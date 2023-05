Óriási változások élesednek a hazai KRESZ-ben: komoly büntetést kaphat, aki erről nem tud

Tizenhárom ponton változnának meg a közlekedési rendszabályok, ha elfogadják a kormány által kedden benyújtott javaslatcsomagot. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértő egyetértett abban, hogy a mostani formájában fél évszázda létrejött rendszabályok alapos modernizációra szorulnak, ennek ellenére nem világos, pontosan hogyan számítsunk az újításokra. Emellett az is kiderült, hogy vajon kell-e büntetőpontoktól vagy jogsielvételtől rettegnünk, ha túllépjük a sebességkorlátozást az új szupertraffipaxok szeme előtt?

A kormány kedden benyújtotta az 'Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztését, erről ma lapunk is beszámolt. A tervezet tizenhárom különféle törvény passzusait módosítaná. A tervezet szövegét itt lehet elolvasni. A javaslat szövege szerint módosulna többek között a közúti közlekedési szabályszegések helyszíni eljárásra vonatkozó szabályai. Emellett a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra vonatkozó némely szabályszegéseknél a gépjárművezető távollétében kiszabható közigazgatási bírságot a javaslat megszünteti.

De nem ez az egyetlen közlekedési tárgyú hír: végre az is kiderült, hogy marad-e a tolerancia a hazai utakon sebességtúllépés esetén, vagyis csak azért, mert a rendőrség a világon talán a legmodernebb sebességmérőket szerezte be, megmarad-e az az "elnézés", ami eddig jellemző volt?

Marad a tolerancia

Óberling József, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője tisztába tette végre a dolgokat:

Május elsejétől a sebességellenőrzéssel érintett jármű esetében a jogilag elfogadott sebesség az az érték, amelyet a hitelesített sebességmérő mért. A rendőrségnek nincs lehetősége ettől – és az egyes esetekben ezzel járó esetleges felelősségre vonástól sem – eltekinteni

- fogalmazott a főosztályvezető.

Azonban azt is elmondta, hogy attól még, hogy valaki csak picivel lépte át a határt, nem kell azonnal büntetőpontoktól vagy jogiselvételtől tartania.

A kollégáink eddig sem, és ezután sem azzal fognak foglalkozni, hogy 50 helyett ki ment 51-gyel. Bár ott tartanánk, hogy ők azok, akik a közúti biztonságot veszélyeztetik! Jónéhányan vannak ugyanis azok, akik ezeket a sebességértékeket extrém módon meghaladják, és a közlekedés biztonságára a veszélyt ők jelentik. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem 51 km/h-ra vagy 52 km/h-ra fogja állítani a mérőműszert a rendőr, hanem azokra fog fókuszálni, akik a sebességet jelentősen túllépi

- tette hozzá Óberling József. A szupertraffipaxokról korábban már írtunk, most újra elolvashatod a cikket:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a hivatalos bejelentés: máris enyhítettek a nagy gyorshajtási szigoron? A telepített traffipaxoknál, vagy a mozgó sebességmérőknél még elvileg megmaradt az a szabály, hogy bizonyos mértékű sebesség-túllépésig nem kell számítani bírságra.

Eltérés lehet még a saját autónkban is

Pető Attilát, a Kreszprofesszort kértük meg arra, hogy segítsen értelmezni a főosztályvezető szavait. A közlekedési szakértő a Pénzcentrumnak elmondta, hogy kimondottan jó dolog a toleranciaérték megtartása.

Eddig is és ezután is volt tolerancia a rendőröknél, ráadásul bármennyire is fejlett a technika, előfordul olyan, hogy mást mutat az autónk műszarfala, és mást a GPS-ünk rendszere, vagyis elbizonytalanodhatunk abban, hogy még a sebességhatáron vagyunk-e, vagy akár már át is léptük. Persze az örvendetes, hogy a rendőrség megtartja a toleranciát, és nem állít meg olyan autóst, aki például „centizett”, de esze ágában nem volt szándékosan gyorsan hajtani

- mondta lapunk kérdésére.

Pontosítani kellene a szabályokon

Pető Attilát a benyújtott közlekedési törvénycsomagról is megkérdeztük. A szakértő szerint a személyazonosító igazolvány mellett ugyan egy ideje tényleg nem baj, ha nincs nálunk a jogosítvány - de elég egy kis baj, hogy hiányozzon, így érdemes lehet felkészülni ezekre is.

Nyilván sokkal kényelmesebb, ha nincs nálunk a jogosítvány és a forgalmi engedély, csak érdemes belegondolni abba a helyzetbe, ha egy baleset részesei vagyunk. Ekkor a legelső kérdés szokott lenni, hogy mi a jogosítványunk száma, szerintem érdemes lehet legalább egy fotót erről az okiratról a telefonunkban tartani. A rendőr igazoltatás során természetesen le tudja kérni az adatainkat egy személyi alapján is, de nem baj, ha felkészülve ülünk autóba.

Pető Attila azt is elmondta, hogy valóban reformra szorulnak a közlekedési szabályok, ennek ellenére a benyújtott csomagban nem érzi a kidolgozottság kívánatos mértékét.

Azt fontos megjegyezni, hogy a magyar KRESZ nemsokára ötven éves lesz, tehát igen sok rendszabály valóban komoly reformra szorul. Én viszont ennek ellenére is azt érzem, hogy a javaslat egyes pontjait sokkal bővebben ki kellene fejteni: nem világos például a megállási, behajtási szabályoknál a kivételek rendszere, tehát mi pontosan a célforgalom, kivétel, satöbbi? Sok más esetben sem világosak a szabályok, én remélem azt, hogy ezeket hamarosan jobban kifejtik

- tette hozzá a szakértő.

Változik a jogorvoslat

Borbély Zoltán közlekedési szakjogász a Pénzcentrum kérdésére máshonnan közelített: szerinte a a legfontosabb változás az, hogy a közlekedési kihágások végre egy más jogi fórum elé kerülnek.

Régen esedékes volt már, hogy a közigazgatási bíráskodás helyett a szabálysértési bíráskodás szerezzen érvényt a törvény betűjének. Sokkal emberközelibb lesz a büntetések kiszabása, egy közlekedési kihágás esetén ugyanis az embernek vajmi kevés esélye volt bizonyítani a maga igazát, hiszen a jogi gyakorlat is teljesen más alapokon nyugszik a két esetben. Így viszont ha baj van, a saját igazunkat is sokkal könnyebben védhetjük majd, mintha közigazgatási bírság ellen igyekszünk fellépni

- magyarázta a szakértő.