Ilyen autókat vehetsz 1,5 millió alatt használtan: itt a friss 2023-as márkalista

A használtautó-piac is megsínylette az elmúlt tizenkét hónapot: összesen 126 094 kocsit regisztráltak, az azt megelőző évben viszont 132 205-öt, ugyanakkor minden eddiginél több, közel 827 ezer személygépkocsi cserélt gazdát 2022-ben a magyar használtautó-piacon - számol be a HelloVidék.

A magyarországi járműállomány folyamatos, dinamikus növekedésének köszönhetően ma már több mint 4,1 millió autó rója az utakat, szemben a 2012-es kevesebb mint 3 millióval, és a használt kocsik iránti kereslet várhatóan 2023-ban sem enyhül a magyarországi autópiacon.

A nyíregyházi 3G Autó ügyvezető tulajdonosa úgy tapasztalja, darabszámra nem esett vissza náluk a járművek értékesítése, és 2022 szeptembere óta az árak emelkedése is megállt, azóta stagnálnak a környékükön.

Az új autóknál a megrendelési idő tavaly óta sem csökkent le, ami a használt autók eladásának kedvez, mert akinek szüksége van gépkocsira, az nem vár, hanem vásárol. Az új autók árai a használt autókéit is nagyon felhúzta, de itt mifelénk ez az áremelkedés tavaly ősszel megállt. Jelenleg a kis értékű autókat könnyű eladni, annyira felmentek a kamatok, kevesen vesznek kocsit 20-25 százalékos kamatra. Tehát a középkategóriájú vagy még jobb, újabb autóknál van visszaesés, viszont a 10 év fölötti autók piaca fellendült. Nálunk az emberek most olyan autót vesznek, amire megvan a pénzük, nem egészítik ki hitellel, mint korábban, így megnőtt a kereslet a másfélmillió forint és az az alatti értékű kocsikra.

Gulyás József is úgy látja, hogy a német autók továbbra is a legkeresettebbek a használtauk körében a japán Suzukik mellett. 14 éves Opel Astrát, 12 éves Peugeuot-ot, 12 éves Suzuki Swiftet vesznek az emberek. De keresettek a Volkswagenek, a Fordok és a Skodák is. Kis értékű kocsiknál nem jellemző az emberekre a márkahűség, inkább az számít, mennyire van műszakilag jó állapotban az autó, és az is fontos szempont, hogy milyen drága hozzá az alaktrész, ha javítani kellene, mennyit kell rá költeni majd. Az Opelekhez és a Suzukikhoz a legolcsóbbak itthon az alkatrészek, a Fordokhoz már picit drágább, a leghúzósabb pedig a Hondákhoz, Toyotákhoz, Mazdákhoz. De ezek a kocsik még a német autóknál is jobb minőségűek, a 10 év felettiek, megbízhatóbbak, kevesebbet kell javítani rajtuk utólag, ha jó állapotban veszi meg őket az ember.