint mondjuk pár hónappal korábban. Inkább azt mondanám, hogy a bizakodás megvan, de már olyan szinten visszaestek a megrendelések, hogy nehéz lesz kilábalni a nehéz helyzetből

- tette hozzá.

Ezzel számoljon, aki 2024-ben új kocsit venne

Gablini Gábor is kulcsfontosságúnak nevezte a támogatott autófinanszírozást. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint a lízingpiac bőven a várakozásokon felül teljesített, mivel a gyártók és az importőrök is komoly pénzt öltek a támogatott konstrukciókba.

Aki pályán akart maradni, nem akart kiszorulni a vásárlók látóköréből, annak amellett, hogy a piaci elváráshoz kellett igazítani az árait, meg kellett jelenjen 10 százalék alatti THM-el rendelkező ajánlattal is. Sőt, többen egyenesen 0 százalékkal álltak elő, de ez nem tart örökké, ez egy fenntarthatatlan folyamat. De a vészhelyzetben lényegében csak ez működött

- mondta. Hozzátette: a 4-7 százalék közötti THM az, ami egy értelmezhető ajánlat a mai körülmények között – idővel a kamatcsökkentés nyomán ehhez nem is kell majd támogatás. Az biztos, hogy a jövő év első felében, az extrém alacsony kondícióknál fokozatos szűkülést vagy megszűnést várnak. A mostani kedvező ajánlatok megmozgatták a vásárlók azon részét, akik nyitottak a kedvező finanszírozásra, de ezt nem lehet sokáig fenntartani.

Ugyanakkor arra ne számítson senki, hogy olcsóbbak lesznek az autók, hiszen bár csökkennek a kamatok, de az EU-s előírások miatt olyan kötelező felszereltségek kerülnek az autókba, amelyek az árakat is feljebb tornásszák.

Ezért változatlan árfolyam mellett is inkább áremelkedés várható a jövő évben, mintsem csökkenés vagy stagnálás. Az uniós biztonsági előírások egyrészt a javíthatják a közlekedésbiztonságot, csökkenthetik a súlyos baleseteknek a számát, másrészt, mint mindennek, ennek is ára van, többlet eszközök kerülnek be a gépkocsikba, ezeket ki kell fejleszteni, legyártani, és be kell építeni – ami óhatatlanul megjelenik az árakban

- húzta alá Gablini Gábor.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA