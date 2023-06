Fontos KRESZ-változás élesedett Magyarországon: ez mostantól tilos, rengeteg közlekedőt érint

Szabályos tüntetést rendeztek néhány napja a motorosok a visegrádi várhoz vezető úton, ahová mostantól március és november között nem is hajthatnak be motorral. A helyi önkormányzat szerint elviselhetetlenségig fokozódott a versenyzés és a hangoskodás, de a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők egybehangzóan állítják, hogy néhány renitens miatt nem volt érdemes táblát kitenni. Mire számíthat a motoros akkor, ha védi az igazát, és bíróságon támadja meg a helyszíni vagy a szabálysértési bírságot?

Komoly felzúdulást keltett a magyar motorosok körében, hogy néhány nappal ezelőtt Visegrád önkormányzata egy 'Motorkerékpárral behajtani tilos' táblát helyezett el a Panoráma úton, amely az egyik út azok közül, melyen át meg lehet közelíteni a visegrádi fellegvárat.

A visegrádi vár nem csak a magyar családok és az ide látogató turisták, hanem a motorosok körében is rendkívül népszerű kirándulóhelynek számít, évtizedeken át mentek erre a kétkerekű gépekkel útra kelők. Szakértőket kérdeztünk arról, mi vezethetett idáig, mire számíthat, aki mégis motorral megy most fel a tiltott úton, és egyáltalán megteheti-e ezt egy önkormányzat?

Illegális versenyek, zajongás zavarták a pihenőket

A motorosoknak immár csak a Nagyvillám Sípálya felől közelíthetnek, ha motorjaikkal a Fellegvárba szeretnének menni Visegrádon. A Duna-menti város múlt hét végén helyezett ki egy 'Motorkerékpárral behajtani tilos' táblát a Panoráma úton, a tilalom március 1-től november 1-ig érvényes mostantól minden évben. Térképen mutatjuk, melyik útról van szó:

Az önkormányzat indoklása szerint a lépésre azért volt szükség, mert elviselhetetlen mértékben megszaporodott a versenyzés, a zajos motorbőgetés, ami a kirándulókat és a környéken lakókat egyaránt zavarta.

A Panoráma út városba le- és onnan felvezető szakaszát a tavalyi felújítást követően, a korábbi években tapasztaltakhoz képest napi rendszerességgel a nagy sebességgel közlekedő motorosok és autósok versenypályának használják. Városunk lakosainak mindennapjait és szállóvendégeink nyugalmát egyaránt nagy mértékben zavarja ez a tevékenység, amivel kapcsolatban rengeteg jelzést kaptunk

- fogalmaztak az erről írt közleményben, melyet a Facebookon is közzétettek. Fontos hozzátenni persze, hogy aki a környéken lakik vagy dolgozik, az külön engedéllyel továbbra is mehet motorral a Panoráma úton.

A motorosok gyakorlatilag azonnal tiltakozni kezdtek, a tábla előtt még egy szabályos flashmob is percek alatt kialakult, ahol a motorosok nem rejtették véka alá meglehetősen intenzív véleményüket a döntéssel kapcsolatban.

Egy másik posztban egy Visegrádra gyakran járó motoros szabályos bojkottot hirdetett nyílt levélben, és arra biztatta társait, hogy ők is tegyenek így.

Szeretném tájékoztatni, hogy én mint személyautót és motort is vezető magyar állampolgár a maj naptól nem fogok semmilyen ingyenes, vagy fizetős szolgáltatást igénybevenni a Visegrádon.

Mivel ön úgy döntött, hogy motorosként nem kívánja velem megosztani a panoráma utat, ezért én nem kívánom Visegrád város egyetlen szolgáltatójával sem megosztani azt a pénzt, amelyet éttermekben, hotelekben, benzinkutakon, vagy akár élelmiszerboltokban stb elköltök.. Ez természetesen az egész családomra vonatkozik.

Azért, hogy ez a lehető legkellemetlenebb legyen az ön számára, ezért ugyanerre fogom kérni minden motoros ismerősőmet (motoros Facebook csoportokban) is.

Ezt a levelet elküldöm a városukban található összes vállalkozó részére, hogy megtudják, az a sok motoros miért nem költi náluk a pénzét

- fogalmazott a polgármesternek címzett nyílt levelében a motoros.

Nem jó megoldás a kollektív büntetés

Mint fentebb említettük, Visegrád a motorosok körében igen közkedvelt kirándulóhely, és ha megnézzük a számokat, az is kiderül, hogy nem csak pár tíz vagy száz ember hőzöngéséről van szó. A KSH adatai szerint 2018 óta folyamatosan nőtt a motorkerékpárok száma az országban - ezt mutatjuk meg a lenti infografikán.

A motorosok egykori érdekvédelmi szervezetének elnöke, Csapó Zoltán a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott: szerinte a kollektív büntetés semmire nem lesz megoldás néhány renitens miatt, és a megelőző intézkedésekkel rég meg is oldódott volna a probléma.

Mindig lesznek olyan motorosok, akik száguldoznak ott is, ahol ugye a csend és a pihenés lenne a lényeg, csakhogy szerintem a kollektív büntetésnek ebben az esetben semmi értelme nincs. Ezzel a tiltással – ráadásul ilyen hirtelen – olyanokat is kizárnak a motoros közlekedésből a kérdéses úton és területen, akik messzemenőkig betartották a közlekedési kultúra szabályait, nem zajongtak és nem száguldoztak, de most ők sem mehetnek arra néhány renitens miatt. Szerintem sokkal egyszerűbb és gyorsabb megoldás lett volna, ha a rendőrök, vagy más hatóságok egy zaj- és persze sebességmérés keretében kiszűrik azokat, akik megszegik a szabályokat. Egy-két büntetés, akár a forgalmi engedélyek elszedése után biztos vagyok abban, hogy drasztikusan visszaesett volna az eszetlen száguldozás

- mondta lapunk kérdésére Csapó Zoltán.

Nem éri meg pereskedni

Egy közlekedési szakjogász szerint Visegrád egyrészt lábon lőtte magát a tilalommal - hiszen jelentős bevételtől eshet el - másrészt pedig valóban a megelőző intézkedésre kellett volna nagyobb hangsúlyt fektetni.

Az önkormányzat saját hatáskörében nem változtathatja meg a közlekedési szabályokat, ehhez leginkább a közlekedést szabályozó, a szabályokat betartató hatóságtól, valószínűleg a rendőrségtől kell engedélyt kérni. Ez ebben az esetben valószínű, hogy meg is történt, csakhogy ezzel ki lett mondva az is, hogy senki nem tudott ott rendet tartani, vagyis egyszerűbbnek találták, ha kollektíven tiltják ki a motorosokat. Gyakori rendőri jelenléttel, mérésekkel sokkal hamarabb elejét lehetett volna venni az egésznek.

- fogalmazott lapunk kérdésére Csordás Levente. Azt is hozzátette, hogy szerinte lesz olyan motoros, aki megpanaszolja majd a szabálysértési bírságot, csakhogy ennek azon kívül, hogy a saját igazát bebizonyítsa, sok értelme nem lesz - százezrekbe kerül pereskedni, és a vége legfeljebb annyi, hogy megússza a hatvanezres szabálysértési bírságot.

Ha egy motoros mostantól engedély nélkül hajt be a területre, és meg is fogják, akkor a helyszíni bírság pár tízezer forint lesz. Abban az esetben, ha eljárás is indul, a végösszeg felszökhet akár 60 ezer forintra is. A motoros azonban élhet panasszal, és az már fel is fog vetni egy érdekes jogi anomáliát, hogy a táblát minek is kell tekinteni: nem tartom kizártnak, hogy lesz olyan, aki nem fél ügyvédhez fordulni, bíróságra vinni a dolgot. Az viszont ilyenkor nyugodtan elmondható, hogy anyagilag nem éri meg: egy ügyvéd óradíjától a perköltségig százezrekbe kerül pereskedni, és ha a bíró a mi javunkra is ítél, akkor mi történik? Semmis a 30-60 ezer forintos szabálysértési bírságunk, viszont százezreket költöttünk arra, hogy bebizonyítsuk az igazunkat

- mondta erről Csapó Levente.