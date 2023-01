Megszólalt a Becsületesnepper: durván elszállt a használt autók ára, egyre kevesebbet vesznek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre nagyobb a kereslet az elektromos autókra a használtautókpiacán is. Kroneraff István autókereskedő szerint szinten minden új autó ára nyolc számjegyű összegnél kezdődik ma Magyarországon. Az elektromos autóknál is nagy árrobbanás volt, ami még a használtpiacon is érzékelhető. Olyan mértékű drágulást már nem vár a használtautó-piacon, mint ami eddig volt, de szerinte olcsóbbak sem lesznek a kocsik.

Az új autó nyolc számjegyű összeg, szinte mindegyik. Tizen milliónál kezdődik és aztán huszon a vége. Vagy, ha Tesláról beszélgetünk, ott 60 - mondta Kroneraff István az RTL Reggeliben. A Becsületesnepper néven ismert autókereskedő szerint egyre nagyobb a kereslet a villanyautók iránt a használtautók piacán is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Vannak olyan márkák, ahol a 2020 körüli elektromos használtautók drágábbak jelenleg, mint akkor voltak újonnan - magyarázta, ráadásul a magyar piac a német autópiac által erősen befolyásolt, az euró ára pedig elszállt. EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen új autót vehetsz 5 millió alatt 2023-ban Magyarországon: itt a márkalista! Januári olcsó, új autó körképünk elég komor képet fest: ma már 4,5 millió forint is kevés ahhoz, hogy egy élhető, új autót vásárolhassunk Magyarországon. Tavaly 360 forint körül volt egy euró, ma 410, ezért is drágábbak a kocsik. Kifejtette, látszik a piacon, hogy kevesebb autót vesznek, különösen a drágább kocsik mennek nehezebben. A megtorpanás tavaly október óta tart. Olyan mértékű drágulást már nem vár a használtautó-piacon, mint ami eddig volt, de szerinte olcsóbbak sem lesznek a kocsik.

