Kiderült az igazság a kínai elektromos autókról: itt vannak a friss árlisták - megéri ezeket megvenni?

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt heti évértékelő beszédében aggályosnak nevezte, hogy kínai elektromos autók árasztják el az EU-s piacot. A Német Autóklub most megnézte, valójában mennyivel is olcsóbbak ezek a modellek az európaiaknál. A szervezet egyik tisztviselője figyelmeztet: ne csak a vételár legyen a meghatározó tényező az autóvásárlásnál.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt heti évértékelő beszédében aggályosnak nevezte, hogy kínai elektromos autók árasztják el az EU-s piacot. Az Unió szubvencióellenes vizsgálatot indít Kína ellen, mert az állam bődületes mennyiségű pénzt rak az elektromobilitással kapcsolatos fejlesztésekbe, amelynek köszönhetően Ursula von der Leyen szerint torzítják az európai piacot, veszélybe sodorják az itteni gyártókat. A vizsgálat azt hivatott feltárni, hogy kivethetnek-e vámokat a kínában gyártott elektromos autókra és akkumulátorokra. 13 hónapon belül születhet döntés.

A Német Autóklub (ADAC) most azt vizsgálta meg, hogy tényleg annyival olcsóbbak-e a kínai elektromos autók, ami már aggodalomra adhat okot uniós szinten is. Mint összegzésükben írták, az valóban igaz, hogy tavaly óta lényegesen több kínai autógyártó van jelen Európában, mint korábban. A BYD, a Nio, az MG és az Aiways már számos modellel képviselteti magát. Az Xpeng és a Zeekr 2024 közepén szeretné elkezdeni a terjeszkedést kontinensen, és több más márka is bejelentkezett már Európába.

Az alábbi táblázatban az egyes kínai autókat hasonlították össze "európai megfelelőikkel", a németországi listaárak alapján:

Mint látható, bár a legtöbb kínai modell valóban olcsóbb, mint a méretben hasonló európai gyártmány. Az MG4 és az Opel Astra között 10 ezer euró (kb. 2,8 millió forint) a különbség, a Nio ET7 pedig 20 ezer euróval (7,6 millió forinttal) kerül kevesebbe, mint a Mercedes EQS - ugyanakkor ebben az árkategóriában már annyira nem árérzékeny a vásárlóközönség. Ugyanakkor akad több olyan modell is, ahol minimális az árkülönbség az európai és a kínai között, a Volkswagen ID.3 pedig egyenesen olcsóbb, mint az Ora Funky Cat.

Bár özönlenek a kínai elektromos autók a piacra, de sajnos alig van olyan megfizethető, kis és kompakt modell a kínálatban, amely széles körben elérhető lenne a fogyasztók számára. tekintettel a kínai modellek általában olcsóbb beszerzési áraira, nem szabad megfeledkezni a valószínűsíthető nagy értékvesztésről sem, és az új márkák körüli bizonytalanságról a pótalkatrészek elérhetősége és karbantartás tekintetében. Így tehát a végén nem feltétlenül járunk jól azzal, ha egy olcsóbb kínai márka modelljét választjuk az európai helyett. Az új piaci szereplők nagy számát tekintve egy dolog világos: nem minden gyártó fogja túlélni a versenyt

- összegezte Florian Hördegen, az ADAC Járműtechnológiai Központjának vezetője. A szervezet szerint az európai és a kínai gyártók közötti határ egyébként sem mindig olyan egyértelmű, ugyanis rengeteg együttműködés van.

A BMW Kínában gyártja iX3-at, a Volvo a kínai Geely tulajdonában van, és ebből az együttműködésből jött létre a Polestar márka. A Smart a Geely és a Mercedes közös vállalatának terméke. A stuttgarti székhelyű cég pedig a BYD-vel közösen tervezte meg a Denza D9 nevű prémium furgont, amely hamarosan Európába is érkezik. Emellett a Teslának is van kínai gyártóegysége.

Úgyhogy ebben a tekintetben az EU-s büntetővámok is érdekesek lehetnek, hiszen a von der Leyen által bejelentett vizsgálat kiterjed a kínában gyártott autókra is, nem csak kifejezetten a márkákra. Az uniós tervek hírére a kínai kereskedelmi minisztérium "nagyfokú aggodalmát és erős elégedetlenségét" fejezte ki, és közölte, hogy az negatív hatással lesz a Kína és az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolataira.

A Portfolio korábbi cikke szerint Kína azt is jelezte, hogy szorosan figyelemmel fogja kísérni az EU intézkedéseit, és meg fogja védeni a kínai vállalkozások törvényes jogait és érdekeit. A vizsgálat valószínűleg kiemelt témája lesz a szeptember 25-re tervezett EU-Kína gazdasági és kereskedelmi párbeszédnek, amely megelőzi az év későbbi részében tartandó kétoldalú csúcstalálkozót. A portál szerint a lépés komoly kínai megtorláshoz is vezethet, amely az európai autógyártókat, különösen a Kínában jelentős jelenléttel rendelkező német vállalatokat érinti.